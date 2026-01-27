Ångtvätt SC 3 Deluxe
Värms upp på bara 30 sekunder: Slipp avbrott under rengöringen med SC 3 Deluxe som har en permanent påfyllningsbar vattentank, LED-upplyst ring och perfekt förvaring för tillbehör.
SC 3 Deluxe är redo att användas efter en uppvärmningstid på bara 30 sekunder och eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Med dess integrerade förvaring har du alltid enkel och bekväm tillgång till tillbehör, kablar och slangar. Andra praktiska funktioner är en integrerad avkalkningspatron, permanent påfyllningsbar vattentank för rengöring utan avbrott, LED-upplyst ring som indikerar driftläget samt olika tillbehör som tar bort envis smuts på såväl kakel, hällar och köksfläktar som i sprickor och fogar. Dessutom medföljer ett EasyFix golvmunstycke med flexibel led så att du kan städa ergonomiskt, samt lamellteknik för perfekta rengöringsresultat. Med det smidiga systemet med kardborreband kan du enkelt fästa mikrofiberduken på golvmunstycket och ta av det igen utan att behöva komma i kontakt med smutsen. Ångmängden regleras i två steg, så att den alltid är perfekt anpassad till ytan och smutsnivån.
Egenskaper och fördelar
Kort uppvärmningstid
Bekväm tillbehörsförvaring och parkeringsläge
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatron
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsduken
Multifunktionella tillbehör
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
Ångmängdsreglering på handtaget
On/off knapp på maskinen
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 75
|Värmeeffekt (W)
|1900
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,5
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,3
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|361 x 251 x 282
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: kan fyllas på när det behövs
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Kakelfogar
Tillbehör
SC 3 Deluxe Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.