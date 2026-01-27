SC 3 Deluxe är redo att användas efter en uppvärmningstid på bara 30 sekunder och eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Med dess integrerade förvaring har du alltid enkel och bekväm tillgång till tillbehör, kablar och slangar. Andra praktiska funktioner är en integrerad avkalkningspatron, permanent påfyllningsbar vattentank för rengöring utan avbrott, LED-upplyst ring som indikerar driftläget samt olika tillbehör som tar bort envis smuts på såväl kakel, hällar och köksfläktar som i sprickor och fogar. Dessutom medföljer ett EasyFix golvmunstycke med flexibel led så att du kan städa ergonomiskt, samt lamellteknik för perfekta rengöringsresultat. Med det smidiga systemet med kardborreband kan du enkelt fästa mikrofiberduken på golvmunstycket och ta av det igen utan att behöva komma i kontakt med smutsen. Ångmängden regleras i två steg, så att den alltid är perfekt anpassad till ytan och smutsnivån.