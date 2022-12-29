TVÄTTA BILEN HEMMA: TIPS OCH TRICKS
Börjar det bli svårt att se klart genom smutsen på vindrutan? Eller är bilen helt täckt av pollen, löv eller vägsalt? Då är det nog dags att tvätta bilen. Om du inte vill köra ner till biltvätten går det enkelt och snabbt att tvätta bilen hemma, bara du har rätt utrustning och några bra tips.
Varför ska jag tvätta bilen regelbundet?
Alla bilar bör tvättas med jämna mellanrum, oavsett biltyp. Karossen blir lätt smutsig vid varje tid på året - det kan vara vägsalt på vintern, pollen på våren, insekter på sommaren eller löv på hösten. Om du inte tar bort denna smuts leder det till slut till att lacken skadas. Det är alltså inte bara för syns skull vi tvättar bilen hemma, utan också för att den ska behålla sitt värde. Med våra tips får du bilen ren igen på nolltid.
Obs! Följ reglerna för att tvätta bilen hemma
Innan du tvättar bilen hemma: kolla upp vilka regler och bestämmelser som finns i just din kommun. På vissa platser är det förbjudet att tvätta bilen på allmän väg. Detta gäller oavsett om du använder rengöringsmedel eller inte. På din egen mark är det oftast tillåtet att tvätta bilar och motorcyklar. En förutsättning är dock att smutsvattnet från biltvätten inte rinner ut i avloppssystemet. Innan du tvättar bilen hemma måste du därför först kontrollera att det inte är förbjudet att tvätta bilen på din privata egendom. Alternativet för dig som vill vara på den säkra sidan är att tvätta bilen på en automatisk eller manuell biltvätt.
Att tvätta en bil: steg för steg
Steg 1: Avlägsna lös smuts och skräp
Innan du börjar tvätta bilen, ta först bort lös smuts, t.ex. löv för hand eller med en mjuk borste. Var noga när du borstar och lyft på alla torkarblad. Om du vill kan du även borsta av längst fram på bilen, vid grillen eller insuget. Vanligt är att det finns löv och insekter som har fastnat när du har varit ute och kört med bilen.
Steg 2: Förrengöring
Nu är det dags att förrengöra: Lös upp grov smuts med högtryckstvätten. Använd flatmunstycket för att undvika repor när du går vidare med tvättborsten. Du kan även förtvätta bilen för hand med sprutpistol eller trädgårdsslang, eller bara en hink vatten och en mjuk svamp. Förbehandla och rengör fälgarna om det behövs. Särskilt hjulhuset bör rengöras extra noggrant, då det kan vara särskilt svårt att få bort smuts härifrån. För att göra rent på de här ställena som kan vara svåra att komma åt rekommenderar vi ett kort spolrör med 360-graders led till högtryckstvätten. Därmed kan munstycket justeras till valfri vinkel. Tack vare en bekväm handposition kan vattentrycket riktas framåt, åt sidan, uppåt och nedåt.
Steg 3: Lägg till rengöringsmedel
Nu är det dags för rengöringsmede, använd gärna ett bilschampo eller universalrengöring. Applicera rengöringsmedlet nerifrån och upp, och kom ihåg att låta medlet verka på smutsen en liten stund så att den lossnar. Sedan är det bara att skölja av med din högtryckstvätt. Om du vill att rengöringsmedlet ska få verka lite längre tid bör du använda ett skumtvättmedel. Då får du ett tjockare och långvarigare skum. Detta rengöringsmedel appliceras särskilt enkelt med ett skummunstycke. Du kan även applicera rengöringsmedlet direkt på bilen med en mjuk svamp. Obs: Undvik att bygga upp stora berg av skum, eftersom skummets tyngd då kan göra att det glider av och inte hinner sugas upp.
Steg 4: Skölj av bilen
Tvätta sedan bilen med högtryckstvätten och rent vatten. Använd alltid flatmunstycket och håll minst 15 centimeters avstånd från bilens utsida, eller 30 centimeters avstånd från däcken. Du kan också välja att ansluta en mjuk tvättborste, powerborste eller roterande tvättborste till högtryckstvätten. Därmed får du bort ännu mer av smutsen. Tips: Bilen ska alltid tvättas nerifrån och upp. Därmed ser du enkelt vilka områden som fortfarande behöver rengöras.
Om du inte har en högtryckstvätt kan du även skölja bilen med en trädgårdsslang med ett munstycke.
Tips
När rengöringsmedel appliceras med en högtryckstvätt är det bättre att använda en högre koncentration av rengöringsmedel i mindre doser, snarare än en stor mängd utspätt rengöringsmedel, eftersom effektiviteten då blir sämre.
Steg 5: Låt bilen torka och fyll i eventuella lackskador
När du har sköljt bilen ordentligt, låt den torka eller torka manuellt med en läderduk. Fyll i de eventuella bucklor och repor som du nu får syn på. När du har tvättat bilen ordentligt på utsidan kan du börja städa invändigt.
Steg 5: Låt bilen torka efter tvätt och fyll i eventuella lackskador
När du har sköljt bilen ordentligt, låt den torka eller torka bilen manuellt med en läderduk. Om du torkar av bilen med en duk så minskar du risken för märken efter avrinningen. Fyll i de eventuella bucklor och repor som du nu får syn på. När du har tvättat bilen ordentligt på utsidan kan du börja städa invändigt.
Få bort envis smuts från bilen
Trädsaft
Om du upptäcker trädsaft på lacken ska du agera snabbt. Ju nyare saften är, desto lättare är det att få bort den med varmt vatten och en svamp, med högtryckstvätten eller i biltvätten. Om saften har torkat in finns det två knep som kan hjälpa: applicera antingen ett par droppar avisningsspray till dörrlås på de ställen som drabbats, eller lite fett. Det kan vara t.ex. smör, margarin eller matolja. Låt verka i några minuter och torka sedan av med en mjuk trasa.
Fågelspillning
Fågelspillning kan skada lacken om den inte avlägsnas, särskilt under sommarmånaderna. Vänta inte med att ta bort den. Viktigt! Försök aldrig lösa upp intorkad fågelspillning genom att gnugga, då det kan göra att bilen repas. Det du bör göra är att blötlägga stället med ljummet vatten och en kökshandduk, och sedan tvätta bilen med högtryckstvätt eller i biltvätten. Spillningen kan då enkelt torkas av med en mjuk svamp eller en fuktig trasa.
Saltrester
Efter vintern bör vägsalt och grus tvättas av regelbundet från bilen, för att undvika ökad korrosion på de ställen som redan är skadade, t.ex. flagnad eller repad lack. Vägsalt bör även avlägsnas från bilens underrede med jämna mellanrum. För att skydda karossen mot fukt och salt rekommenderas det att tvätta bilen grundligt före vintern och även polera lacken med vax för att ge ännu bättre skydd.
Rengöra fönster och speglar på bilen
Vana förare och pendlare känner igen problemet: smuts, pollen och insekter samlas snabbt på vindrutan under sommarmånaderna. Det ser fult ut och kan utgöra en stor risk genom att försämra sikten. Därför är det alltid en bra idé att rengöra vindrutan, fönsterrutor och backspeglar när du ändå ska tanka eller tvätta bilen. Detta görs bäst med ett särskilt bilglasrengöringsmedel, som rengör utan att lämna ränder och blänk och tar bort både insekter, vägsmuts och fingeravtryck. Dessa rengöringsmedel innehåller ofta tillsatser med antistatisk effekt, som gör att glasytorna tar längre tid att bli smutsiga och blir lättare att rengöra nästa gång. Applicera rengöringsmedlet direkt på fönstren, låt verka en kort stund och torka sedan av med en mjuk mikrofiberduk. Detta går ännu lättare med rengöringssatsen för vindruta till den elektriska isskrapan, som kan användas året runt. Den elektriska isskrapan har en kraftfull rotation som enkelt får bort intorkad smuts.