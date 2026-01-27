Ångtvätt SC 1 Multi
Den kompakta och handhållna ångtvätten SC 1 Multi är redo att användas på 30 sekunder och möjliggör smidig och djupgående rengöring.
Den kompakta och handhållna ångtvätten SC 1 Multi rengör utan kemikalier och är redo för djupgående rengöring på ett ögonblick. Grundlig rengöring tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Enhetens kompakta och praktiska design gör den bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi är klar att användas på 30 sekunder och har en avtagbar vattentank som gör den enkel att fylla på – för längre driftstider och färre avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen ser till att avkalkningen sker automatiskt och förlänger produktens livslängd med upp till fem gånger. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. Olika lägen, såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron, visas alltid tydligt. Dessutom finns det möjlighet att uppgradera till den innovativa multifunktionella 4-i-1-ångmoppen-
Egenskaper och fördelar
Kompakt och praktisk enhetsdesignLätt hantering tack vare enhetens kompakta design. Ergonomisk form för enkel och ansträngningsfri rengöring. Maskinen kan förvaras på plats för enkel åtkomst.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronDen avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete. Den intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd. LED-indikatorlampan visar när filtret behöver bytas, med en förvarning på en timme.
LED-ljuskontrollpanel med displayFör enkel och smidig användning. Tryck lätt på kontrollpanelen en gång för att aktivera ångan – ingen ansträngning krävs. Den lättförståeliga ljusdisplayen visar följande lägen: uppvärmning, redo att användas, ångläge och avkalkningspatronsbyte.
Kort uppvärmningstid
- Med en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
Specifikationer
Tekniska data
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 30
|Värmeeffekt (W)
|1300
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|2,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Handmunstycke
Standardutrustning
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
Videos
Användningsområden
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
Tillbehör
SC 1 Multi Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.