Textilvårdsmaskin SE 5
Matt- och textiltvätten SE 5 gör det enkelt att hygienskt rengöra textila ytor grundligt ända ner till fibrerna. Perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur.
Djupgående rengöring kombinerad med ergonomisk design och mångsidighet: SE 5 matt- och textiltvätt med sin praktiska design säkerställer en hygienisk rengöring av många textila ytor, såsom heltäckningsmattor, klädslar, möbler, mattor, trappor med mattbeklädnad, madrasser och bilsäten. Den beprövade spraytekniken från Kärcher ger bästa möjliga rengöringsresultat: färskt kranvatten och Kärchers rengöringsmedel RM 519 sprayas djupt ner i textilfibrerna under tryck och sugs sedan upp tillsammans med den upplösta smutsen – perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. SE 5 är en mångsidig 3-i-1-produkt som även kan användas som en komplett våt- och torrdammsugare tack vare sitt breda sortiment av tillbehör. Andra funktioner: 2-tankssystem med avtagbar tank för rent och smutsigt vatten, ergonomiskt bärhandtag för enkel transport och praktisk tillbehörsförvaring på enheten.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Effektiv sprayteknik för snabb och enkel rengöring. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor.
Enkelt att använda 2-tanksystemTvå separata tankar för färskt och smutsigt vatten och ett bärhandtag. Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Ultraflexibel 2-i-1-slangIntegrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring. Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring. Handtag med låsfunktion för kontinuerlig sprayning vid rengöring av stora textilytor.
Multifunktionell 3-i-1-produkt
- Mångsidig användning för antingen matt- och textiltvätt på textilytor eller för våt- och torrdammsugning av mattor och hårda golv med rätt tillbehör.
Ergonomiska tillbehör för matt- och textiltvätt, våt- och torrdammsugning
- Enkel montering och borttagning av tillbehör med ett enda klick.
- Det ergonomiska spraygolvmunstycket gör rengöringen av stora mattor smidig.
- Mångsidig i applikationen med ett brett utbud av tillbehör för våt- och torrdammsugning, såsom det omkopplingsbara torrdammsugarmunstycket, och även kompatibel med ett stort urval av tillbehör för våt- och torrdammsugare.
Praktiska förvaringsalternativ för tillbehör
- Tillbehören och slangen kan stuvas undan på enheten – smidigt och bekvämt.
Problemfri rengöring med planfiltret
- Non-stop våt och torr dammsugare, ingen anledning att avbryta rengöringen för att byta filter.
- Grundlig dammsugning med effektiv dammupptagning.
- Separat filterflik för bekväm och snabb borttagning av filtret utan att behöva komma i kontakt med smuts.
Attraktiv design med stora knappar och praktiska låsvred
- För enkel hantering.
Ergonomiskt bärhandtag
- Gör transporten av textiltvätten enkel.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|1000
|Arbetsbredd (mm)
|227
|Behållarvolym färskvatten (l)
|4
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|4
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|6
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11
|Mått (L × B × H) (mm)
|424 x 320 x 466
|Nominell storlek på tillbehör (mm)
|35
Följande ingår
- Sugslangens längd: 2 m
- Sprayextraktionsrör: 2 Del(ar), 0.5 m, Plast
- Golvmunstycke med fäste för hårda ytor: 227 mm
- Fogmunstycke
- Golvmunstycke för torrdammsugare: Omkopplingsbar
- Möbelmunstycke
- Planfilter: standard
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
- Fleecefilterpåse: 1 Del(ar)
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Praktisk förvaring av slang och tillbehör
Användningsområden
- Mattor
- Stoppade möbler
- Mattor
- Bilsäten
- Madrasser
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 5 Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.