Ångtvätt SC 1 Multi & Up
SC 1 Multi & Up är en multifunktionell 4-i-1-ångmopp som kan användas i tre olika positioner samt som en handhållen ångtvätt – vilket gör den perfekt anpassningsbar efter individuella behov.
Den kompakta SC 1 Multi & Up 4-i-1-ångmoppen rengör utan kemikalier och kan användas på ett ögonblick för en grundlig rengöring runt huset, antingen som en multifunktionell handhållen ångtvätt eller som en mångsidig 3-i-1-ångmopp tack vare det medföljande EasyFix Large-golvmunstyckeset. Arbetar i tre olika enhetspositioner – topp, mitten och botten – och anpassar sig perfekt efter individuella behov. Grundlig rengöring med Kärchers ångtvätt tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Den kompakta och praktiska designen gör enheten bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi & Up är redo att användas på 30 sekunder och är enkel att fylla på tack vare den avtagbara vattentanken – vilket innebär att det inte finns några långa väntetider eller avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen säkerställer automatisk avkalkning för en produktlivslängd som är fem gånger längre. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. De olika lägena såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron visas alltid på displayen.
Egenskaper och fördelar
Innovativ och otroligt mångsidig 4-i-1-applikationDen innovativa designen av enheten gör att den kan användas antingen som en multifunktionell SC 1 Multi ångtvätt eller som en SC 1 Multi & Up 3-i-1 ångmopp tack vare EasyFix Large golvmunstyckesset som ingår. Det unika 3-i-1-konceptet med tre olika mopplägen gör att du kan välja den optimala moppkonfigurationen när som helst. Överst: maximal manövrerbarhet under möbler och sporadisk ångning. Mitten: kombination av bra manövrerbarhet under möbler och en bekväm vikt i handen. Nederst: enheten känns lätt som en fjäder i handen och är självstående för korta pauser.
Kompakt och praktisk enhetsdesignLätt hantering tack vare enhetens kompakta design. Ergonomisk form för enkel och ansträngningsfri rengöring. Maskinen kan förvaras på plats för enkel åtkomst.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronDen avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete. Den intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd. LED-indikatorlampan visar när filtret behöver bytas, med en förvarning på en timme.
LED-ljuskontrollpanel med display
- För enkel och smidig användning.
- Tryck lätt på kontrollpanelen en gång för att aktivera ångan – ingen ansträngning krävs.
- Den lättförståeliga ljusdisplayen visar följande lägen: uppvärmning, redo att användas, ångläge och avkalkningspatronsbyte.
Kort uppvärmningstid
- Med en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
Stort EasyFix golvmunstycke med flexibel skarv och kardborrefäste för golvrengöringsduken
- Tack vare det stora EasyFix golvmunstycket är SC 1 Multi & Up självstående i det lägsta läget, fästs direkt på golvmunstycket. Golvmunstycket möjliggör också snabbare rengöring.
- Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet.
Specifikationer
Tekniska data
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 30
|Värmeeffekt (W)
|1300
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix Large golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Handmunstycke
- Golvmunstycke: EasyFix Large
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Praktisk sladdförvaring
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
Tillbehör
SC 1 Multi & Up Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.