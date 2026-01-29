Ångtvätt SC 2 EasyFix
Ångtvätten SC 2 EasyFix rengör utan kemikalier och gör hårda ytor i hemmet hygieniskt rena.
Den intuitiva och praktiska instegsmodellen SC 2 EasyFix är en ångtvätt med tvåstegs ångreglering för anpassning av ångintensiteten till ytan och smutsen. Praktisk tillbehörsförvaring på maskinen och parkeringsläge för golvmunstycket är praktiska egenskaper som gör rengöringen enkel och bekväm. Kärcher SC 2 EasyFix ångtvätt rengör utan kemikalier. Den tar bort 99,99 % av hushållsbakterierna på hårda ytor i och runt hemmet och är avsedd för universell användning. Mångsidiga tillbehör håller armaturer, kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar hygieniskt rena. Även hårt sittande smuts är enkel att avlägsna. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.
Egenskaper och fördelar
Tillbehörsförvaring och parkeringslägeBekväm tillbehörsförvaring och enkel förvaring av munstycket under pauser.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenTack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtagetEtt låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Multifunktionella tillbehör
- Riktad rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborstar etc.
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Ångmängdsreglering på handtaget
- Ångmängden kan anpassas individuellt till ytan och smutsen.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 75
|Värmeeffekt (W)
|1500
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,2
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|6,5
|Tankkapacitet (l)
|1
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,9
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 254 x 260
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
