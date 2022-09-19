Tvätta motorcykel

Tvätta motorcykeln och ta hand om däcken

När solens första strålar tittar fram om våren är det många motorcykelägare som knappt kan vänta på att ge sig ut på vägarna igen. Men inför den stora dagen är det bra om motorcykeln sköts om och tvättas ordentligt. Försiktighet är dock av nöden när motorcykeln ska tvättas, eftersom både elektroniken, motorn och kedjan är mycket känsliga.

Att tvätta en motorcykel handlar inte bara om att den ska se bra ut, utan är även ett bra tillfälle att göra hojen trafiksäker. I det ingår att t.ex. kolla däcktrycket, mönsterdjupet och bromsbeläggens tjocklek. Om motorcykeln har stått i ett garage eller i förråd är det särskilt viktigt att kontrollera att elektroniken och bromsarna fungerar.