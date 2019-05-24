Högtrycksslangar till clipshandtag

Dessa slangar går att beställa

via våra återförsäljare, Kärcher Centers eller servicepartners:



– Art nr 4.440-705.0 är en 12 m. slang med hane i bägge ändarna.

Har du en gammal maskin med skruvkoppling i vindan, ska du välja någon av följande slangar:

– Art nr 6.390-553.0 är en 9 m. slang som passar exempelvis K550, den har kort skruvkoppling.

– Art nr 2.643-909.0 är en 12 m. slang som passar exempelvis K720 och 770, den har lång skruvkoppling.

