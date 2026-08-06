Tack vare den unika designen med en allt-i-ett box är den väldigt kompakt, robust och hållbar. Den är också välutrustad med tillbehör och mycket enkel att använda. SG 4/2 Classic ångtvätten imponerar med sitt höga rengöringsresultat, sitt pris/prestanda förhållande och sin maximala effektivitet. Det är en maskin med låg vikt, endast 7,5 kilo, vilket gör den till den mest kompakta professionella ångtvätten i sin klass. Redo att användas på bara 3 minuter och med 4 bars ångtryck har den mer än tillräcklig prestanda för djuprengöring och sanering utan att behöva använda kemikalier. Bänkar, kranar, avlopp, kakelplattor, ugnar och mycket mer kan rengöras ned i minsta detalj helt oavsett graden av nedsmutsning. Vid särskilt hårt ingrodd sittande smuts kan man använda VapoHydro funktionen och med hetvatten effektivt skölja av och avlägsna hårt sittande beläggning eller fett. Vattenbehållaren kan avlägsas och fyllas på när som helst och var som helst. Tillbehör som ångslangen, handmunstycket, point jet munstycket, power munstycket, rundbosten, flatborsten, ångskrapan och mikrofiberöverdraget är ingår alla i leveransen och får plats i behållaren. Ggolvmunstycke kan väljas till.