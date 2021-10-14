Varifrån kommer dammet?

Om vi tittar på damm i mikroskop finner vi att det är en blandning av partiklar av olika storlek, som kombinerats och trasslats in i varandra. Det kan vara allt från döda hudceller till mattfibrer, pollen, päls och fint damm – rena festmåltiden för objudna gäster som t.ex. boklöss, kvalster, bakterier och mögelsporer. Beroende på partiklarnas storlek och vikt färdas dammet med luftcirkulationen och lägger sig i varje hörn av rummet, eller virvlar runt i luften utan att komma till ro.

Exakt vad dammet hemma hos dig består av beror på vilket rum det är, var byggnaden ligger, hur många som bor i hemmet och hur deras vanor ser ut. Större delen av smutsen kommer in i hemmet med våra skor. Därför kan det vara värt att ha ett galler, en dörrmatta av kokosfiber eller textil, eller gummisektioner, som fångar upp smutsen. Dessa placeras innanför ingången och fångar upp det mesta av den smuts som annars skulle hamna i hallen eller andra delar av bostaden. Sot, svampsporer och pollen kan bäras med luften in i hemmet.