Städa köket: Hålla kylskåp och köksytor rena
Köket är hjärtat i många hem och används mycket varje dag. Glöm därför inte bort att städa i köket. Många former av smuts och bakterier ansamlas lätt i kylen, på köksbänken och andra ytor med tiden. Håll köket hygieniskt och rent med dessa rengöringstips.
Tips för ett rent kök
Idag är köket mer än bara ett ställe där man lagar mat och äter – det är en plats där familj och vänner gärna umgås. Det är i köket som ni tar kaffepaus, bakar en kaka tillsammans, kopplar av med matlagningen och stämmer av läget med varandra. Köket används alltså mycket: Matlagningen lämnar fettfläckar och matrester, livsmedel gör avtryck i kylskåpet, och kalk avlagras med tiden på diskbänk och kranar, liksom i diskmaskinen och kaffebryggaren. All denna smuts bör avlägsnas regelbundet för ett hygieniskt och rent kök.
En annan svårighet är de många olika material som finns i köket: I ett modernt kök finner vi ofta både släta och blanka ytor, t.ex. rostfritt stål och glas, liksom ömtåliga naturmaterial, t.ex. sten och trä. Rengöringen måste därför anpassas efter både underlaget och smutsen. Samma sak gäller för rengöringsmedel. Här finner du alla Kärchers rengöringsmedel.
Arbetsmoment i köksrengöringen
Rengöra köksbänk
Köksbänken är antagligen den yta i köket som används mest, och kommer mycket ofta i kontakt med olika livsmedel. Här hackar du grönsaker, rensar fisk och kavlar deg. Ytan förorenas därmed varje dag med osynliga bakterier. Enbart av hygienskäl bör därför arbetsytan alltid torkas av med en fuktig trasa efter användning, och dessutom städas och djuprengöras en gång i veckan. För kraftigare smuts, t.ex. matfläckar och fett, kan basiska ytrengöringsmedel också användas på vatten- och alkoholtåliga bänkskivor.
Var försiktig med natursten, t.ex. bänkskivor av granit eller marmor, då dessa material inte tål sura rengöringsmedel eller lösningsmedel. Här kan du istället använda särskild stenrengöring från specialhandlare, helst ett neutralt rengöringsmedel. Dessutom rekommenderas rengöringsmedel utan ytaktiva ämnen. Smuts på bänkskivor av natursten bör i princip avlägsnas så fort som möjligt. Torka med en mjuk, fuktig trasa. En torr trasa i kombination med smuts kan ge små repor. Skölj alltid med rent vatten efter att du har använt rengöringsmedel, och torka sedan ytan med en ren trasa så att det inte bildas fläckar.
Ett kemikaliefritt och skonsamt alternativ för köksbänken är ångtvätten. Högt tryck och het ånga gör att 99,99% av alla de vanliga hushållsbakterierna avlägsnas, samtidigt som fett och envis smuts, t.ex. intorkade matrester, också avlägsnas enkelt. Ångtvätten är även perfekt för att rengöra ugn, köksfläkt och spis.
Tips: Rengöra släta ytor med MultiCleaner
Samtliga släta ytor i köket, t.ex. köksbänk, glasytor, glashäll eller induktionsspis, liksom mindre ömtåliga köksskåp och utdragslådor, rengörs enkelt med en MultiCleaner. Fördelen med detta är att underlaget automatiskt fuktas vid rengöringen. Vibrationerna gör också att smutsen avlägsnas utan att du behöver anstränga dig. Ytan kan sedan torkas med en batteridriven fönstertvätt eller mikrofiberduk.
Rengöra köksluckor och kökslådor
Smuts på köksluckor och kökslådor är oundvikligt, eftersom de används varje dag. Köksluckor får snabbt fettfläckar och fingeravtryck på framsidan, vilket syns särskilt tydligt om de har en högblank finish. Stänk från sås och andra vätskor bör också avlägsnas skyndsamt. Alla sorters köksluckor och kökslådor kan rengöras med vanliga vattenlösliga rengöringsmedel eller med bara vatten och diskmedel. Skölj alltid av efteråt med rent vatten och var noggrann med att torka torrt.
För köksluckor av glas är det särskilt viktigt att hålla efter fingeravtryck och kalkavlagringar, som syns tydligt. Kalk kan avlägsnas med hjälp av ättika eller citronsyra, medan vanlig glasrengöring eller vatten med lite diskmedel fungerar bra mot fingeravtryck.
Om du har köksskåp och kökslådor av trä bör du vara försiktig med vätning, eftersom träet inte bör bli för blött. Rengör dem med ett vattenlösligt rengöringsmedel och en lätt fuktad trasa eller mjuk borste. För träfaner finns det särskild möbelputs som dessutom vårdar träet. Arbeta alltid i ådringens riktning och torka torrt efter rengöring.
Rengöra diskbänk
- Rensa diskbänken
Ta bort all disk, matrester och skräp från diskbänken. Se till att inte spola ner för mycket matrester i avloppet då det i värsta fall kan fastna och leda till ett stopp i avloppet.
- Lägg på rengöringsmedel eller diskmedel
Använd en fuktig svamp eller en trasa och gnugga in hela diskbänken med ett par droppar diskmedel. Se till att du får med både ytterkanter, kranen och botten av diskhon.
- Skölj av och torka rent
Skölj noggrant av med varmt vatten för att ta bort allt diskmedel. Torka sedan av hela diskbänken med en ren och torr mikrofiberduk.
Visste du att... Det finns bakterier i köket
- Skärbrädor: Skärbrädor med djupa snitt är en perfekt grogrund för bakterier, som är mycket bra på att tränga in i skårorna. Därför räcker det inte att bara skölja skärbrädan med varmt vatten. Du får bättre effekt om du lägger den i diskmaskinen, eller diskar ordentligt med diskmedel och svamp.
- Kökssvamp: Kökssvampar är en riktig bakteriefälla. På en enda disktrasa kan det finnas över 300 sorters bakterier. Byt därför kökssvamparna en gång i veckan.
- Knivställ: Skårorna på knivstället är också det perfekta stället för bakterier. Särskilt fuktiga knivar gör att bakterierna växer extra snabbt. Rengör därför knivstället en gång i månaden med en smal borste och vatten med lite diskmedel. Låt alltid stället torka helt innan du ställer tillbaka knivarna.
- Golvet är ofta fullt av mikroskopiska föroreningar, särskilt framför diskbänken, köksskåpen och kylen. Dessa ytor bör du rengöra noggrant med jämna mellanrum.
Städa kylskåpet
Kylskåpet kan också vara en riktig grogrund för bakterier. Här är det särskilt viktigt att hålla god hygien, eftersom många livsmedel förvaras i kylen. Innan du börjar städa kylskåpet, stäng av det eller dra ut sladden och ta ut all mat inuti. Flest bakterier brukar finnas i grönsakslådorna, eftersom temperaturen är högre där. Alla hyllor och lådor ska tas ut och diskas ordentligt i diskmaskinen eller för hand. Rengör sedan kylskåpet invändigt, inklusive tätningarna, uppifrån och ner, med hjälp av en trasa och allrengöringsmedel. Vissa ställen som är svåra att komma ut kan rengöras med ett träspett eller en tandpetare. Du kan till exempel ta ett buntband eller en tandpetare för att rengöra i avrinningshålet. Därmed förhindrar du kondensvatten från att ansamlas inne i kylen. Torka sedan hela skåpet så att det blir torrt, lägg tillbaka alla delar och maten och anslut strömmen igen. Genom att rengöra kylskåpet regelbundet förebygger du även dålig lukt.
När kylskåpet är helt rent invändigt bör du även rengöra utsidan – dra även ut kylskåpet lite om det går, så att du kan få bort damm och smuts från baksidan. Använd gärna en dammsugare eller en dammvippa för att bli av med det. Moppa även golvet under kylskåpet. Torka alla ytterväggarna med vatten och diskmedel, och torka torrt med en mjuk, luddfri trasa.
Tips 1: Om kylen är mycket full kan du sänka temperaturen lite. Kall luft cirkulerar mindre vilket gör att bakterierna förökar sig långsammare.
Tips 2: Om du har frysbox inbyggd i kylen bör den avfrostas minst en gång om året, då frysen drar mer energi om den har isats igen. För mycket is kan även göra att maten blir dålig, eftersom det blir svårt att nå den erforderliga temperaturen -15 °C. För att avisa frysboxen, stäng av den och ställ en behållare med hett vatten inuti så att isen smälter snabbare. Du kan även använda en ångtvätt med powermunstycke om du vill att det ska gå snabbare.
Städa köket med hushållsartiklar
Dessa hushållsartiklar kan du ha hemma för att städa köket med:
- Med en smet av bakpulver och vatten får du bort envis smuts från ugn och bakplåtar: Bred ut smeten på de smutsiga ställena och låt verka, helst över natten. Nästa dag är det lätt att ta bort smutsen med t.ex. en plastskrapa, och torka rent med en fuktig trasa.
- För att få bort fett från köksbänkar och skåp räcker det ofta med ljummet vatten och lite diskmedel.
- Ytor av rostfritt stål rengörs lätt med en fuktig mikrofiberduk. Vinsten kan användas mot rostfläckar och kraftigare smuts: Blanda lite vinsten med vatten till en smet, bred ut på det smutsiga stället och gnugga försiktigt med en mjuk svamp. Torka sedan av blandningen och polera med en fuktig trasa.
- Ättika eller citronsyra kan användas för att få bukt med kalkavlagringar. Båda dessa ämnen är även bra för att rensa i avloppet och hjälper mot dålig lukt. Syror bör dock inte användas på anodiserade eller förkromade ytor.
- Trä kan rengöras med soda. För kraftigare smuts på skåp, kökslådor eller skärbrädor av trä kan du ta en matsked soda i en liter vatten och rengöra med en mjuk borste.