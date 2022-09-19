PRAKTISK GUIDE FÖR RENGÖRING AV STENLÄGGNING
Det krävs lite arbete för att trädgården ska fortsätta vara dina drömmars oas. Inte bara när du gör i ordningen trädgården på våren, utan också under hela trädgårdssäsongen. Det är oundvikligt att skräp som kvistar och löv hamnar på uteplats, gångar och uppfart. Väderomslag kan också ha negativa effekter på stenläggningen. Mossa, ogräs och lavar kan börja växa på stenen. Gör så här för att göra stenläggningen ren igen.
Att tänka på när du rengör stenläggning
Om du har en stenlagd uppfart eller uteplats är det normalt att väder och upprepad användning med tiden sätter sina spår. I vissa fall kan den till och med bli missfärgad, t.ex. när du har klippt fruktträd eller haft fest i trädgården. Det finns många bra hjälpmedel för rengöra stenläggning, t.ex. fogskrapa, sopmaskin och högtryckstvätt. Du kan även använda hacka, kvast och trädgårdsslang för att rengöra stenläggningen. Vid sidan om särskilda rengöringsmedel för stenläggning kan du även använda hushållsprodukter som soda, ättika och diskmedel för att rengöra stenen.
Men vad fungerar egentligen? Och vad bör du undvika när du rengör stenläggningen? Många vägar leder till Rom och det finns många sätt att rengöra stenläggningen eller göra den fri från ogräs. För det första kan behovet av verktyg och rengöringsmedel variera. Bästa sättet att rengöra just din stenläggning beror på vilket material som gångarna och uppfarten är tillverkade av, t.ex. natursten, betong eller lera. Väderleken på platsen spelar också en viss roll.
Att rengöra stenläggning: börja med att ta bort lös smuts
Innan du gör rent mellan stenarna ska du börja med att avlägsna lös smuts från stenarnas yta. Därmed förhindrar du att smutsen sprids ut och fläckar ner hela uteplatsen eller husväggarna i onödan när du sedan ska rengöra stenarna mer noggrant.
För att få bort löv och kvistar kan du ta en vanlig kvast eller kratta. Välj helst en modell av plast för att inte repa stenläggningen. Om stenläggningen är mycket stor kan du också använda en sopmaskin. Detta är en praktisk maskin med flera fördelar. Du behöver inte böja dig och du sparar mycket tid eftersom löv och annat samlas upp på en gång. Sedan är det bara att tömma skräpet i komposten.
Stenläggning bör rengöras regelbundet från lös smuts. Därmed förhindrar du tillväxt av mossa, ogräs och lavar, som växer särskilt bra där det är skuggigt och fuktigt.
Tips!
Det är viktigt att rengöra stenläggningen regelbundet, särskilt om det har råkat komma sås och vin på stenarna efter grillpartyt eller trädgårdsfesten. Var särskilt noga med fett och olja på stenarna, eftersom dessa kan leda till fula och envisa fläckar. För detta finns det särskilda rengöringskoncentrat för uteplats och altan som kan appliceras antingen med högtryckstvätt eller med sprayflaska. Om du inte har ett specialrengöringsmedel hemma kan oljefläckar även avlägsnas med ett absorberande material, t.ex. kattsand eller sågspån, som sedan sopas bort enkelt.
Rengöra springor i stenläggningen
När den värsta smutsen är borta är det dags att fokusera på smutsen i skarvarna mellan stenplattorna. Det här steget bör du inte hoppa över, eftersom ogräs ofta växer i dessa springor och därmed kan spridas över hela stenläggningen när du sköljer efteråt.
För att få bort ogräs från skarvarna passar det bäst med en speciell fogskrapa. Men du kan även använda en vanlig trädgårdshacka eller handspade. Metoden är billig och miljövänlig men kräver mycket tid och tålamod. Att sitta böjd länge i en dålig arbetsställning kan även leda till ryggproblem och ont i knäna. Maskrosor och annat ogräs avlägsnas effektivt och helt utan ryggont med hjälp av en batteridriven ogräsborttagare. Med en sådan blir det både säkert och enkelt att rensa stenläggningen, vare sig det är en uteplats på bakgården eller uppfarten framför huset.
- Bär alltid lämpliga skyddskläder när du arbetar, inklusive ordentliga skor, handskar och vid behov skyddsglasögon och hörselskydd.
- Börja med att ställa in teleskophandtaget, sätta i borsten och justera svänghuvudet. Tryck sedan in batteriet i hållaren tills du hör ett klick. Starta ogräsborttagaren genom att trycka ner låsknappen och strömbrytaren samtidigt. För sedan maskinen över underlaget med långsamma rörelser och lätt vinkel. Detta gör att rotationsborsten på maskinhuvudet avlägsnar allt ogräs på stenläggningen. Upprepa flera gånger för envist ogräs. Sopa upp ogräset och kasta det.
Med vad ska jag rengöra stenläggningen med?
När du har sopat bort all lös smuts och rensat skarvarna från ogräs är det dags att börja rengöra själva ytan på stenläggningen. För mer exakt rengöring kan du välja en högtryckstvätt. Du kan också använda en mellantryckstvätt för samma ändamål. I teorin kan du också hämta vatten från huset och skölja av stenläggningen med ett spolhandtag på trädgårdsslangen. Detta fungerar ganska bra för att göra stenläggningen ren, men högtryckstvätten är bättre för att få både skarvar och ytor helt fria från smuts.
Högtryckstvätt med rotojetmunstycke är ett utmärkt alternativ. På det sättet får du inte bara bort ogräs och mossa från själva ytan, utan även ojämnheter på den. Genom att upprepa rengöringen regelbundet hinner ogräset inte växa till sig. Stenläggningen håller sig även vacker under längre tid.
Att rengöra stenläggning med högtryckstvätt och rotojet är enkelt och sker i tre enkla steg:
- Sätt rotojeten på högtryckstvätten eller ställ in spolrörets munstycke på rotojetfunktion, beroende på modell.
- Håll vattenstrålen nästan vertikalt över stenen och för den långsamt över ytan. Håll 15 cm avstånd från marken. Om du siktar på skarvarna, kom ihåg att allt material i dem kommer att avlägsnas. Skarven kan alltså behöva fyllas på med sand efteråt.
- När du är klar, sopa upp alla ogräsrester och kasta dem.
Arbeta alltid efter underlagets lutning så att smutsvattnet kan rinna av och inte förstör den del av ytan som precis har rengjorts. I korthet är högtryckstvätten ett effektivt hjälpmedel för att rengöra stenlagda gångar och uteplatser. Men särskilt på ett plant underlag fungerar en terrasstvätt med sköljfunktion också utmärkt. Den kan användas för att få bort grön beläggning och smuts även från hörn och kanter som kan vara svåra att komma åt. Tack vare sköljmunstycket sköljs smutsvattnet bort samtidigt. Andra fördelar: Du är säker under arbetet och rengöringen går fortare än med ett rengöringsmunstycke.
Kan jag rengöra alla sorters stenläggning med högtryckstvätt?
Gångar av natursten, t.ex. granit och basalt, är tåliga och hårda nog för att kunna rengöras med högtryckstvätt. Med stenläggning av betong eller terrakotta kan det vara annorlunda. Dessa material kan snabbt skadas av vattenstrålen. Du bör inte heller köra vattenstrålen för hårt om skarvarna mellan stenarna är mycket breda, eftersom stenplattorna då kan lossna. Bäst är att fråga i trädgårdsbutiken vilka typer av sten som kan rengöras med högtryckstvätt.
Du som redan vet att högtryckstvätt inte går att använda för din uteplats av sten, men ändå vill rengöra den effektivt och snabbt, bör välja den portabla mellantryckstvätten. En mellantryckstvätt ger både skonsam och effektiv rengöring. Med en matchande skrubborste blir rengöringen extra effektiv. Du kan även använda ett rotojetmunstycke, som avlägsnar ännu hårdare smuts utan ansträngning.
Finns det hushållsprodukter som hjälper till med att rengöra stenläggning?
Det finns flera hushållsmetoder som kan användas istället för rengöringsmedel för att bli av med mossa och ogräs. Om du inte har ett specialrengöringsmedel för stenläggning kan du t.ex. använda diskmedel eller bakpulver. Om du väljer dessa eller andra produkter som du har hemma bör du först kontrollera att de är biologiskt nedbrytbara. Du bör även bära skyddskläder och skyddsglasögon när du använder dem, särskilt för att skydda ögon och händer.
Så tar du bort ogräs mellan stenplattorna
- Borsta av stenplattorna för att bli av med löv och annan ytlig smuts.
- Döda levande ogräs med kokhett vatten genom att hälla det över ogräset.
- Låt stenplattorna vara i 30 minuter för att det heta vattnet ska hinna tränga ner i rötterna.
- Skrapa med en fogskrapa, renshacka eller en batteridriven ogräsrensare.
- Borsta av stenplattorna när ogräset är rensat för få bort jord.