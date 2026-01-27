Den kompakta SC 1 Multi & Up 4-i-1-ångmoppen rengör utan kemikalier och kan användas på ett ögonblick för en grundlig rengöring runt huset, antingen som en multifunktionell handhållen ångtvätt eller som en mångsidig 3-i-1-ångmopp tack vare det medföljande EasyFix Large-golvmunstyckeset. Arbetar i tre olika enhetspositioner – topp, mitten och botten – och anpassar sig perfekt efter individuella behov. Grundlig rengöring med Kärchers ångtvätt tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Den kompakta och praktiska designen gör enheten bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi & Up är redo att användas på 30 sekunder och är enkel att fylla på tack vare den avtagbara vattentanken – vilket innebär att det inte finns några långa väntetider eller avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen säkerställer automatisk avkalkning för en produktlivslängd som är fem gånger längre. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. De olika lägena såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron visas alltid på displayen.