Rengöra PVC och linoleumgolv
PVC och linoleumgolv har länge varit bland de mest populära golvmaterialen. Materialen försvann från rampljuset ett tag, men har på senare tid gjort comeback som designgolv. Detta är som regel mycket lättskötta golv, men några saker bör ändå hållas i åtanke vid rengöring av PVC och linoleumgolv.
Korrekt rengöring av slitstarka golv
Det finns många olika typer av slitstarka golvbeläggningar, och vid första anblicken kan det vara svårt att skilja mellan dem. De tre vanligaste materialen är PVC, linoleum och elastomer. Dessa rengörs i huvudsak på samma sätt, men det finns ett antal skillnader som rör deras känslighet för olika rengöringsmedel.
Tvätta PVC-golv
PVC eller polyvinylklorid finns som skivor, plattor eller klickgolv. Materialet är väldigt starkt och står emot starka baser och stor mekanisk påfrestning. Sura rengöringsmedel kan dock göra att materialet missfärgas. Var även försiktig med organiska lösningsmedel på PVC-golv. Ämnen i den kategorin, t.ex. skokräm, sot, tuschpennor osv. kan tränga in i golvet. PVC är även känsligt för gnistor.
Tvätta linoleum
Linoleum är ett miljövänligare alternativ till PVC som tillverkas av naturliga råvaror, t.ex. linolja, malen kork eller trämjöl och naturharts. Dessa golv leder värme mycket långsamt och uppfattas därför ofta som varma under fötterna. Till skillnad från PVC är linoleum känsligt för starkt basiska lösningsmedel (pH >10) och mekanisk påfrestning. Däremot är det relativt tåligt mot organiska lösningsmedel. Linoleum har fuktreglerande egenskaper, men tål inte alltför mycket fukt.
Elastomer och gummigolv
Elastomergolv är ovanligt i hemmiljöer men förekommer ofta i gemensamma utrymmen, t.ex. trapphus och tvättstuga. Detta är extremt slitstarka golv, men de är känsliga för starkt basiska rengöringsmedel (pH >10). Sura lösningsmedel kan orsaka missfärgningar, men gummigolv kan tåla gnistor.
Gemtestet visar vilket golvmaterial du har
Om du är osäker på vilket material ett visst golv har kan du använda gemtestet. Välj först en undanskymd del av golvet. Ta en tändare och värm spetsen på ett uträtat metallgem i ungefär fem sekunder. Tryck sedan ner den varma metallspetsen i golvet i cirka tre sekunder och dra upp den igen. Du kan nu fastställa golvtypen utifrån hålets utseende, penetrationssättet och lukten.
PVC-golv
- Det varma gemet tränger in i materialet ganska lätt.
- PVC-golv smälter på ytan.
- Hålet buktar ut lite.
- Trådar bildas av det varma materialet, som kan dras ut.
- Resterna på gemet bildar sot när de bränns.
- Lukten är stickande.
Linoleumgolv
- Det varma gemet tränger in i golvet ganska lätt.
- Linoleum smälter inte vid ytan.
- Ytan förkolnas men buktar inte ut.
- Det luktar bränt trä eller linolja.
Elastomergolv & gummigolv
- Det varma gemet går nästan inte att föra in i golvet.
- Golvets yta smälter inte.
- Ett litet hål bildas utan utbuktningar.
- Lukten är oftast som av bränt gummi.
Renare golv i två enkla steg
Det vanligaste sättet att rengöra golvet är att först dammsuga och sedan våttorka. I det första steget suger du upp lös smuts, t.ex. damm och hårstrån, med en vanlig dammsugare. Därefter våttorkas golvet med mopp. Bäst är att regelbundet vrida ur torktrasan med en urvridare för att undvika direktkontakt med smutsen. Rengör rummets kanter först. Börja sedan i det innersta hörnet och arbeta dig mot dörren med jämna tag.
Med lite övning går det mycket snabbt att rengöra manuellt så här, men metoden har också vissa nackdelar: Envisa fläckar kräver särskilda åtgärder för att bli av med. Med de flesta moppar används ganska mycket vatten i rengöringen, vilket gör att det tar ganska lång tid för golvet att torka.
Rengör golvet snabbare med en batteridriven golvtvätt
Ett modernt alternativ är istället en batteridriven golvtvätt. Dessa gör rent med valsar av mikrofiber som roterar med 500 varv per minut och enkelt löser upp även envis smuts. Detta är en särskilt stor fördel på strukturerade golvytor, som t.ex. moderna PVC- och designgolv. Smutsvattnet samlas upp i en särskild tank, så att det alltid är rent vatten som används för att torka golvet.
Universalrengöring passar bra för golv av PVC, linoleum och gummi. Dessa produkter använder mycket litet vatten och därför räcker även en liten mängd rengöringsmedel. För hårda golv rekommenderar vi att arbeta igenom ytan först på längden och sedan även på bredden, för att nå in överallt i ytstrukturen. För golv av ådrat trä, arbeta alltid i ådringens riktning.
Rengöring av PVC och linoleumgolv med ångtvätt
En ångtvätt är ett annat alternativ till den manuella golvmoppen. Ångtvätten rengör med hjälp av het ånga och är därmed extra hygieniska. Tack vare den höga temperaturen blir du av med 99,99% av alla hushållsbakterier och virus utan några som helst kemikalier. Ångrengöring är särskilt bra för allergiker och familjer med småbarn som kan riskera att komma i kontakt med starka rengöringsmedel på golvet. Vatten avmineraliseras dessutom när det förångas och ångtvätten lämnar därför inga kalkrester eller ränder efter rengöringen. Värmen gör även att golvet torkar snabbt och snart går att gå på igen.
Passande mikrofiberdukar till golvmunstycket används för att rengöra golv. För golvmunstycket i snabba, överlappande sidledsrörelser när ångan släpps ut. Därmed släpper du endast ut precis så mycket ånga som behövs för att lösa upp smutsen. För hårda golv rekommenderar vi att torka diagonalt, så att golven rengörs hela vägen in. Byt smutsiga överdrag regelbundet.
Få bort vanlig smuts från PVC- och linoleumgolv
Rester av rengöringsmedel
Om du använder för mycket rengöringsmedel i våttorkningen under en lång tid kan det hända att avlagringar bildas. Smuts fäster sig sedan på dessa avlagringar, vilket försämrar golvets utseende. Bästa sättet att få bort gammalt rengöringsmedel är en batteridriven golvtvätt och varmt vatten (max 60 °C). Arbeta på längden och bredden över ytan flera gånger om utan att använda rengöringsmedel. Upprepa tills det inte längre bildas skum i smutsvattentanken.
Rengöring efter renovering
Efter en renovering är det ofta mycket damm och smuts. Blyertsmarkeringar avlägsnas lätt med suddgummi. Färgfläckar efter målning kan avlägsnas med en träkil, varmt vatten och en vit svamp som inte lämnar repor. Lackfläckar och limrester kan avlägsnas från linoleum och gummi med organiska lösningsmedel, till exempel universalfläckborttagare; PVC kan dock vara känsligt för sådana medel - testa därför produkten först på ett undanskymt ställe.
Avlägsna inträngande substanser
Vissa ämnen, till exempel skokräm, tuschpennor och karamellfärg, kan tränga in i golvet, särskilt på PVC-golv men också på andra underlag. Om processen inte har gått för långt kan fläcken tas bort genom att försiktigt använda lösningsmedel, t.ex. universalfläckborttagare. En annan hushållskemikalie som kan användas för blekning är 3% väteperoxid. I många fall är det dock inte möjligt att få bort smuts som redan trängt in i materialet.
Få bort vaxfläckar
Många typer av fläckar som får golvet att se tråkigt ut måste behandlas individuellt. Vaxfläckar kan smältas och sedan sugas upp med hushållspapper. Bästa sättet att göra det är att hälla hett vatten över, använda hårtork eller en ångtvätt. Varning! PVC är värmebeständigt; testa därför först på ett undanskymt ställe.