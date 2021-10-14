Dammfritt i hemmet: Tips mot damm och smuts
Välstädade sovrum och vardagsrum bidrar till trivsamheten i hemmet. Med lite noggrannhet och några bra tips håller du hemmet rent och dammfritt hela tiden, med minsta möjliga ansträngning.
Ett rent hem, ett klart sinne
Att ha det rent och välstädat är inte riktigt samma sak, även om folk ofta säger orden i samma andetag. Att göra rent i ett ostädat hem är onödigt svårt och tar lång tid. Därför rekommenderar vi att du städar ordentligt innan du börjar göra rent.
Att städa ordentligt
Bäst sättet att hålla städat är att alltid ställa undan saker där de ska vara. Det är mycket lättare att städa i kortare ryck, och det hindrar även kaos från att uppstå. Saker som kan stoppas undan ska stoppas undan med en gång och inte sättas upp på att göra-listan. Varje föremål i hemmet bör ha sin egen plats. Passande behållare, t.ex. lådor eller korgar, hjälper till att hålla ytorna fria, men även dessa måste gå att ställa undan. Se till att ytor såsom bord, hyllor och fönsterbrädor inte blir överfulla. Annars kräver det mycket tålamod för att städa upp allt sedan.
Lättskötta möbler
När du väljer möbler och golv bör du tänka på hur de ska rengöras. Öppna hyllor kan se väldigt elegant ut, men innebär många ytor där damm kan ansamlas. Skåp och lådor som går att stänga är lättare att hålla rent, så länge de inte blir överfulla. Vissa saker kräver tillräckligt med förvaringsutrymme. Det kan t.ex. vara en hylla för posten, istället för att den ska läggas på bordet. Saker som används ofta bör ha sin egen plats i hemmet, så att du lätt hittar dem. Material och utformning på ytor är också viktigt. På en del möbler går det att se varenda dammkorn: Särskilt mörka och släta ytor i helfärg blir smutsiga mycket snabbt. Tips: Damm syns mindre på ytor av naturträ eller som liknar trä.
Rengöringsmoment i vardagsrum och sovrum
Dammfritt: Tips för att damma av
Föreställ dig: Hela huset glänser, allt är putsat uppifrån och ner, allt har vädrats på vid gavel, men nu är fönster och dörrar stängda – och ändå bildas det ett tunt dammlager på möbler, krukväxter och golv, bara en kort stund senare. Att moppa, sopa och dammsuga är tyvärr oftast bara en förebyggande åtgärd. Damm bildas oundvikligt där människor bor.
Varifrån kommer dammet?
Om vi tittar på damm i mikroskop finner vi att det är en blandning av partiklar av olika storlek, som kombinerats och trasslats in i varandra. Det kan vara allt från döda hudceller till mattfibrer, pollen, päls och fint damm – rena festmåltiden för objudna gäster som t.ex. boklöss, kvalster, bakterier och mögelsporer. Beroende på partiklarnas storlek och vikt färdas dammet med luftcirkulationen och lägger sig i varje hörn av rummet, eller virvlar runt i luften utan att komma till ro.
Exakt vad dammet hemma hos dig består av beror på vilket rum det är, var byggnaden ligger, hur många som bor i hemmet och hur deras vanor ser ut. Större delen av smutsen kommer in i hemmet med våra skor. Därför kan det vara värt att ha ett galler, en dörrmatta av kokosfiber eller textil, eller gummisektioner, som fångar upp smutsen. Dessa placeras innanför ingången och fångar upp det mesta av den smuts som annars skulle hamna i hallen eller andra delar av bostaden. Sot, svampsporer och pollen kan bäras med luften in i hemmet.
Dammsuga eller damma först?
Meningarna går i sär om huruvida det är bäst att damma först eller att dammsuga först. Om du dammsuger först kan damm från möbler och föremål hamna på det rena golvet när du dammar sedan. Å andra sidan rörs det alltid upp damm när man dammsuger, och det dammet kan hamna på andra ytor som du kanske redan har dammat. Oftast är det förmodligen bäst att damma av först och sedan dammsuga golvet. Om du torkar av först faller även en del skräp, t.ex. smulor och hårstrån, direkt till golvet, där det sedan kan dammsugas upp. Om du öppnar fönstren och skapar korsdrag gör det att större delen av dammet som rörs upp vid dammsugningen flyger raka vägen ut.
Att damma av på rätt sätt
- Dammtorka helst med en torr, mjuk bomullstrasa. Det finns även särskilda dammtrasor som är laddade med statisk elektricitet och drar till sig damm ännu lättare för att göra hemmet dammfritt.
- Om du viker ihop trasan två gånger får du åtta lika stora delar som kan användas för att dammtorka en i taget. Därmed kan du använda trasan längre innan den måste sköljas.
- Glöm inte att dammtorka även mindre ytor, t.ex. tavelramar och dörrkarmar, värmeelement och större blad på krukväxter. Arbeta alltid systematiskt uppifrån och ner.
- Det kan verka logiskt att använda en fuktig trasa, med det gör oftast bara att dammet smetas ut. Om du ändå vill använda en fuktig trasa bör den inte vara för våt, annars blir det vatten kvar på ytorna.
Hur ofta ska man damma?
Hur ofta du dammar beror främst på hur rent du själv tycker att du måste ha det. Men bostadssituationen spelar också roll. Om du bor ensam och är borta mycket behöver inte dammvippan komma fram lika ofta som i en familj på fyra. En tumregel för de flesta är dock att damma en gång i veckan. Mängden damm som bildas blir då visserligen synbar, men godtagbar för de flesta.