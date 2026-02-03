Ångtvätt SC 1 Multi Comfort
Den kompakta och flexibla handhållna ångtvätten SC 1 Multi Comfort är redo att användas på 30 sekunder för en riktigt smidig och djupgående rengöring. Inklusive förlängningsslang.
Den kompakta handhållna ångtvätten SC 1 Multi Comfort rengör utan kemikalier och är redo för djupgående rengöring på ett ögonblick. Grundlig rengöring tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Den medföljande förlängningsslangen gör hushållsarbetet ännu enklare och mer flexibelt, även i svåråtkomliga områden. Den kompakta och praktiska designen gör enheten bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi Comfort är redo att användas på 30 sekunder och är enkel att fylla på tack vare den avtagbara vattentanken – vilket innebär inga långa väntetider eller avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen säkerställer automatisk avkalkning för en produktlivslängd som är fem gånger längre. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. De olika lägena, såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron, visas alltid på displayen. Det finns även möjlighet att uppgradera till den innovativa multifunktionella 4-i-1-ångmoppen.
Egenskaper och fördelar
Bekväm och flexibel rengöring tack vare medföljande förlängningsslangMed förlängningsslangen som medföljer enheten kan även svåråtkomliga områden som hörn och nischer rengöras utan ansträngning. Tillbehörsdelarna såsom handmunstycket etc. sätts enkelt på.
Kompakt och praktisk enhetsdesignLätt hantering tack vare enhetens kompakta design. Ergonomisk form för enkel och ansträngningsfri rengöring. Maskinen kan förvaras på plats för enkel åtkomst.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronDen avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete. Den intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd. LED-indikatorlampan visar när filtret behöver bytas, med en förvarning på en timme.
LED-ljuskontrollpanel med display
- För enkel och smidig användning.
- Tryck lätt på kontrollpanelen en gång för att aktivera ångan – ingen ansträngning krävs.
- Den lättförståeliga ljusdisplayen visar följande lägen: uppvärmning, redo att användas, ångläge och avkalkningspatronsbyte.
Kort uppvärmningstid
- Med en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
Specifikationer
Tekniska data
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 30
|Värmeeffekt (W)
|1300
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Förlängningsslang SC 1
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Handmunstycke
Standardutrustning
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
Videos
Användningsområden
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
Tillbehör
