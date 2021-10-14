Rengöra kamin och öppen spis
Brinnande ved i en kamin eller öppen spis värmer gott och är den perfekta stämningshöjaren för en avslappnad och skön atmosfär. Det finns dock en opraktisk nackdel med att elda med ved: Innan du kan tända nästa brasa måste eldstaden rengöras och den gamla askan tas bort.
Avlägsna gammal aska
Att ta bort askan från en öppen spis med skyffel och borste är både smutsigt och besvärligt, eftersom askan är mycket lätt och lätt rörs upp. Därför kan det tyckas lämpligt att använda en dammsugare istället. Vanliga dammsugare klarar dock inte av aska och ska inte användas för det ändamålet.
Varför kan jag inte använda en vanlig dammsugare?
En vanlig dammsugare för hushållsbruk bör inte användas för att dammsuga i spisen. De små sotpartiklarna gör att det blir stopp i filtret och sugturbinen, vilket försämrar dammsugarens funktion och i värsta fall även kan förstöra motorn. Här är det bättre att ta en askdammsugare, som sköter jobbet praktiskt utan att damma ner.
Det finns även särskilda säkerhetskrav på en askdammsugare: Sugslangen av metall och den brandsäkra uppfångaren förhindrar att glödrester skadar dammsugaren eller börjar brinna inuti maskinen.
Filtret på en askdammsugare har också en rengöringsfunktion som effektivt förhindrar att det blir stopp. På vissa modeller kan du även trycka på en knapp för att byta riktning på luftflödet, vilket hjälper till att rengöra filtret effektivt. Därmed skapas inget damm för användaren, eftersom allt damm återgår raka vägen till uppfångaren.
Att arbeta säkert med askdammsugare
Låt askan svalna till högst 40 °C innan du börjar. Ta en eldgaffel och kontrollera att det saknas glödande stycken. Vänta med att dammsuga tills du är helt säker på att inget ligger och glöder i eldstaden. Använd enbart handröret av metall utan munstycke.
När askan har sugits in i uppfångaren måste den tömmas ut igen. När du väljer modell bör du alltså se till att den går lätt att öppna och kan tömmas med minimal smutskontakt. Enkla snabbkopplingsfästen gör det till exempel lättare att ta av sughuvudet. Sätt sedan en avfallspåse över den fulla uppfångaren och vänd upp och ner försiktigt. Därmed hindrar du smutsen från att spridas.
Andra användningsområden
Askdammsugare kan användas för mer än att bara dammsuga aska i den öppna spisen. Du kan även använda den för att rengöra pelletsvärmare eller kaminer enkelt och praktiskt.
En del askdammsugare har även ett extra hårdgolvsmunstycke, som kan användas för att dammsuga träspån, små vedbitar och smuts runt eldstaden. En kraftfull askdammsugare är även praktisk i allt renoveringsarbete då den suger upp det mesta, både grov smuts och fint damm.
Avlägsna envis smuts från sotigt glas på kaminen
Om du har en kamin med glasrutor måste dessa också rengöras regelbundet. Grundlig rengöring kan här vara svårt, eftersom den öppna elden ofta lämnar mycket envisa märken på glaset. Vanliga rengöringsmetoder, t.ex. att gnida och skrubba med borste och vatten, tidningspapper eller kemiska rengöringsmedel, räcker oftast inte helt, och är dessutom ansträngande och tar lång tid.
Få bättre resultat snabbare med en ångtvätt. Den varma ångan i kombination med den fysiska effekten av trasa och borste ger mycket god verkan här. Torka sedan glaset rent med en torr trasa. På det här sättet undviker du helt alla extra rengöringsmedel.
Tips för mindre sotbildning
Ved som inte är klar att använda vid köp måste förvaras och torkas innan du kan elda med den. Fuktig ved har lägre energivärde och bildar mer rök och sot: Detta gör att kaminen och omgivningen smutsas ner fortare och eldstaden måste därför rengöras oftare. Det finns till och med lag på hur mycket fukt det får finnas i ved som bränns i en eldstad – fukthalten får inte överskrida 25%.
För att kontrollera fukthalten kan du använda en mätanordning eller ett “trick”, t.ex. nageltestet, vilket dock kräver lite erfarenhet. Om det går att göra ett litet avtryck med fingernageln på sågytan med träets årsringar, bör du låta veden torka i några månader till. Ved torkas lämpligast någonstans där den skyddas från elementen men där luftcirkulationen ändå är god, t.ex. staplad mot ett skjul eller garage i trädgården.