HÖGTRYCKSSLANGAR
Vi har ett stort urval av slangar till våra högtryckstvättar. Det första du ska tänka på när du vill skaffa ny slang är om du ska byta eller förlänga den slang du har idag. Om du ska byta originalslangen till en längre eller en annan typ av slang, eller byta en utsliten slang, ska du välja en vanlig högtrycksslang. Om du vill öka din arbetsradie utöver din originalslangs räckvidd, ska du välja en förlängningsslang.
1. Välj rätt högtrycksslang
Slangar till högtryckstvätt med slangvinda
Slang till högtryckstvätt med slangvinda och spolhandtag med snabbkoppling
Har du en högtryckstvätt med slangvinda samt spolhandtag med snabbkoppling dvs. en gul knapp som du trycker på så att slangen lossar?
Slang till högtryckstvätt med slangvinda och spolhandtag med clips/bygel
Har du en högtryckstvätt med slangvinda och spolhandtag med clips/bygel som sitter i en skåra i handtaget och låser slangen?
Slangar till högtryckstvätt utan slangvinda
Slang till högtryckstvätt utan slangvinda och spolhandtag med snabbkoppling
Har du högtryckstvätt utan slangvinda så rekommenderas ett av våra slangset.
Slang till högtryckstvätt utan slangvinda och spolhandtag med clips/bygel
Har du högtryckstvätt utan slangvinda så rekommenderas ett av våra slangset.
2. Välj rätt förlängningsslang
Vill du få en större arbetsyta än den du når med originalslangen, kan du investera i en förlängningsslang som ger dig större räckvidd.
Förlängningsslang som passar spolhandtag med clips/bygel
Om du lossar slangen från spolhandtaget genom att dra ut en bygel/ett clips då hittar du förlängningsslang här.
Förlängningsslang som passar spolhandtag med knapp
Om du lossar slangen från spolhandtaget genom att trycka på en knapp då hittar du förlängningsslang här.