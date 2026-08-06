Handmunstycke
Handmunstycke för rengöring av duschkabiner, kakel och mycket mer. Används med eller ytan frottéöverdrag.
Handmunstycke med extra borstar för rengöring av små ytor. Handmunstycket kan användas med eller utan rengöringsöverdrag. Hårda borstar råder bot på envis smuts. Rengöringen kan sedan fortsätta med överdrag för att lätt få bort all smuts. Handmunstycket är perfekt för klinkers, speglar, duschkabiner, köksfläktar, spisar etc.
Egenskaper och fördelar
Borstrengöring
- Tar bort grov smuts
Bekväm storlek
- Perfekt för små ytor, fönster etc
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|165 x 200 x 60
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Användningsområden
- Arbetsytor i köket
- Kakel
- Duschkabin/badkar
- Spishällar
- Köksfläktar
- Kylskåp (invändigt/utvändigt)
- Ugn