Ångtvätt SG 4/4
Den kompakta ångtvätten SG 4/4 med ett kraftfullt ångtryck på 4 bar. Utrustad med kontinuerlig steglös reglering av ångvolym samt VapoHydro-funktion för ett perfekt rengöringsresultat utan användning av kemikalier.
SG 4/4 är en kompakt och robust ångtvätt med enastående kraft och certifierad desinficering*. Optimal rengöringseffekt uppnås tack vare ett ångtryck på 4 bar. Kontinuerlig steglös reglering av ångvolym samt VapoHydro-funktion (kontinuerlig reglering av ångmättnad) innebär att maskinen kan anpassas perfekt till alla typer av rengöring. Systemet med två tankar kan fyllas på när som helst och garanterar en snabb uppvärmningstid och avbrottsfri drift. Temperaturindikatorn bidrar också till ett optimalt rengöringsresultat. Maskinen är extremt mångsidig och rengör utan användning av kemikalier. Det omfattande utrustningspaketet innehåller två golvmunstycken (för slipande samt hygienisk rengöring), integrerat förvaringsutrymme för tillbehör, integrerad sladdkrok och infällbart för utrymmessnål förvaring. (*Enligt prEN 16615, PVC-golv, maskin: SG 4/4 (golvmunstycke med spjälor, 30 cm/sek, max. ångtryck, min. VapoHydro), testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541)
Egenskaper och fördelar
2-tanksystemRenvattentanken kan fyllas kontinuerligt eftersom hetvattenpannan och tanken är separata. Eftersom endast en del av den totala volymen värms upp vid varje given tidpunkt bildas mycket snabbt en jämn ångflöde. Med en total volym på över 4 liter kan SG 4/4 användas länge utan påfyllning.
VapoHydroMed VapoHydro kan ångnivån anpassas steglöst till rengöringsuppgiften. Utöver ångtrycket kan även ångmättnaden justeras steglöst, från fullt ångflöde till hetvatten. Hetvattenstrålen löser effektivt upp hårt sittande smuts.
Förvaringsutrymme för tillbehörDet integrerade förvaringsutrymmet möjliggör förvaring av en mängd olika tillbehör. Små specialdelar kan förvaras säkert så att de inte försvinner. Även rören kan förvaras på baksidan av enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Tankkapacitet (l)
|2,4
|Tankkapacitet (l)
|2
|Ångtryck (bar)
|Max. 4
|Värmeeffekt (W)
|2300
|Uppvärmningstid (min)
|9
|Temperatur värmare (°C)
|Max. 145
|Kabellängd (m)
|7,5
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Färg
|antracit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|8
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|11,2
|Mått (L × B × H) (mm)
|475 x 320 x 275
Följande ingår
- Handmunstycke med borste: 165 mm
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 505 mm
- Ångslang med handtag: 2 m
- Golvmunstycke med slitsar: 320 mm
- Golvmunstycke med borst: 310 mm
- Fylltratt
- Ångrör: 2 Del(ar)
- Handmunstycke med frottéöverdrag
- Golvmunstycke med frottéduk (400x200 mm)
- Golvmunstycke med frottéduk (480x270 mm)
Standardutrustning
- Tank: kan fyllas på när det behövs
- Ergonomiskt bärhandtag
- Powermunstycke
- Punktstrålemunstycke, kort
- Punktstrålemunstycke, lång
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- VapoHydro function
- Oändligt variabel ångmättnadsreglering
- Säkerhetslås på ångpanna
- Säkerhetslås på ångpistol
Videos
Användningsområden
- Mångsidig och kan användas i lokaler med höga hygienkrav