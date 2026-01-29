Den intuitiva och praktiska instegsmodellen SC 2 EasyFix är en ångtvätt med tvåstegs ångreglering för anpassning av ångintensiteten till ytan och smutsen. Praktisk tillbehörsförvaring på maskinen och parkeringsläge för golvmunstycket är praktiska egenskaper som gör rengöringen enkel och bekväm. Kärcher SC 2 EasyFix ångtvätt rengör utan kemikalier. Den tar bort 99,99 % av hushållsbakterierna på hårda ytor i och runt hemmet och är avsedd för universell användning. Mångsidiga tillbehör håller armaturer, kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar hygieniskt rena. Även hårt sittande smuts är enkel att avlägsna. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.