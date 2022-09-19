Rensa takrännor och hängrännor
De flesta tycker nog att det är en relativt otrevlig uppgift att rensa takrännorna. Men när det blir stopp i hängrännan och i stupröret rinner det inte regnvattnet som det ska, och då har du inget annat val än att rensa och ta bort alla löv och all smuts som har samlats i rännorna. Annars kan rännorna svämma över nästa gång det regnar, vilket kan skada taket, husväggen eller uteplatsen. Men vad är det bästa sättet att rensa takrännan snabbt, effektivt och framför allt säkert? Här kommer några praktiska tips för rensning av takränna och stuprör.
Att tänka på när du rensar takrännan
Innan du börjar rensa takrännan kan du fundera på följande: När och hur ofta rekommenderas det att rensa takrännorna? Vilka redskap lämpar sig bäst för syftet? Vilka kostnader bör jag förvänta mig och finns det något annat jag bör tänka på? Här svarar vi på de viktigaste frågorna.
När och hur ofta bör jag rensa takrännorna?
Det rekommenderas att rensa takrännorna minst en gång per år. Om det finns många träd eller kanske en skog i närheten, kan det behöva göras oftare än så. Bästa tiden att rensa takrännorna är på senhösten, när löven har fallit från träden men innan frost och snö lägger sig.
Vad kan det kosta att rensa takrännorna?
Det beror på om du vill göra jobbet själv eller hellre anlitar ett företag. Det senare är förstås mycket dyrare ca: 5000 kronor per gång och oftast inte heller nödvändigt. Med rätt redskap kan du rensa takrännorna själv. Kostnaden kan då ses som en långsiktig investering för dig som husägare. Om du hyr din bostad är det oftast värden som bekostar rengöring av takrännor. Rengöring av takrännor är som regel värdens ansvar, men de kostnader som uppstår kan också ingå i de underhållskostnader som hyresgästen måste betala. I så fall måste det dock stå tydligt i kontraktet.
Rensa takrännor med eller utan stege?
För professionell och säker rengöring rekommenderas det att arbeta med professionella redskap istället för stege, hink och borste. Att rensa takrännor med kvast eller borste är både ansträngande och obehagligt. Först måste du upp på stegen, sedan rensa en bit av rännan, gå ner från stegen, flytta den och upprepa flera gånger. Det är både ineffektivt och riskfyllt, eftersom stegen kanske inte alltid står så stadigt. Ett bättre alternativ är att välja en lösning som rensar både hängränna och stuprör från marken.
Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas?
Se till att ha tillräcklig skyddsutrustning när du rensar hängrännor eller takrännor. I detta ingår halkfria skor, handskar och ögonskydd. Om du använder en stege måste du alltid se till att den står stadigt. En person bör stå på marken och hålla i stegen. Börja med att ta bort grövre smuts och skräp för hand, t.ex. trasiga takpannor, gamla fyrverkeripjäser och trädgrenar. Särskilda silar hindrar smutsen från att spolas ner i stupröret. Om du använder en högtryckstvätt ska du aldrig stå på en stege. Använd istället en specialkonstruerad rengöringssats för hängrännor, som körs från marken med hjälp av en högtryckstvätt.
Rensa takrännorna själv?
Oavsett om ditt hus har en eller flera våningar kan du rensa takrännorna själv med en rengöringssats för hängrännor och stuprör. Den rengör både hängrännor och stuprör enkelt och effektivt. Naturligtvis kan du försöka med andra redskap först, men säkerheten bör alltid komma i första hand.
Lyckligtvis finns det en genomtänkt lösning för att rensa takrännorna professionellt utan att vare sig behöva ta risker eller hyra in extern personal till hög kostnad. Kärnan i systemet är en rengöringssläde som placeras i rännan och ansluts till spolhandtaget på en högtryckstvätt med en medföljande 20 m högtrycksslang. Två högtrycksmunstycken sitter på undersidan av släden och sprutar vatten bakåt. Trycket gör att släden rör sig framåt och spolar all smuts bakåt. Du behöver bara gå upp på stegen en gång för att lägga släden på plats och fästa slangstyrningen på rännan. Därefter styr du enheten från marken med spolhandtaget på högtryckstvätten.
Instruktioner steg för steg
1. Börja med att sätta högtrycksmunstycken på högtryckstvätten. Om de fabriksmonterade munstyckena inte passar till din högtryckstvätt måste du öppna låsklämmorna och sätta in rätt munstycken. Stäng sedan klämmorna igen. Rätt munstycken till högtryckstvätten anges i bruksanvisningen.
2. Montera adaptern på högtrycksslangen enligt bruksanvisningen, dra den sedan genom slangstyrningen och anslut den till rengöringssläden och klämman.
3. Avlägsna det grövsta skräpet och placera den medföljande silen högst upp i stupröret.
4. Montera klämman med slangstyrningen på takrännans sida, placera släden i rännan och rikta in slangen efter den röda markeringen.
5. Anslut systemet till spolkopplingen på högtryckstvätten och starta tvätten. Styr högtrycksslangen manuellt. När högtryckstvätten startas kör släden själv fram genom rännan och rensar den med hjälp av de två bakåtriktade vattenstrålarna.
6. För bättre sköljeffekt kan släden dras tillbaka lite då och då med hjälp av högtrycksslangen. Upprepa processen flera gånger om det krävs för att bli av med hårt sittande smuts.
7. När du är klar, stäng av högtryckstvätten och avlägsna det skräp som har samlats i silen ovanför stupröret. Ta slutligen ner klämman och släden från rännan.
Att rensa stuprör och avlopp samtidigt
Den praktiska rengöringssatsen för hängrännor och stuprör kan även användas för effektivt rensa stuprör och avlopp. Takrännor och stuprör bör rensas minst en gång per år om systemet ska fungera så effektivt som möjligt. Därför är det en god idé att rensa båda två samtidigt.
För att få bort smuts inne i rören ansluts en rörrengöringsslang till högtryckstvätten och trycks in i röret lite i taget. Till detta används det medföljande rörrengöringsmunstycket istället för släden. Högtrycksmunstycket skruvas fast på högtrycksslangen. Högtrycksslangen måste föras in i röret minst upp till den röda säkerhetsmarkeringen. Inte förrän då bör du starta högtryckstvätten. Rengöringen måste stoppas omedelbart när slangen har dragits ut så långt att den röda markeringen syns igen. Detta är mycket viktigt för att skydda mot vattenstänk och hindra slangen från att snurra okontrollerbart. Fortsätt att mata in slangen i röret manuellt efter att du har startat högtryckstvätten. Trycket löser upp även de värsta stoppen. För att göra detta kan du trycka ner och släppa upp spaken flera gånger i följd, efter behov. Vi rekommenderar att ställa en hink under stupröret för att skydda fasaden och uteplatsen från smutsen.
Även avlopp och luftschakt rengörs effektivt med en högtryckstvätt eller mellantryckstvätt. Känsliga ytor, t.ex. plastgaller på luftschakt, kan rengöras både skonsamt och effektivt med en mellantryckstvätt. Om du har ett källarschakt av solid sten kan det rengöras med högtryckstvätten.