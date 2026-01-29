Textilvårdsmaskin SE 6 Signature Line
SE 6 Signature Line djuprengör mattor, möbler och bilsäten ända in i fibrerna med spray-sug-principen och levereras med mångsidiga tillbehör och rengöringsmedel. Kan även användas som en grovdammsugare.
Endast våra mest innovativa och kraftfulla produkter bär signaturen av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Förutom bokstäverna som ett exklusivt designelement, har SE 6 Signature Line matt- och textiltvätt en imponerande rengöringsprestanda och ett särskilt omfattande tillbehörsprogram. Med sin attraktiva design säkerställer textiltvätten hygienisk renhet på många textila ytor. Beprövad sprayextraktionsteknik från Kärcher ger de bästa rengöringsresultaten: färskt kranvatten och Kärchers anpassade rengöringsmedel RM 519 sprayas djupt ner i textilfibrerna under tryck och dammsugs sedan upp igen tillsammans med den lossnade smutsen – perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. SE 6 Signature Line är en multifunktionell 3-i-1-produkt som även kan användas som en fullfjädrad våt- och torrdammsugare med dess tillbehör. Övriga utrustningsegenskaper: 2-tanksystem med avtagbar färsk- och smutsvattentank, ergonomiskt bärhandtag för enkel transport och praktisk tillbehörsförvaring på enheten. Efter användning är enheten lätt att rengöra för lång livslängd.
Egenskaper och fördelar
Fördelar med Signature LineFöretagsgrundaren Alfred Kärchers signatur gör produkten till den bästa Kärcher-enheten i sin klass. Dessutom får du exklusiva fördelar som app-stöd och en förlängd garanti!
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Ansträngningsfri och snabb rengöring med effektiv spraymetod. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
Enkelt att använda 2-tanksystemTvå separata tankar för färskt och smutsigt vatten och ett bärhandtag. Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Ultraflexibel 2-i-1-slang
- Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Handtag med låsfunktion för kontinuerlig sprayning vid rengöring av stora textilytor.
Multifunktionell 3-i-1-produkt
- Mångsidig användning för antingen matt- och textiltvätt på textilytor eller för våt- och torrdammsugning av mattor och hårda golv med rätt tillbehör.
Ergonomiska tillbehör för matt- och textiltvätt, våt- och torrdammsugning
- Enkel montering och borttagning av tillbehör med ett enda klick.
- Mångsidig i applikationen med ett brett utbud av tillbehör för våt- och torrdammsugning, såsom det omkopplingsbara torrdammsugarmunstycket, och även kompatibel med ett stort urval av tillbehör för våt- och torrdammsugare.
Praktiska förvaringsalternativ för tillbehör
- Tillbehören och slangen kan stuvas undan på enheten – smidigt och bekvämt.
Problemfri rengöring med planfiltret
- Non-stop våt och torr dammsugare, ingen anledning att avbryta rengöringen för att byta filter.
- Grundlig dammsugning med effektiv dammupptagning.
- Separat filterflik för bekväm och snabb borttagning av filtret utan att behöva komma i kontakt med smuts.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Arbetsbredd (mm)
|227
|Behållarvolym färskvatten (l)
|4
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|4
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|6
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|12,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Sprayextraktionsrör: 2 Del(ar), 0.5 m, Plast
- Golvmunstycke med fäste för hårda ytor: 227 mm
- Munstycke för möbeltvätt: 88 mm
- Munstycke för fogrengöring
- Fogmunstycke
- Golvmunstycke för torrdammsugare: Omkopplingsbar
- Möbelmunstycke
- Planfilter: standard
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 1 l
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar)
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Stödhandtag
- 2-tanksystem
- Praktisk förvaring av slang och tillbehör
Användningsområden
- Mattor
- Stoppade möbler
- Mattor
- Bilsäten
- Madrasser
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 6 Signature Line Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.