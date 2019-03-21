HÖGTRYCKSSLANGAR

Vi har ett stort urval av slangar till våra högtryckstvättar. Det första du ska tänka på när du vill skaffa ny slang är om du ska byta eller förlänga den slang du har idag. Om du ska byta originalslangen till en längre eller en annan typ av slang, eller byta en utsliten slang, ska du välja en vanlig högtrycksslang. Om du vill öka din arbetsradie utöver din originalslangs räckvidd, ska du välja en förlängningsslang.