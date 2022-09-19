Tvätta motorcykel
Att få uppleva känslan av frihet igen - så känner många motorcykelägare när temperaturen stiger om våren och motorcykelsäsongen har kommit igång. Men innan du ger dig ut på vägarna måste tvåhjulingen först göras i ordning för årets turer. Särskilt fälgarna, karossen och motorn kräver särskild skötsel, inte bara för utseendets skull utan för att fungera korrekt. Med de här tipsen får du motorcykeln att skina igen på nolltid.
Tvätta motorcykeln och ta hand om däcken
När solens första strålar tittar fram om våren är det många motorcykelägare som knappt kan vänta på att ge sig ut på vägarna igen. Men inför den stora dagen är det bra om motorcykeln sköts om och tvättas ordentligt. Försiktighet är dock av nöden när motorcykeln ska tvättas, eftersom både elektroniken, motorn och kedjan är mycket känsliga.
Att tvätta en motorcykel handlar inte bara om att den ska se bra ut, utan är även ett bra tillfälle att göra hojen trafiksäker. I det ingår att t.ex. kolla däcktrycket, mönsterdjupet och bromsbeläggens tjocklek. Om motorcykeln har stått i ett garage eller i förråd är det särskilt viktigt att kontrollera att elektroniken och bromsarna fungerar.
Rätt ställe att tvätta motorcykeln på
Innan du börjar tvätta din motorcykel är det viktigt att ha koll på vilka regler som gäller. I vissa länder är det förbjudet att tvätta en motorcykel utomhus. Anledningen är att olja och kemikalier kan tränga in i marken och förorena grundvattnet. Motorcykelägaren måste därför se till att först känna till vad som är tillåtet och vad som är förbjudet.
För att vara på den säkra sidan kan du alltid köra motorcykeln till ett MC-tvättbås. Dessa inrättningar har oftast oljeavskiljare och anordningar som samlar upp och separerar smutsvattnet från avloppssystemet, så att vattnet rinner bort på ett miljövänligt sätt.
Tips
Innan du tvättar motorcykeln bör du alltid låta motorn svalna först. Om vatten och rengöringsmedel kommer in i maskinen kan det t.ex. orsaka omfattande skador på motorn.
Avlägsna grov smuts från motorcykeln
Om motorcykeln har stått i garaget eller i förråd under en lång tid är den sannolikt lite smutsig. Både damm, spindlar och insikter har säkert gjort sig hemmastadda på styret och ekrarna. Även efter intensiva åkturer täcks hojen av döda insekter och bromsdamm. Då är det hög tid för en tvätt! Så här tvättar du din motorcykel.
Bästa sättet att få bort damm och insekter är att först ge motorcykeln en omgång med en av våra grovdammsugare. Dammsugaren får snabbt och enkelt bort damm från alla springor, liksom spindelnät och smuts från ytan. På så sätt undviker du att smutsen flyttas från en del av motorcykeln till en annan när den rengörs.
Börja med att rengöra de känsliga delarna på motorcykeln.
Eftersom många delar på en motorcykel sitter exponerat finns det flera ställen som är särskilt känsliga, t.ex. motorn och kedjan. Korrekt skötsel och underhåll av motorcykelkedjan är viktigt - den bör rengöras en gång var 300-500 kilometer. Annars kan den snabbt slitas ut. Förutom sämre prestanda finns det även en säkerhetsrisk, eftersom kedjan kan flyga av eller t.o.m. gå sönder.
Den viktigaste aspekten för att kedjan ska fungera bra är smörjningen. Om smörjfettet blandas med smuts och damm minskar smörjeffekten och kedjan slits ut. Detta går särskilt snabbt i regnigt väder, när fukt och vägsmuts byggs upp på kedjan. Därför är det viktigt att inte bara smörja kedjan regelbundet utan också göra den ren så fort den blir smutsig. Hur ofta du behöver göra det beror på hur ofta du kör och på vilken typ av terräng du färdas.
Om du vill tvätta hela motorcykeln på samma dag bör du börja med kedjan och sedan tvätta karossen. Om du väntar med kedjan till sist kan det bli fläckar och oljerester på den nytvättade motorcykeln. Första steget är ta en stålborste och avlägsna grövre smuts från kedjan med ett särskilt kedjerengöringsmedel. Låt medlet verka en stund och torka sedan av. När kedjan är ren ska du smörja den med en särskild kedjespray. Sprayen gör att kedjan löper smidigt och skyddar från rost. För att sprayen ska fästa ordentligt måste den användas på en ren och torr motorcykelkedja.
Hjärtat av motorcykeln kräver förstås omsorgsfull skötsel. Här måste du vara särskilt försiktig, eftersom motorn på många modeller har exponerade delar - t.ex. kylflänsar - som kan skadas när du tvättar dem. För omsorgsfull rengöring av motorn på en motorcykel är det bäst att använda en svamp, en mjuk borste och en hink med varmt vatten samt lite koncentrerat bilschampo. Börja med att ta svampen och tvätta motorns utsida. Ta sedan borsten och avlägsna försiktigt smuts från kylflänsarna och andra små öppningar. Skölj sedan med rent vatten.
Tvätta motorcykelns kaross
När du har rengjort de känsliga delarna på motorcykeln är det dags att tvätta karossen och beklädnaden ordentligt. Korrekt rengöring krävs inte enbart för terrängmotorcyklar, t.ex. motocross och enduromotorcyklar, som ofta körs på dammigt och lerigt underlag. Genom regelbunden rengöring och skötsel av motorcykelns olika delar ser du till att motorcykeln bevarar sitt värde. Tungt nedsmutsade delar bör rengöras med gel, som fäster bra på lodräta delar och inte droppar av. Därmed rengör du även svåråtkomliga delar effektivt. Motorcykelrengöring går enkelt att applicera tack vare sprayflaskan och är mycket effektivt för att få bort lera, vägsmuts, däckrester och oljig smuts.
När du tvättar motorcykeln, glöm inte heller strålkastare, backspeglar, blinkers och vindruta. På de här ställena blir det ofta fullt med insekter efter längre sträckor, särskilt sommartid. Dessa ställen bör rengöras separat så att sikten inte försämras. Insektsborttagning är effektivt för att lösa upp insektsrester utan att skada plast, lack, dekorationer eller aluminium. Återigen, när du använder den här produkten, låt den verka en kort stund och skölj sedan noggrant med rent vatten. Ett annat sätt är att lägga en fuktig kökshandduk på ställena. Detta mjukar upp insektsresterna så att de lättare avlägsnas.
För att avlägsna ingrodd smuts efter blötläggning putsar du motorcykeln med en våt svamp. Kom bara ihåg att skölja ur svampen med vatten med jämna mellanrum, så att inte smuts, olja eller fett sprids ut över karossen. För snabb och effektiv ytrengöring av motorcykeln är en högtryckstvätt det bästa alternativet. Här kan du använda bilschampo. Beroende på vilken modell av högtryckstvätt du har hälls schampot antingen i Plug & Clean-öppningen eller ansluts till högtryckstvätten med en sugslang. Använd lågt tryck och arbeta uppifrån och ner. Du kan även använda skumtvättmedel, som appliceras med ett skummunstycke. Munstycket fästs enkelt på högtryckstvättens spolrör och medger exakt dosering av rengöringsmedlet.
För grundligare rengöring av känsligt lack kan du även fästa en roterande tvättborste på högtryckstvätten. Den utbytbara Car & Bike-borsten är tillverkad av mikrofiber och avlägsnar envis smuts enkelt utan att ytan skadas. Sedan är det bara att skölja med lite rent vatten tills alla rester är borta.
Tips
Om du använder högtryckstvätt, välj inställningen “Medium” och se till att alltid hålla ett avstånd på minst 15 centimeter mellan maskinen och motorcykeln. Annars kan det höga trycket göra att plastdelar eller tätningar på motorcykeln skadas.
Rengöra fälgarna på motorcykeln
Fälgarna drar ofta ögonen till sig på en mc. Särskilt kromfälgar imponerar med den starka glansen. Beroende på väglaget smutsas fälgarna dock lätt, t.ex. av lera och däckrester. Med korrekt skötsel får du dock snart fälgarna att lysa som när de var nya. För detta bör du använda ett fälgrengöringsmedel, som avlägsnar allt bromsdamm och alla däckrester från de vanligaste fälgtyperna. Spruta rengöringsmedlet på den torra fälgen och låt verka en stund. Lösningens aktiva indikator ger fälgarna en rödaktig färg medan produkten verkar. Detta talar om för motorcykelns ägare när lösningen har verkat på djupet och fälgarna kan sköljas med rent vatten.
Med en fälgborste rengör du i 360 grader och når in även i svåråtkomliga utrymmen och de minsta springorna. Borsten fästs enkelt på högtryckstvättens spolrör. Vattnet fördelas jämnt för att lösa upp så mycket smuts som möjligt, som sedan sköljs bort.
Torka och polera motorcykeln
När motorcykeln har tvättats är det särskilt viktigt att torka den korrekt. För detta passar soliga dagar och milda temperaturer bäst. Fuktiga ställen bör dock dessutom torkas ordentligt med en läderduk, annars bildas snabbt vattenmärken, särskilt på sätet och lacken. När du tvättar motorcykeln bör du också vara uppmärksam på att ingen fukt kommer in i små springor, då det kan leda till rost på längre sikt. Här passar det bra med en våt- och torrdammsugare. Den har en blåsfunktion som kan användas för att snabbt och effektivt få bort vattendroppar från små springor. Fukten kan även sugas upp direkt med dammsugarens sugfunktion.
För lackerade delar rekommenderas en lackvårdsprodukt när de har torkat. Produkter med hög vaxhalt ger särskilt djupgående rengöring och långvarigt resultat. Detta säkerställer perfekt glans och skyddar motorcykeln från dåligt väder. Nu är motorcykeln klar för nästa säsong.