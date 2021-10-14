Rengöra PVC och linoleumgolv

Renare golv i två enkla steg

Det vanligaste sättet att rengöra golvet är att först dammsuga och sedan våttorka. I det första steget suger du upp lös smuts, t.ex. damm och hårstrån, med en vanlig dammsugare. Därefter våttorkas golvet med mopp. Bäst är att regelbundet vrida ur torktrasan med en urvridare för att undvika direktkontakt med smutsen. Rengör rummets kanter först. Börja sedan i det innersta hörnet och arbeta dig mot dörren med jämna tag.

Med lite övning går det mycket snabbt att rengöra manuellt så här, men metoden har också vissa nackdelar: Envisa fläckar kräver särskilda åtgärder för att bli av med. Med de flesta moppar används ganska mycket vatten i rengöringen, vilket gör att det tar ganska lång tid för golvet att torka.