Djupgående rengöring kombinerad med ergonomisk design och mångsidighet: SE 5 matt- och textiltvätt med sin praktiska design säkerställer en hygienisk rengöring av många textila ytor, såsom heltäckningsmattor, klädslar, möbler, mattor, trappor med mattbeklädnad, madrasser och bilsäten. Den beprövade spraytekniken från Kärcher ger bästa möjliga rengöringsresultat: färskt kranvatten och Kärchers rengöringsmedel RM 519 sprayas djupt ner i textilfibrerna under tryck och sugs sedan upp tillsammans med den upplösta smutsen – perfekt för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. SE 5 är en mångsidig 3-i-1-produkt som även kan användas som en komplett våt- och torrdammsugare tack vare sitt breda sortiment av tillbehör. Andra funktioner: 2-tankssystem med avtagbar tank för rent och smutsigt vatten, ergonomiskt bärhandtag för enkel transport och praktisk tillbehörsförvaring på enheten.