Ångtvätten SC 4 EasyFix är enkel att använda och har integrerad kabelförvaring, tillbehörsförvaring och parkeringsläge för golvmunstycket. Ångintensiteten kan anpassas till ytan och smutsen med ett tvåstegs ångreglage. Mångsidiga tillbehör håller armaturer, kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar skinande rena. Även hårt sittande smuts tas snabbt bort. Den kontinuerligt påfyllningsbara och avtagbara vattentanken möjliggör rengöring utan avbrott. SC 4 EasyFix rengör utan kemikalier och är lämplig för rengöring i och runt hemmet. Rengör alla typer av hårda ytor och dödar 99,99 % av hushållsbakterierna. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.