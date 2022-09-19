PRAKTISK GUIDE FÖR RENGÖRING AV STENLÄGGNING

Med vad ska jag rengöra stenläggningen med?

När du har sopat bort all lös smuts och rensat skarvarna från ogräs är det dags att börja rengöra själva ytan på stenläggningen. För mer exakt rengöring kan du välja en högtryckstvätt. Du kan också använda en mellantryckstvätt för samma ändamål. I teorin kan du också hämta vatten från huset och skölja av stenläggningen med ett spolhandtag på trädgårdsslangen. Detta fungerar ganska bra för att göra stenläggningen ren, men högtryckstvätten är bättre för att få både skarvar och ytor helt fria från smuts.

Högtryckstvätt med rotojetmunstycke är ett utmärkt alternativ. På det sättet får du inte bara bort ogräs och mossa från själva ytan, utan även ojämnheter på den. Genom att upprepa rengöringen regelbundet hinner ogräset inte växa till sig. Stenläggningen håller sig även vacker under längre tid.

Att rengöra stenläggning med högtryckstvätt och rotojet är enkelt och sker i tre enkla steg:

Sätt rotojeten på högtryckstvätten eller ställ in spolrörets munstycke på rotojetfunktion, beroende på modell.



Håll vattenstrålen nästan vertikalt över stenen och för den långsamt över ytan. Håll 15 cm avstånd från marken. Om du siktar på skarvarna, kom ihåg att allt material i dem kommer att avlägsnas. Skarven kan alltså behöva fyllas på med sand efteråt.



När du är klar, sopa upp alla ogräsrester och kasta dem.



Arbeta alltid efter underlagets lutning så att smutsvattnet kan rinna av och inte förstör den del av ytan som precis har rengjorts. I korthet är högtryckstvätten ett effektivt hjälpmedel för att rengöra stenlagda gångar och uteplatser. Men särskilt på ett plant underlag fungerar en terrasstvätt med sköljfunktion också utmärkt. Den kan användas för att få bort grön beläggning och smuts även från hörn och kanter som kan vara svåra att komma åt. Tack vare sköljmunstycket sköljs smutsvattnet bort samtidigt. Andra fördelar: Du är säker under arbetet och rengöringen går fortare än med ett rengöringsmunstycke.