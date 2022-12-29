TVÄTTA BILEN HEMMA: TIPS OCH TRICKS

Steg 4: Skölj av bilen

Tvätta sedan bilen med högtryckstvätten och rent vatten. Använd alltid flatmunstycket och håll minst 15 centimeters avstånd från bilens utsida, eller 30 centimeters avstånd från däcken. Du kan också välja att ansluta en mjuk tvättborste, powerborste eller roterande tvättborste till högtryckstvätten. Därmed får du bort ännu mer av smutsen. Tips: Bilen ska alltid tvättas nerifrån och upp. Därmed ser du enkelt vilka områden som fortfarande behöver rengöras.

Om du inte har en högtryckstvätt kan du även skölja bilen med en trädgårdsslang med ett munstycke.