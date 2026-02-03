Textilvårdsmaskin SE 3 Compact Home
Den kraftfulla och energieffektiva matt- och textiltvätten imponerar med sin fiberdjupa rengöring av textilytor som möbler, samt sin kompakta design och systemrengöringsfunktion för att hålla enheten ren.
Fiberdjup rengöring och kompakt design: SE 3 Compact Home matt- och textiltvätt är en kraftfull och energieffektiv lösning för rengöring av textilytor. Tack vare den kompakta designen är enheten inte bara lätt att hantera utan kan även förvaras för att spara plats, vilket gör att den snabbt är redo för grundlig och bekväm fiberdjup rengöring vid oförutsedd smutsbildning. Smuts tas snabbt och effektivt bort från möbler, mattor, bäddmadrasser och andra textila ytor. Den långa och flexibla sugslangen med inbyggd rengöringsmedelsslang garanterar stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga ställen. Den långa sladden ger maximal rörelsefrihet. Med praktiska förvaringsmöjligheter på enheten är alla tillbehör alltid lätt åtkomliga. 2-i-1 tanksystemet gör att användaren slipper komma i kontakt med smuts. Och när rengöringen är klar imponerar matt- och textiltvätten ytterligare med sin hygieniska systemrengöringsfunktion för att förhindra bakterie- och luktbildning. Inklusive möbelmunstycke, fogmunstycke med sprayfunktion samt rengöringsmedel.
Egenskaper och fördelar
Beprövad Kärcher-teknologi för optimala rengöringsresultatRengöring djupt ner i fibrerna av textila ytor. Låg restfuktighet för snabb torkning av textila ytor. Enkel och snabb rengöring tack vare den effektiva sprayextraktionsmetoden i kombination med en kraftfull men energieffektiv motor.
Specialutvecklade tillbehör för enkel fibrerdjup rengöringSpraymunstycket för möbler kan användas för att snabbt och enkelt rengöra ingrodd smuts, medan munstycket för springor gör det enkelt att rengöra särskilt svåråtkomliga områden. Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring. Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
Hygienisk spolfunktionEfter rengöring rengörs enheten med spolfunktionen. Detta tar bort all kvarvarande smuts och undviker obehagliga lukter från uppbyggnad av bakterier. Möjliggör omedelbar lagring av den rena enheten.
Ultrakompakt och platbesparande produkt
- Smidigt, även i trånga områden eller svåråtkomliga områden.
- Med praktiskt handtag för snabb och bekväm transport av enheten.
- Platsbesparande förvaring.
2-tanksystem
- Enkel fyllning av färskvattentanken.
- Bekväm borttagning och tömning av smutsvattentanken utan kontakt med smuts.
Ultraflexibel 2-i-1-slang
- Integrerad sprayslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Lång, mycket flexibel sugslang för extra bekvämlighet vid rengöring.
- Med svivelled på slangen för ännu större rörelsefrihet.
Praktisk tillbehör och slangförvaring
- Lätt att transportera med bara en hand – alla medföljande tillbehör och slangen kan förvaras direkt på enheten.
- Alla tillbehör är alltid anslutna till enheten, så du kan lita på att de finns där vid användningstillfället.
Förvaringsutrymme för mindre tillbehör
- Praktisk för tillfällig förvaring under rengöring av enheten.
- Perfekt för svampar, trasor och andra smådelar.
Enkel och smidig manövrering
- Att slå på och av enheten är enkelt.
- Intuitiv drift.
- Redo att rengöra direkt.
Specifikationer
Tekniska data
|Nominell effekt (W)
|500
|Arbetsradie (m)
|5,8
|Behållarvolym färskvatten (l)
|1,7
|Behållarvolym smutsvatten (l)
|2,9
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Strömkabel (m)
|3,6
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6
|Mått (L × B × H) (mm)
|450 x 225 x 260
Följande ingår
- Sugslangens längd: 1.9 m
- Munstycke för möbeltvätt: 88 mm
- Munstycke för fogrengöring
- Rengöringsmedel: Rengöringsmedel för matt- och textilvård RM 519, 100 ml
- 2-i-1 system: integrerat spray- och sugsystem
Standardutrustning
- Sladdförvaring
- Tillbehörsförvaring på enheten
- 2-tanksystem
- Praktisk förvaring av slang och tillbehör
- Förvaringsutrymme för smådelar
- Systemrengöringsfunktion
Användningsområden
- Mattor
- Klädsel/stoppning
- Bilsäten
Tillbehör
Rengöringsmedel
SE 3 Compact Home Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.