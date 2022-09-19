Praktiska projekt för hemmabyggare
Ingenting är lika härligt som känslan av att skapa något med sina egna händer! Våren är den perfekta tiden för hemmabyggen, när solen tittar fram igen och dagarna blir längre. Om du väljer att börja med ett nytt projekt i huset eller trädgården så vet du säkert att det blir mycket smuts och damm när man håller på. Med våra tips för hemmabyggen gör du verkstaden så ren som ny igen när du är klar med arbetet.
Förberedelser är allt
Man måste alltid knäcka några ägg för att det ska bli en omelett. Överfört på hemmabyggen betyder det att du får vänta dig en hel del smuts och damm när du håller på. Bli inte förvånad över att det krävs en hel del städning och rengöring när du är klar med renoveringsprojektet. Detta är särskilt viktigt för allergiker. Många hemmabyggare tar till en vanlig dammsugare för att städa verkstaden. Dessa maskiner har dock sina begränsningar, vilket du snabbt inser när du behöver hantera stora mängder damm och grövre smuts. För effektiv uppsugning av fint och grovt damm, eller för att förebygga dammbildningen till att börja med, är en våt- och torrdammsugare ett bättre val.
Trädgårdsprojekt: Piffa upp utomhus
När temperaturen stiger om våren och naturen vaknar ur sin vintersömn är det dags att börja piffa upp trädgården med ett nytt projekt! Uteplatsen, rabatter och grönsaksland liksom trädgårdsmöbler behöver ofta lite extra omsorg efter vintermånaderna.
När du har rensat smuts och löv från gångarna runt huset, sopat uteplatsen och klippt gräset brukar det även finnas tid till några små trädgårdsprojekt. Det finns otaliga tips och idéer för hur du kan anpassa trädgården efter eget tycke. Ofta handlar det om att bygga ut husets utomhusytor med egenbyggda detaljer. Något som blivit vanligt på senare år är handbyggda rabatter av sten eller trä. Att ha rabatter och planteringslådor lite högre upp är både praktiskt och snyggt, och hjälper även växterna att växa även där markförhållandena inte är optimala. Att bygga egna utemöbler är utan tvekan också ett av de populäraste projekten.
Tips!
Om du har sågat i trä eller sten är en grovdammsugare bra för att få bort dammet som uppstår. Och om det sker någon liten olycka när du planterar eller planterar om rabatter och planteringslådor kan du använda grovdammsugaren för både våt och torr smuts. Dessa dammsugare finns i modeller både med och utan sladd. De batteridrivna grovdammsugarna har ett uppladdningsbart batteri och ger därför mer frihet och flexibilitet. För större ytor är sopmaskinen ett bra val för att snabbt och enkelt bli av med blomblad, sand, jord och löv.
Arbeta hemma: Att undvika damm
Du kan förstås bygga inomhus lika väl som utomhus. Efter några år är det normalt att t.ex. köket, badrumskaklet eller skåpet i vardagsrummet hamnar på renoveringslistan. När du sätter igång med projekt av det här slaget kan du räkna med att både måla och borra.
Om huset ska byggas om eller renoveras uppstår normalt en stor mängd byggavfall, t.ex. om du behöver riva en vägg eller bila nya öppningar i den. För att kunna bo i bostaden igen måste du först bära ut större bitar för hand eller med en skyffel. Därefter kan du ta en våt- och torrdammsugare med inbyggd filterpåse för att snabbt och effektivt få bort mindre smuts och dammpartiklar. Därmed blir det enkelt att suga upp bygg- och renoveringsskräp som t.ex. gips, cement eller tegel. Med dammsugaren är det även enkelt att suga upp fuktig smuts, som t.ex. kan uppstå när du river av tapeter.
Våt- och torrdammsugaren är även bra att ha för mindre renoveringsprojekt och gör att du slipper betala för separat grundstädning efter renoveringsarbetet. Maskinens stora utbud av tillbehör förebygger dammbildning. För vissa projekt, t.ex. om du ska sätta upp nya takskenor, tar det längre tid att täcka över möbler och städa upp efteråt än vad som behövs för själva arbetet. Här kan du behöva en dammfångare! Detta är ett tillbehör som fästs direkt på sugslangen när du borrar. Tillbehöret placeras i önskad position på väggen eller golvet och samlar upp borrdammet när du startar dammsugaren. Dammfångaren sitter ordentligt på plats var du än placerar den. Nu kan du borra utan att behöva tänka på damm eller spån, eftersom borrdammet sugs upp omedelbart av våt- och torrdammsugaren. Tips: Det är bäst att låta dammsugaren gå en liten stund efter att du har borrat klart. Därmed förhindrar du att det extra borrdammet hamnar på golvet.
Städa garaget, verkstaden och boden efter avslutat hemmabygge
Att ha en bra verkstad är viktigt för alla hemmabyggare. Verkstaden är en säker plats för verktyg, utrustning och byggmaterial och dessutom ett rum där du kan hyvla och arbeta i fred. Det är inte så konstigt att många husägare har ett särskilt rum hemma just för detta ändamål. För de som har mindre utrymme att tillgå, eller som inte bygger hemma särskilt ofta, brukar garaget vara det perfekta stället att dra sig tillbaka till. Genom att parkera bilen utomhus får hemmabyggaren utrymme, lugn och ro och tillräckligt med eluttag för att kunna ta itu med sina projekt. Men vad kan du göra för det inte ska bli så dammigt? Och hur städar du i garaget efteråt?
Våt- och torrdammsugaren är den perfekta dammsugaren att ha i verkstaden. Om du ska såga trä eller sten i garaget och inte vill ha damm överallt bör du dammsuga kontinuerligt medan du arbetar. Vissa modeller har ett inbyggt uttag för extra flexibilitet. Kap- och geringssågar, spårfräsar och slipmaskiner kan anslutas direkt till eluttaget på våt- och torrdammsugaren. Funktionen gör att dammsugaren startas och stängs av automatiskt via elverktyget och omedelbart suger upp den smuts som uppstår när du hyvlar, sågar eller slipar. Dammsugaren är även perfekt för att bli av med sågspån. Allt som behövs för att effektivt dammsuga fint damm med våt- och torrdammsugaren är att sätta i en filterpåse.
Tips!
Om du ändå håller på och städar i garaget kan du lika gärna dammsuga bilen också. Det finns ett stort utbud av tillbehör för bilstädning som kan användas med grovdammsugaren för att rengöra bilens golvmattor och förvaringsfack samt få riktigt rent mellan sittplatserna.
Städa trädgårdsboden
Istället för att pyssla i garaget har många ambitiösa hemmabyggare en liten verkstad i trädgårdsboden. Oftast är det inga problem att ställa in en arbetsbänk för alla små och stora arbeten som kan behöva göras med huset och trädgården. Om du har en sådan bod märker du säkert att städningen ofta kommer i andra rummet när flera olika byggprojekt pågår parallellt. Men om maskiner och verktyg i boden inte används så ofta händer det lätt att smuts, damm eller t.o.m. skadedjur som skalbaggar, myror och spindlar gör sig hemmastadda på och mellan redskapen. Därför är det bäst att städa boden regelbundet, särskilt efter långvarigare hemmabyggen i verkstaden.
Första steget är att bestämma hur du ska organisera boden. Hyllor och fästen på väggarna håller ordning på grejerna och underlättar även städningen. Därför är det bäst att tömma boden först innan du börjar städa. Mindre mellanrum i verkstaden kan städas med våt- och torrdammsugaren. Allt som behövs är att sätta i en vanlig sugslang, starta dammsugaren och dammsuga mellan alla fästen, hyllor och verktyg.
Det gör ingenting om du skulle suga upp lite skruvar eller spikar på vägen. Våt- och torrdammsugaren suger upp även större och vassare föremål snabbt och enkelt utan att skada maskinen, tack vare den höga slitstyrkan och de särskilda sugslangarna i olika storlek. Även större områden mellan cirkelsågar eller arbetsbänkar rengörs enkelt med dammsugaren. De flesta modeller har nämligen en blåsfunktion med en stark luftström som kan användas för att få bort sågspån m.m. även från de allra minsta springorna.