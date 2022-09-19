Praktiska projekt för hemmabyggare

Arbeta hemma: Att undvika damm

Du kan förstås bygga inomhus lika väl som utomhus. Efter några år är det normalt att t.ex. köket, badrumskaklet eller skåpet i vardagsrummet hamnar på renoveringslistan. När du sätter igång med projekt av det här slaget kan du räkna med att både måla och borra.

Om huset ska byggas om eller renoveras uppstår normalt en stor mängd byggavfall, t.ex. om du behöver riva en vägg eller bila nya öppningar i den. För att kunna bo i bostaden igen måste du först bära ut större bitar för hand eller med en skyffel. Därefter kan du ta en våt- och torrdammsugare med inbyggd filterpåse för att snabbt och effektivt få bort mindre smuts och dammpartiklar. Därmed blir det enkelt att suga upp bygg- och renoveringsskräp som t.ex. gips, cement eller tegel. Med dammsugaren är det även enkelt att suga upp fuktig smuts, som t.ex. kan uppstå när du river av tapeter.

Våt- och torrdammsugaren är även bra att ha för mindre renoveringsprojekt och gör att du slipper betala för separat grundstädning efter renoveringsarbetet. Maskinens stora utbud av tillbehör förebygger dammbildning. För vissa projekt, t.ex. om du ska sätta upp nya takskenor, tar det längre tid att täcka över möbler och städa upp efteråt än vad som behövs för själva arbetet. Här kan du behöva en dammfångare! Detta är ett tillbehör som fästs direkt på sugslangen när du borrar. Tillbehöret placeras i önskad position på väggen eller golvet och samlar upp borrdammet när du startar dammsugaren. Dammfångaren sitter ordentligt på plats var du än placerar den. Nu kan du borra utan att behöva tänka på damm eller spån, eftersom borrdammet sugs upp omedelbart av våt- och torrdammsugaren. Tips: Det är bäst att låta dammsugaren gå en liten stund efter att du har borrat klart. Därmed förhindrar du att det extra borrdammet hamnar på golvet.