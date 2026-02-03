SC 5 Ångstrykjärn Bath Edition imponerar inte bara med sin design utan även med full rengöringskraft: Ett imponerande ångtryck på 4,2 bar gör den till den bästa ångtvätten i sin klass. Den fyrastegade ångregleringen gör det möjligt att justera ångflödet efter behov. Grundlig rengöring med Kärchers ångtvätt eliminerar 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor i hemmet. Tack vare ett brett utbud av tillbehör kan den effektivt rengöra släta ytor, köksfläktar, hörn och springor. Det särskilt praktiska ångstrykjärnet som ingår gör att strykningen går 50% snabbare. VapoHydro-funktionen gör det dessutom möjligt att tillföra varmt vatten, vilket underlättar borttagning och avspolning av envis smuts. Det flexibla EasyFix-golvmunstycket har en imponerande och effektiv lamellteknik. Golvrengöringsduken kan enkelt fästas på munstycket med hjälp av kardborrsystemet, utan att du behöver komma i kontakt med smuts. Vattentanken kan tas bort och fyllas på permanent. Produkten är dessutom utrustad med ett integrerat kabelförvaringsfack, förvaringsfack för tillbehör samt en parkeringsposition för golvmunstycket.