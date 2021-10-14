Steg 4: Avkalka diskmaskinen med ättika och bikarbonat

Strö ut 2 msk bikarbonat på botten av diskmaskinen. Häll i 1 dl ättika (12%) i diskmedelsfacket. Sätt på maskinen och välj ett diskprogram med högsta möjliga värme.

Om det inte går att stänga av fördisk kan du också tillsätta ättikan direkt i den uppvärmda maskinen efter fördisksteget. Bikarbonaten och ättikan ska inte blandas direkt, då de verkar mer effektivt var och en för sig. Dessa ingredienser avkalkar diskmaskinen och har även antibakteriell effekt. Du kan även ta ett glas vinäger istället för ättika. Vinägern tillsätts efter att maskinen har värmts upp. För bästa resultat, stäng av diskmaskinen i 1 timme efter att vinägern har tillsatts, så att den får verka längre. När programmet är klart, vänta tills diskmaskinen har svalnat för att slippa de skarpa ättiksångorna.



OBS: Använd aldrig blekmedel och ättika samtidigt i diskmaskinen då det kan bilda farliga gaser.