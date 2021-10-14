Bikarbonat: En mångsidig hushållsprodukt som kan vara till stor hjälp för att få bort kraftigare smuts på spisen eller i ugnen. Blanda en del bikarbonatpulver med en del vatten och lägg smeten på de fastbrända ställena. Låt verka i cirka 30 minuter. När bikarbonat används på fastbränd mat börjar det först att skumma och torkar sedan gradvis. När pulvret är helt torrt behöver du bara torka av det från spisen eller ugnen. Om du inte har bikarbonat hemma kan du använda bakpulver. Effekten är densamma.

Ett annan hushållsartikel som fungerar bra är vinäger: Du kan använda antingen vanlig vinäger eller ättika. För lättare smuts blandar du vinäger med lite diskmedel och gnider in blandningen på det smutsiga stället med en svamp. Låt verka en kort stund och torka sedan av smutsresterna med en fuktig trasa. För kraftigare smuts, ta ett ugnsfast kärl, t.ex. en gryta, fyll den med vatten och tillsätt 2-3 matskedar ättika. Låt sedan stå 45 minuter i ugnen på 150 °C. Ångan som bildas löser upp smutsen. Låt ugnen svalna en stund och torka sedan av hela ugnen med en fuktig trasa. Du kan även ta vatten och citronsaft istället för ättika.

Salt: Fastbrända fläckar i ugnen eller på bakplåtar kan tas bort med salt. Steg 1: Fukta ugnsbotten eller bakplåten med en trasa. Steg 2: Strö över så mycket salt att alla fläckar och fastbrända matrester täcks av ett vitt lager. Steg 3: Värm ugnen till 50 °C. Stäng av ugnen när saltet börjar bli brunt. Låt ugnen svalna och sopa ut saltet ur ugnen försiktigt.