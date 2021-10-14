Rengör diskmaskin
Med tiden samlas fett, matrester och kalk i din diskmaskin. Det kan ge upphov till dålig lukt, sämre diskresultat och en maskin som slits i onödan. Därför är det viktigt att rengöra diskmaskinen regelbundet. Här är våra bästa tips.
Varför du ska rengöra diskmaskinen regelbundet
Diskmaskinen är till stor hjälp i vardagen och jobbar i bakgrunden medan du är upptagen med annat. Med tiden kan dock matrester och kalkavlagringar göra sig påminda. Bakterier och mögel kan sprida sig i diskmaskinen, vilket i värsta fall kan vara skadligt för hälsan. Om disken inte blir riktigt ren betyder det oftast att diskmaskinen behöver rengöras. Diskmaskinen ska i alla lägen rengöras om du märker av dålig lukt och synliga avlagringar.
Steg 1: Rengör filtret i diskmaskinen
Börja med att ta ut filtret i botten och rengör det under rinnande varmt vatten. Använd gärna en mjuk diskborste och lite diskmedel för att få bort smuts som fastnat. När filtret är diskat sätter du tillbaka det i maskinen. Följ alltid tillverkarens instruktionen när du tar ut och sätter i filtret. I vissa diskmaskiner finns det mer än ett filter.
Steg 2: Rengöra spolarmarna från fett och kalk
Spolarmen är den del som fördelar vattnet i diskmaskinen under disk. Dessa bör inspekteras en eller två gånger om året. Spolarmarna kan oftast tas ner med några enkla handgrepp, men kontrollera först tillverkarens instruktioner. På spolarmarna sitter det små munstycken, som det kan fastna fett eller kalk i. Rengör hålen med en tandpetare och rinnande vatten ända tills vattnet rinner obehindrat genom öppningarna. Sedan sätter du tillbaka spolarmarna i maskinen.
Steg 3: Rengör diskmaskinens tätningslist
Diskmaskinen har tätningar av gummi som hindrar vatten från att läcka ut medan den diskar. Tätningarna har fördjupningar som är den perfekta växtplatsen för bakterier och mögel, och bör därför rengöras regelbundet. Tätningarna kan rengöras med ättiksbaserade rengöringsmedel. Att rengöra med en ångtvätt är ännu lättare. Den heta ångan avlägsnar effektivt bakterier och fet smuts. Håll några centimeters avstånd från tätningarna när du använder ångtvätten, så att de inte skadas. Mjuka matrester kan torkas av med en ren, mjuk trasa.
Steg 4: Avkalka diskmaskinen med ättika och bikarbonat
- Strö ut 2 msk bikarbonat på botten av diskmaskinen.
- Häll i 1 dl ättika (12%) i diskmedelsfacket.
- Sätt på maskinen och välj ett diskprogram med högsta möjliga värme.
Om det inte går att stänga av fördisk kan du också tillsätta ättikan direkt i den uppvärmda maskinen efter fördisksteget. Bikarbonaten och ättikan ska inte blandas direkt, då de verkar mer effektivt var och en för sig. Dessa ingredienser avkalkar diskmaskinen och har även antibakteriell effekt. Du kan även ta ett glas vinäger istället för ättika. Vinägern tillsätts efter att maskinen har värmts upp. För bästa resultat, stäng av diskmaskinen i 1 timme efter att vinägern har tillsatts, så att den får verka längre. När programmet är klart, vänta tills diskmaskinen har svalnat för att slippa de skarpa ättiksångorna.
OBS: Använd aldrig blekmedel och ättika samtidigt i diskmaskinen då det kan bilda farliga gaser.
Alternativa avkalkningsmetoder
- Citronsyra kan också användas för att avkalka diskmaskinen. Vid hög temperatur kan citronsyra reagera med kalk och bilda kalciumcitrat, vilket är mycket svårt att bli av med. Ta ungefär 10 matskedar citronsyra till 2 liter kallt vatten. Starta den tomma diskmaskinen på lägsta möjliga temperatur. När vatten har spridits i diskmaskinen, stoppa programmet och häll i blandningen med vatten och citronsyra. Stäng diskmaskinen, vänta i 1 timme och starta sedan programmet igen. En fördel jämfört med vinäger eller ättika är den goda citrusdoften.
- Diskmaskinsrengöringsmedel kan också användas och var då noga med att följa instruktionerna på förpackningen. Oftast hälls medlet ut i bestickkorgen eller i botten av diskmaskinen.
Efter rengöring av diskmaskin
- Låt luckan stå öppen i 10 minuter när rengöringen är klar för att vädra ut eventuell lukt.
- Torka av kanten av diskmaskinen med en mikrofiberduk eller en våt trasa.
- Kör igång diskmaskinen helt tom utan något i för att bli av med eventuella rester av rengöringsmedel.
Förebyggande underhåll av diskmaskin
- Rengör filtret minst en gång i veckan eller efter var 10:e disk.
- Kalka av diskmaskinen varannan månad.
- Låt diskmaskinens lucka stå öppen efter varje disk för att minska risken för mögel.
- Torka av insidan av diskmaskinen en gång i veckan.
- Använd inte för mycket diskmedel när du diskar, det skapar onödiga beläggningar.