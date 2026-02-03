Fiberdjup rengöring och kompakt design: SE 3 Compact Home matt- och textiltvätt är en kraftfull och energieffektiv lösning för rengöring av textilytor. Tack vare den kompakta designen är enheten inte bara lätt att hantera utan kan även förvaras för att spara plats, vilket gör att den snabbt är redo för grundlig och bekväm fiberdjup rengöring vid oförutsedd smutsbildning. Smuts tas snabbt och effektivt bort från möbler, mattor, bäddmadrasser och andra textila ytor. Den långa och flexibla sugslangen med inbyggd rengöringsmedelsslang garanterar stor bekvämlighet och flexibilitet, även på svåråtkomliga ställen. Den långa sladden ger maximal rörelsefrihet. Med praktiska förvaringsmöjligheter på enheten är alla tillbehör alltid lätt åtkomliga. 2-i-1 tanksystemet gör att användaren slipper komma i kontakt med smuts. Och när rengöringen är klar imponerar matt- och textiltvätten ytterligare med sin hygieniska systemrengöringsfunktion för att förhindra bakterie- och luktbildning. Inklusive möbelmunstycke, fogmunstycke med sprayfunktion samt rengöringsmedel.