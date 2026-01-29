SG 4/4 är en kompakt och robust ångtvätt med enastående kraft och certifierad desinficering*. Optimal rengöringseffekt uppnås tack vare ett ångtryck på 4 bar. Kontinuerlig steglös reglering av ångvolym samt VapoHydro-funktion (kontinuerlig reglering av ångmättnad) innebär att maskinen kan anpassas perfekt till alla typer av rengöring. Systemet med två tankar kan fyllas på när som helst och garanterar en snabb uppvärmningstid och avbrottsfri drift. Temperaturindikatorn bidrar också till ett optimalt rengöringsresultat. Maskinen är extremt mångsidig och rengör utan användning av kemikalier. Det omfattande utrustningspaketet innehåller två golvmunstycken (för slipande samt hygienisk rengöring), integrerat förvaringsutrymme för tillbehör, integrerad sladdkrok och infällbart för utrymmessnål förvaring. (*Enligt prEN 16615, PVC-golv, maskin: SG 4/4 (golvmunstycke med spjälor, 30 cm/sek, max. ångtryck, min. VapoHydro), testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541)