Ångtvätt SC 4 EasyFix
SC 4 EasyFix med golvrengöringssetet EasyFix har en kontinuerligt påfyllningsbar och avtagbar vattentank. Den perfekta lösningen för enkel rengöring utan avbrott.
Ångtvätten SC 4 EasyFix är enkel att använda och har integrerad kabelförvaring, tillbehörsförvaring och parkeringsläge för golvmunstycket. Ångintensiteten kan anpassas till ytan och smutsen med ett tvåstegs ångreglage. Mångsidiga tillbehör håller armaturer, kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar skinande rena. Även hårt sittande smuts tas snabbt bort. Den kontinuerligt påfyllningsbara och avtagbara vattentanken möjliggör rengöring utan avbrott. SC 4 EasyFix rengör utan kemikalier och är lämplig för rengöring i och runt hemmet. Rengör alla typer av hårda ytor och dödar 99,99 % av hushållsbakterierna. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.
Egenskaper och fördelar
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentankRengöring utan avbrott och bekväm påfyllning av vatten.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenTack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Integrerat förvaringsfack för kabelSäker förvaring av sladdar och övriga tillbehör.
Multifunktionella tillbehör
- Effektiv rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborste och mycket mer.
Duken till golvmunstycket och överdraget till handmunstycket är tillverkade i högkvalitativ mikrofiber.
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
- Ett låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Ångmängdsreglering på handtaget
- Ångmängden kan anpassas individuellt till ytan och smutsen.
Tillbehörsförvaring och parkeringsläge
- Praktisk tillbehörsförvaring. Parkeringsläge för golvmunstycket vid uppehåll i arbetet.
On/off knapp på maskinen
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 100
|Värmeeffekt (W)
|2000
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,5
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|4
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|0,8
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
Tillbehör
Rengöringsmedel
SC 4 EasyFix Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.