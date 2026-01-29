Endast våra mest innovativa och kraftfulla produkter bär signaturen av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Förutom bokstäverna som ett exklusivt designelement, har SE 6 Signature Line matt- och textiltvätt en imponerande rengöringsprestanda och ett särskilt omfattande tillbehörsprogram. Med sin attraktiva design säkerställer textiltvätten hygienisk renhet på många textila ytor. Beprövad sprayextraktionsteknik från Kärcher ger de bästa rengöringsresultaten: färskt kranvatten och Kärchers anpassade rengöringsmedel RM 519 sprayas djupt ner i textilfibrerna under tryck och dammsugs sedan upp igen tillsammans med den lossnade smutsen – perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. SE 6 Signature Line är en multifunktionell 3-i-1-produkt som även kan användas som en fullfjädrad våt- och torrdammsugare med dess tillbehör. Övriga utrustningsegenskaper: 2-tanksystem med avtagbar färsk- och smutsvattentank, ergonomiskt bärhandtag för enkel transport och praktisk tillbehörsförvaring på enheten. Efter användning är enheten lätt att rengöra för lång livslängd.