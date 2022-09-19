Rensa takrännor och hängrännor

Rensa takrännorna själv?

Oavsett om ditt hus har en eller flera våningar kan du rensa takrännorna själv med en rengöringssats för hängrännor och stuprör. Den rengör både hängrännor och stuprör enkelt och effektivt. Naturligtvis kan du försöka med andra redskap först, men säkerheten bör alltid komma i första hand.

Lyckligtvis finns det en genomtänkt lösning för att rensa takrännorna professionellt utan att vare sig behöva ta risker eller hyra in extern personal till hög kostnad. Kärnan i systemet är en rengöringssläde som placeras i rännan och ansluts till spolhandtaget på en högtryckstvätt med en medföljande 20 m högtrycksslang. Två högtrycksmunstycken sitter på undersidan av släden och sprutar vatten bakåt. Trycket gör att släden rör sig framåt och spolar all smuts bakåt. Du behöver bara gå upp på stegen en gång för att lägga släden på plats och fästa slangstyrningen på rännan. Därefter styr du enheten från marken med spolhandtaget på högtryckstvätten.