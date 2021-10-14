Rengöra ugnen: De bästa tipsen och hushållsartiklarna
Fett och intorkade matrester i ugnen, på spisplattorna och på fläkten kan lätt förstöra nöjet med att laga mat och baka. Detta är ofta envis smuts som kan vara svår att bli av med. Med rätt tips och utrustning för att rengöra ugnen når du utmärkta rengöringsresultat.
Rengöra ugnen med ånga
Vänta inte för länge med att göra rent i ugnen. Ju längre fastbrända matrester och fett blir kvar i ugnen, desto svårare blir de att få bort.
Torka först bort alla matrester som sitter löst med en fuktig trasa. Avlägsna sedan envisare rester från ugnen med en ångtvätt. Detta förhindrar att ytan skadas. Sätt fast den runda borsten eller handmunstycket och rengör hela ugnen, även luckan, med ångan. Värmen löser upp den intorkade smutsen, så att den lätt torkas av med en ren trasa. Envisa och fastbrända matrester kan avlägsnas med stålull: Lägg en bit stålull på den runda borsten och gnugga på det smutsiga området och ånga samtidigt ända tills smutsen har löst upp sig. Vid rengöring med handmunstycke eller den runda borsten rekommenderar vi att du torkar av området med en mikrofiberduk, som avlägsnar den upplösta smutsen direkt. Det blir lättare att få bort smutsen med ångtvätten om du först fuktar smutsen med lite diskmedel.
Tips!
Om du har en pyrolytisk självrengöringsfunktion på ugnen behöver du aldrig mer skrubba igen. Funktionen reducerar fett och matrester till aska i över 500 °C. Askan torkas sedan bort lätt.
De bästa hushållsartiklarna för ugnsrengöring
Om du vill använda ett rengöringsmedel i ugnen kan du använda kemisk ugnsrengöring på marknaden, även känt som grillrengöring. Dessa produkter finns som vätska, gel eller rengöringsskum. De är oftast mycket basiska och innehåller andra fettavlägsnande substanser. Det finns dock välbeprövade hushållsartiklar som kan användas som alternativ till kemiska rengöringsmedel:
Bikarbonat: En mångsidig hushållsprodukt som kan vara till stor hjälp för att få bort kraftigare smuts på spisen eller i ugnen. Blanda en del bikarbonatpulver med en del vatten och lägg smeten på de fastbrända ställena. Låt verka i cirka 30 minuter. När bikarbonat används på fastbränd mat börjar det först att skumma och torkar sedan gradvis. När pulvret är helt torrt behöver du bara torka av det från spisen eller ugnen. Om du inte har bikarbonat hemma kan du använda bakpulver. Effekten är densamma.
Ett annan hushållsartikel som fungerar bra är vinäger: Du kan använda antingen vanlig vinäger eller ättika. För lättare smuts blandar du vinäger med lite diskmedel och gnider in blandningen på det smutsiga stället med en svamp. Låt verka en kort stund och torka sedan av smutsresterna med en fuktig trasa. För kraftigare smuts, ta ett ugnsfast kärl, t.ex. en gryta, fyll den med vatten och tillsätt 2-3 matskedar ättika. Låt sedan stå 45 minuter i ugnen på 150 °C. Ångan som bildas löser upp smutsen. Låt ugnen svalna en stund och torka sedan av hela ugnen med en fuktig trasa. Du kan även ta vatten och citronsaft istället för ättika.
Salt: Fastbrända fläckar i ugnen eller på bakplåtar kan tas bort med salt. Steg 1: Fukta ugnsbotten eller bakplåten med en trasa. Steg 2: Strö över så mycket salt att alla fläckar och fastbrända matrester täcks av ett vitt lager. Steg 3: Värm ugnen till 50 °C. Stäng av ugnen när saltet börjar bli brunt. Låt ugnen svalna och sopa ut saltet ur ugnen försiktigt.
Rengöra köksfläkten
Köksfläkten fyller en mycket viktig funktion i köket: Den avlägsnar allt os som bildas i matlagningen och suger upp fettpartiklar i luften. Efter lång tids användning bildas dock en klibbig fetthinna på själva fläktkåpan. Detta gäller särskilt fläktar av rostfritt stål. Du rengör dem lätt och snabbt med en ångtvätt: Sätt en passande putsduk av mikrofiber över handmunstycket. Släpp ut ånga och gnid fläktens utsida med mikrofiberöverdraget ända tills oljan och fettet löser upp sig av värmen. Om fetthinnan har suttit en längre tid krävs det sannolikt att du gnider med visst eftertryck. Om du har en fläktkåpa av profilerat rostfritt stål, följ alltid mönsterriktningen när du rengör. Fettet ansamlas i putsduken, som därför kan behöva bytas under rengöringens gång. För ett resultat utan ränder kan du polera det rengjorda området med en mikrofiberduk.
Du kan också rengöra köksfläkten med ett basiskt ytrengöringsmedel eller vatten och diskmedel. Om du inte har rengjort köksfläkten på länge, och smutsen är svårare att bli av med, är bikarbonat en välbeprövad hushållsartikel: Blanda vatten och bikarbonat till en smet och bred ut på fläktkåpan. Låt verka en kort stund och torka av ytan igen med vatten, och torka sedan torrt.
Tips: Rengöra fettfiltret
Om du lagar mat mycket är det bäst att rengöra köksfläktens fettfilter regelbundet, var 6:e till 8:e vecka. Filtret är ofta gjort av metall och kan diskas direkt i maskin eller för hand med diskmedel.
Vissa modeller har även filter med aktivt kol, ett särskilt filter som krävs för köksfläktar med återcirkulation och som filtrerar bort luktpartiklar ur de ångor som bildas i matlagningen. Dessa filter ska bytas regelbundet.
Rengöra spisplattorna: Ånga mot fastbrända matrester
Vi vet alla hur det känns: Du tittar bort en sekund och plötsligt har pastan, såsen eller mjölken kokat över och hamnat på spisplattan. Nu är det fastbrända rester på spisen, som disktrasan inte biter på. Med ångtvätten avlägsnar du fastbrända rester av mat och vätska både snabbt och enkelt: Lägg lite stålull (finns att köpa) på ångtvättens runda borste och rengör hela plattan medan du släpper ut ånga hela tiden. Ångan bildar ett smörjande luftlager under stålullen som förhindrar att glasytan repas.
Fogar och kanter kan rengöras utan stålull genom att använda precisionsmunstycket med rund borste på. Använd en borste med borst av plast, som inte repar spisplattorna. Fogar av silikon ska dock inte ångas direkt utan behöver bara torkas försiktigt. Torka sedan hela ytan med en trasa. Du kan göra likadant för att rengöra bakplåtar och grillgaller.
Rester av smält plast eller fastbränd mat kan skrapas av försiktigt från ytan med en särskild skrapa för keramikhällar. Använd minsta möjliga vinkel när du skrapar.
Rengöra spisplattorna med hushållsartiklar
Välbeprövade hushållsartiklar kan användas för att rengöra spishällen istället för de särskilda medel för ugnsrengöring och keramikhällar som finns på marknaden: Ta 2 teskedar bakpulver och blanda med 100 ml ljummet vatten. Den tjocka lösningen appliceras sedan på spishällen. Låt verka en stund och polera sedan med en ren mikrofiberduk. Du kan även doppa en trasa i ättika och lägga över smutsen, eller arbeta in en blandning av vinäger och bakpulver med en trasa.
För att förhårdnaderna inte ska bildas till att börja med är det bra att rengöra spishällen efter varje användning och alltid ta bort eventuella rester omedelbart. Oftast räcker det att torka området med en fuktig trasa och sedan torka torrt. Ta lite diskmedel på trasan och torka av allt för att få bort fett och olja. Låt spishällen svalna helt innan du rengör den. Ett alternativ som gör att du slipper skrubba är en MultiCleaner, som immar och rengör hällen i ett enda steg och enkelt tar bort all smuts.
Precis som med andra släta ytor kan du även använda fönstertvätt för att suga upp vätskor från keramikhällen när du städar i köket.
Rengöra mikrovågsugn med citron
Mikrovågsugnen är ett oumbärligt verktyg i många kök, men med frekvent användning kan den snabbt bli smutsig och fylld med matrester. För att minska risken för bakterier och dålig lukt är det viktigt att rengöra mikrovågsugnen regelbundet.
- Ta fram en skål och fyll den till hälften med vatten och pressa i saften från en halv citron. Ställ in skålen i mikrovågsugnen och kör den i 5 minuter på 700 eller 900 Watt.
- Ta ut skålen och torka insidan med en fuktig trasa eller svamp. Använd en diskborste vid behov för att få bort envisa fläckar.
- Plocka ut och diska mikrovågsugnens tallrik separat. Torka av både insidan och utsidan av mikron med en fuktig trasa, och avsluta med att torka torrt.