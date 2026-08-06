Kärchers 90-årsjubileum: SG 4/2 Classic Anniversary Edition ångtvätt i svart imponerar med utmärkta rengöringsresultat, fantastiskt prisvärde och hög effektivitet. Den unika allt-i-ett boxdesignen gör den robust och hållbar. Med en vikt på endast 7,5 kilogram är det den mest kompakta professionella ångtvätten i sin klass, redo att användas på bara 3 minuter och enkel att använda. Med ett ångtryck på 4 bar erbjuder maskinen tillräckliga reserver för grundlig rengöring och desinficering utan kemiska tillsatser. Ytor som bänkar, dryckesdispenseringssystem, kakel, spishällar och ugnar blir fläckfria. Den av/på- VapoHydro-funktionen med varmt vatten finns tillgänglig för särskilt envis smuts och fett. Den avtagbara vattentanken är enkel att fylla på. Det omfattande tillbehörsutbudet, inklusive ångslang, handmunstycke, punktstrålemunstycke, kraftmunstycke, rundborste, platt borste, ångskrapa och mikrofiberöverdrag, förvaras i maskinen. Ett golvmunstycke finns också som tillval. Jubileumseditionen inkluderar även en klädångare för att fräscha upp och släta ut textilier, som kläder och gardiner.