Den kompakta och handhållna ångtvätten SC 1 Multi rengör utan kemikalier och är redo för djupgående rengöring på ett ögonblick. Grundlig rengöring tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Enhetens kompakta och praktiska design gör den bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi är klar att användas på 30 sekunder och har en avtagbar vattentank som gör den enkel att fylla på – för längre driftstider och färre avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen ser till att avkalkningen sker automatiskt och förlänger produktens livslängd med upp till fem gånger. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. Olika lägen, såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron, visas alltid tydligt. Dessutom finns det möjlighet att uppgradera till den innovativa multifunktionella 4-i-1-ångmoppen-