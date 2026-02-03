Den kompakta handhållna ångtvätten SC 1 Multi Comfort rengör utan kemikalier och är redo för djupgående rengöring på ett ögonblick. Grundlig rengöring tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Den medföljande förlängningsslangen gör hushållsarbetet ännu enklare och mer flexibelt, även i svåråtkomliga områden. Den kompakta och praktiska designen gör enheten bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi Comfort är redo att användas på 30 sekunder och är enkel att fylla på tack vare den avtagbara vattentanken – vilket innebär inga långa väntetider eller avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen säkerställer automatisk avkalkning för en produktlivslängd som är fem gånger längre. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. De olika lägena, såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron, visas alltid på displayen. Det finns även möjlighet att uppgradera till den innovativa multifunktionella 4-i-1-ångmoppen.