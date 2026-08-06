Handmunstycke med extra borstar för rengöring av små ytor. Handmunstycket kan användas med eller utan rengöringsöverdrag. Hårda borstar råder bot på envis smuts. Rengöringen kan sedan fortsätta med överdrag för att lätt få bort all smuts. Handmunstycket är perfekt för klinkers, speglar, duschkabiner, köksfläktar, spisar etc.