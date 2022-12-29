TVÄTTA BILEN HEMMA: TIPS OCH TRICKS

Börjar det bli svårt att se klart genom smutsen på vindrutan? Eller är bilen helt täckt av pollen, löv eller vägsalt? Då är det nog dags att tvätta bilen. Om du inte vill köra ner till biltvätten går det enkelt och snabbt att tvätta bilen hemma, bara du har rätt utrustning och några bra tips.

Varför ska jag tvätta bilen regelbundet?

Alla bilar bör tvättas med jämna mellanrum, oavsett biltyp. Karossen blir lätt smutsig vid varje tid på året - det kan vara vägsalt på vintern, pollen på våren, insekter på sommaren eller löv på hösten. Om du inte tar bort denna smuts leder det till slut till att lacken skadas. Det är alltså inte bara för syns skull vi tvättar bilen hemma, utan också för att den ska behålla sitt värde. Med våra tips får du bilen ren igen på nolltid.

Obs! Följ reglerna för att tvätta bilen hemma

Innan du tvättar bilen hemma: kolla upp vilka regler och bestämmelser som finns i just din kommun. På vissa platser är det förbjudet att tvätta bilen på allmän väg. Detta gäller oavsett om du använder rengöringsmedel eller inte. På din egen mark är det oftast tillåtet att tvätta bilar och motorcyklar. En förutsättning är dock att smutsvattnet från biltvätten inte rinner ut i avloppssystemet. Innan du tvättar bilen hemma måste du därför först kontrollera att det inte är förbjudet att tvätta bilen på din privata egendom. Alternativet för dig som vill vara på den säkra sidan är att tvätta bilen på en automatisk eller manuell biltvätt.

Tvätta bilen hemma med högtryckstvätt

Att tvätta en bil: steg för steg

Ta bort smuts från bilen med en mjuk borste

Steg 1: Avlägsna lös smuts och skräp

Innan du börjar tvätta bilen, ta först bort lös smuts, t.ex. löv för hand eller med en mjuk borste. Var noga när du borstar och lyft på alla torkarblad. Om du vill kan du även borsta av längst fram på bilen, vid grillen eller insuget. Vanligt är att det finns löv och insekter som har fastnat när du har varit ute och kört med bilen. 

Tips från Kärcher: förrengör när du tvättar bilen

Steg 2: Förrengöring

Nu är det dags att förrengöra: Lös upp grov smuts med högtryckstvätten. Använd flatmunstycket för att undvika repor när du går vidare med tvättborsten. Du kan även förtvätta bilen för hand med sprutpistol eller trädgårdsslang, eller bara en hink vatten och en mjuk svamp. Förbehandla och rengör fälgarna om det behövs. Särskilt hjulhuset bör rengöras extra noggrant, då det kan vara särskilt svårt att få bort smuts härifrån. För att göra rent på de här ställena som kan vara svåra att komma åt rekommenderar vi ett kort spolrör med 360-graders led till högtryckstvätten. Därmed kan munstycket justeras till valfri vinkel. Tack vare en bekväm handposition kan vattentrycket riktas framåt, åt sidan, uppåt och nedåt.

Tips från Kärcher: Applicera rengöringsmedel på bilen

Steg 3: Lägg till rengöringsmedel

Nu är det dags för rengöringsmede, använd gärna ett bilschampo eller universalrengöring. Applicera rengöringsmedlet nerifrån och upp, och kom ihåg att låta medlet verka på smutsen en liten stund så att den lossnar. Sedan är det bara att skölja av med din högtryckstvätt. Om du vill att rengöringsmedlet ska få verka lite längre tid bör du använda ett skumtvättmedel. Då får du ett tjockare och långvarigare skum. Detta rengöringsmedel appliceras särskilt enkelt med ett skummunstycke. Du kan även applicera rengöringsmedlet direkt på bilen med en mjuk svamp. Obs: Undvik att bygga upp stora berg av skum, eftersom skummets tyngd då kan göra att det glider av och inte hinner sugas upp.

Tips från Kärcher: Skölja bilen

Steg 4: Skölj av bilen

Tvätta sedan bilen med högtryckstvätten och rent vatten. Använd alltid flatmunstycket och håll minst 15 centimeters avstånd från bilens utsida, eller 30 centimeters avstånd från däcken. Du kan också välja att ansluta en mjuk tvättborstepowerborste eller roterande tvättborste till högtryckstvätten. Därmed får du bort ännu mer av smutsen. Tips: Bilen ska alltid tvättas nerifrån och upp. Därmed ser du enkelt vilka områden som fortfarande behöver rengöras.

Om du inte har en högtryckstvätt kan du även skölja bilen med en trädgårdsslang med ett munstycke.

Tips

När rengöringsmedel appliceras med en högtryckstvätt är det bättre att använda en högre koncentration av rengöringsmedel i mindre doser, snarare än en stor mängd utspätt rengöringsmedel, eftersom effektiviteten då blir sämre.

Steg 5: Låt bilen torka och fyll i eventuella lackskador

När du har sköljt bilen ordentligt, låt den torka eller torka manuellt med en läderduk. Fyll i de eventuella bucklor och repor som du nu får syn på. När du har tvättat bilen ordentligt på utsidan kan du börja städa invändigt.

Steg 5: Låt bilen torka efter tvätt och fyll i eventuella lackskador

När du har sköljt bilen ordentligt, låt den torka eller torka bilen manuellt med en läderduk. Om du torkar av bilen med en duk så minskar du risken för märken efter avrinningen. Fyll i de eventuella bucklor och repor som du nu får syn på. När du har tvättat bilen ordentligt på utsidan kan du börja städa invändigt.

Torka bilen efter tvätt

Få bort envis smuts från bilen

Trädsaft på bilens lack

Trädsaft

Om du upptäcker trädsaft på lacken ska du agera snabbt. Ju nyare saften är, desto lättare är det att få bort den med varmt vatten och en svamp, med högtryckstvätten eller i biltvätten. Om saften har torkat in finns det två knep som kan hjälpa: applicera antingen ett par droppar avisningsspray till dörrlås på de ställen som drabbats, eller lite fett. Det kan vara t.ex. smör, margarin eller matolja. Låt verka i några minuter och torka sedan av med en mjuk trasa.

Fågelspillning på bil

Fågelspillning

Fågelspillning kan skada lacken om den inte avlägsnas, särskilt under sommarmånaderna. Vänta inte med att ta bort den. Viktigt! Försök aldrig lösa upp intorkad fågelspillning genom att gnugga, då det kan göra att bilen repas. Det du bör göra är att blötlägga stället med ljummet vatten och en kökshandduk, och sedan tvätta bilen med högtryckstvätt eller i biltvätten. Spillningen kan då enkelt torkas av med en mjuk svamp eller en fuktig trasa.

Saltrester på bil

Saltrester

Efter vintern bör vägsalt och grus tvättas av regelbundet från bilen, för att undvika ökad korrosion på de ställen som redan är skadade, t.ex. flagnad eller repad lack. Vägsalt bör även avlägsnas från bilens underrede med jämna mellanrum. För att skydda karossen mot fukt och salt rekommenderas det att tvätta bilen grundligt före vintern och även polera lacken med vax för att ge ännu bättre skydd.

Spruta Kärchers bilglasrengöring på vindrutan

Rengöra fönster och speglar på bilen

Vana förare och pendlare känner igen problemet: smuts, pollen och insekter samlas snabbt på vindrutan under sommarmånaderna. Det ser fult ut och kan utgöra en stor risk genom att försämra sikten. Därför är det alltid en bra idé att rengöra vindrutan, fönsterrutor och backspeglar när du ändå ska tanka eller tvätta bilen. Detta görs bäst med ett särskilt bilglasrengöringsmedel, som rengör utan att lämna ränder och blänk och tar bort både insekter, vägsmuts och fingeravtryck. Dessa rengöringsmedel innehåller ofta tillsatser med antistatisk effekt, som gör att glasytorna tar längre tid att bli smutsiga och blir lättare att rengöra nästa gång. Applicera rengöringsmedlet direkt på fönstren, låt verka en kort stund och torka sedan av med en mjuk mikrofiberduk. Detta går ännu lättare med rengöringssatsen för vindruta till den elektriska isskrapan, som kan användas året runt. Den elektriska isskrapan har en kraftfull rotation som enkelt får bort intorkad smuts.

Vanliga frågor och svar

En bil bör tvättas regelbundet. Underhåll är viktigt för att bevara värdet på bilen. Lacken kan angripas av salt och grus på vintern, liksom pollen och fågelspillning sommartid. Dessa bör avlägsnas så snabbt som möjligt. En tumregel är att tvätta bilen minst en gång i månaden. Om du kör bilen mycket bör du tvätta den flera gånger i månaden, beroende på graden av nedsmutsning.

Bilen måste tvättas alla årstider. På våren är det viktigt att få bort resterna från vintern. Det är även en god idé att ta bort pollen från lacken. När sommaren kommer bör insektsfläckar och fågelspillning avlägsnas så fort som möjligt. Hög värme och solsken bränner fast smuts på lacken och gör den svår att få bort. På hösten ska löv tas bort från bilen, och på vintern är det viktigt att tvätta bilen regelbundet för att få bort vägsalt och grus, som annars kan skada lacken.

Du bör helst inte tvätta bilen när solen skiner mitt på dagen, eftersom värmen gör att rengöringsmedlet torkar fortare. Detta kan leda till skador på lacken. På vintern bör du undvika att tvätta bilen när det är minusgrader, eftersom särskilt gummilister och plastdelar kan skadas av plötsliga temperaturförändringar.

  • Tvätta alltid bilen med flatmunstycke och inte med roterande munstycke.
  • Håll ett avstånd på minst 15 centimeter. För däcken bör avståndet vara minst 30 centimeter.
  • Tvätta alltid nerifrån och upp så att du inte missar några fläckar.
  • Se till att högtryckstvättens slang inte viker sig, då blir flödet inte lika bra.

Om du använder rätt metod och håller minst 30 centimeters avstånd från däckets yta kommer det inte att skadas.

Bra produkter för biltvätt

Kärcher högtryckstvätt

Högtryckstvätt

Kärcher: Mjuk tvättborste

Mjuk tvättborste

Kärcher: Powerborste WB 150

Powerborste WB 150

Kärcher: Fälgborste

Fälgborste

Kärcher: Roterande tvättborste

Roterande tvättborste

Kärcher: Skummunstycke FJ 10 C och bilschampo

Skummunstycke FJ 10 C

Kärcher: Bilschampo

Bilschampo

Bilglasrengöring

Bilglasrengöring

Kärcher: Skumtvättmedel

Skumtvättmedel

Kärcher: Polish och vax

Polish och vax

Kärcher: Rengöringssats för vindruta

Rengöringskit för vindruta

Kärcher: Vario 360°

Kärcher: Vario 360°