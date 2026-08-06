Ångtvätt SG 4/2 Classic *EU
Väldigt kompakt och enkel att använda: SG 4/2 Classic ångtvätt från Kärcher med en unik allt-i-ett box design och VapoHydro funktion för rengöring och sanering utan kemikalier.
Tack vare den unika designen med en allt-i-ett box är den väldigt kompakt, robust och hållbar. Den är också välutrustad med tillbehör och mycket enkel att använda. SG 4/2 Classic ångtvätten imponerar med sitt höga rengöringsresultat, sitt pris/prestanda förhållande och sin maximala effektivitet. Det är en maskin med låg vikt, endast 7,5 kilo, vilket gör den till den mest kompakta professionella ångtvätten i sin klass. Redo att användas på bara 3 minuter och med 4 bars ångtryck har den mer än tillräcklig prestanda för djuprengöring och sanering utan att behöva använda kemikalier. Bänkar, kranar, avlopp, kakelplattor, ugnar och mycket mer kan rengöras ned i minsta detalj helt oavsett graden av nedsmutsning. Vid särskilt hårt ingrodd sittande smuts kan man använda VapoHydro funktionen och med hetvatten effektivt skölja av och avlägsna hårt sittande beläggning eller fett. Vattenbehållaren kan avlägsas och fyllas på när som helst och var som helst. Tillbehör som ångslangen, handmunstycket, point jet munstycket, power munstycket, rundbosten, flatborsten, ångskrapan och mikrofiberöverdraget är ingår alla i leveransen och får plats i behållaren. Ggolvmunstycke kan väljas till.
Egenskaper och fördelar
Kompakt allt-i-ett box designEn hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell Utrymmesbesparande, bekväm förvaring av alla tillbehör i själva maskinen Kan enkelt transporteras med en hand tack vare sin låga vikt (7.5 kg)
Enkelt användningskonceptBekvämt reglage för att slå på och stänga av ångtvätten LED lampor indikerar när den är redo för användning, om vattnet är på väg att tal slut samt serviceintervall
VapoHydro functionKraftfull rengöringskombination av ånga och hetvatten Upplöst smuts sköljs lätt av Ökar rengöringsförmågan på envist sittande smuts
Omfattande tillbehörpaket
- Mångsidiga tillbehör för alla typer av rengöringssituationer
- Utrymmesbesparande, bekväm förvaring av alla tillbehör i själva maskinen
- Golvmunstycke, fönstermunstycke och textilmunstycke finns som valbara tillbehör
Avtagbar färskvattentank
- Renvattentanken kan fyllas på när som helst
- Långa arbetspass med ånga eller VapoHydro utan några avbrott
Redo för användning på kort tid
- Redo inom 3 minuter efter man startat den
- Alla tillbehör kan enkelt nås när som helst tack vare allt-i-ett lådans design
Specifikationer
Tekniska data
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,5
|Ångtryck (bar)
|Max. 4
|Värmeeffekt (W)
|2250
|Temperatur värmare (°C)
|Max. 145
|Kabellängd (m)
|5
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|460 x 298 x 265
Följande ingår
- Handmunstycke med borste: 165 mm
- Ångslang med handtag: 2.5 m
- Handmunstycke med mikrofiberöverdrag
- Nätväska för tillbehör
Standardutrustning
- Ergonomiskt bärhandtag
- Powermunstycke
- Punktstrålemunstycke, lång
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Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- För rengöring i alla typer av sanitära utrymmen i turistanläggningar
- För rengöring av arbetsbänkar, handfat, huvar, kökskranar
- Hygienisk rengöring och sanering utan kemikalier
- För rengöring i frekvent använda ytor som kassor, serveringsytor, produkthyllor
- För rengöring av handfat, dushar, badkar, speglar och glas
- Perfekt på campingar, i båtmiljö och semesterboenden