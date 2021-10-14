Rengöra kamin och öppen spis

Varför kan jag inte använda en vanlig dammsugare?

En vanlig dammsugare för hushållsbruk bör inte användas för att dammsuga i spisen. De små sotpartiklarna gör att det blir stopp i filtret och sugturbinen, vilket försämrar dammsugarens funktion och i värsta fall även kan förstöra motorn. Här är det bättre att ta en askdammsugare, som sköter jobbet praktiskt utan att damma ner.

Det finns även särskilda säkerhetskrav på en askdammsugare: Sugslangen av metall och den brandsäkra uppfångaren förhindrar att glödrester skadar dammsugaren eller börjar brinna inuti maskinen.

Filtret på en askdammsugare har också en rengöringsfunktion som effektivt förhindrar att det blir stopp. På vissa modeller kan du även trycka på en knapp för att byta riktning på luftflödet, vilket hjälper till att rengöra filtret effektivt. Därmed skapas inget damm för användaren, eftersom allt damm återgår raka vägen till uppfångaren.