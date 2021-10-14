Rengöra köksbänk

Köksbänken är antagligen den yta i köket som används mest, och kommer mycket ofta i kontakt med olika livsmedel. Här hackar du grönsaker, rensar fisk och kavlar deg. Ytan förorenas därmed varje dag med osynliga bakterier. Enbart av hygienskäl bör därför arbetsytan alltid torkas av med en fuktig trasa efter användning, och dessutom städas och djuprengöras en gång i veckan. För kraftigare smuts, t.ex. matfläckar och fett, kan basiska ytrengöringsmedel också användas på vatten- och alkoholtåliga bänkskivor.

Var försiktig med natursten, t.ex. bänkskivor av granit eller marmor, då dessa material inte tål sura rengöringsmedel eller lösningsmedel. Här kan du istället använda särskild stenrengöring från specialhandlare, helst ett neutralt rengöringsmedel. Dessutom rekommenderas rengöringsmedel utan ytaktiva ämnen. Smuts på bänkskivor av natursten bör i princip avlägsnas så fort som möjligt. Torka med en mjuk, fuktig trasa. En torr trasa i kombination med smuts kan ge små repor. Skölj alltid med rent vatten efter att du har använt rengöringsmedel, och torka sedan ytan med en ren trasa så att det inte bildas fläckar.

Ett kemikaliefritt och skonsamt alternativ för köksbänken är ångtvätten. Högt tryck och het ånga gör att 99,99% av alla de vanliga hushållsbakterierna avlägsnas, samtidigt som fett och envis smuts, t.ex. intorkade matrester, också avlägsnas enkelt. Ångtvätten är även perfekt för att rengöra ugn, köksfläkt och spis.