Ångtvätt SG 4/2 Classic Anniversary Edition
Kompakt och enkel att använda: SG 4/2 Classic Anniversary Edition ångtvätt i svart med en unik allt-i-ett boxdesign och VapoHydro-funktion för kemikaliefri rengöring.
Kärchers 90-årsjubileum: SG 4/2 Classic Anniversary Edition ångtvätt i svart imponerar med utmärkta rengöringsresultat, fantastiskt prisvärde och hög effektivitet. Den unika allt-i-ett boxdesignen gör den robust och hållbar. Med en vikt på endast 7,5 kilogram är det den mest kompakta professionella ångtvätten i sin klass, redo att användas på bara 3 minuter och enkel att använda. Med ett ångtryck på 4 bar erbjuder maskinen tillräckliga reserver för grundlig rengöring och desinficering utan kemiska tillsatser. Ytor som bänkar, dryckesdispenseringssystem, kakel, spishällar och ugnar blir fläckfria. Den av/på- VapoHydro-funktionen med varmt vatten finns tillgänglig för särskilt envis smuts och fett. Den avtagbara vattentanken är enkel att fylla på. Det omfattande tillbehörsutbudet, inklusive ångslang, handmunstycke, punktstrålemunstycke, kraftmunstycke, rundborste, platt borste, ångskrapa och mikrofiberöverdrag, förvaras i maskinen. Ett golvmunstycke finns också som tillval. Jubileumseditionen inkluderar även en klädångare för att fräscha upp och släta ut textilier, som kläder och gardiner.
Egenskaper och fördelar
Kompakt allt-i-ett box designEn hållbar, robust och därmed väldigt ekonomisk modell Utrymmesbesparande, bekväm förvaring av alla tillbehör i själva maskinen Kan enkelt transporteras med en hand tack vare sin låga vikt (7.5 kg)
Enkelt användningskonceptBekvämt reglage för att slå på och stänga av ångtvätten LED lampor indikerar när den är redo för användning, om vattnet är på väg att tal slut samt serviceintervall
VapoHydro functionKraftfull rengöringskombination av ånga och hetvatten Upplöst smuts sköljs lätt av Ökar rengöringsförmågan på envist sittande smuts
Omfattande tillbehörpaket
- Mångsidiga tillbehör för alla typer av rengöringssituationer
- Utrymmesbesparande, bekväm förvaring av alla tillbehör i själva maskinen
- Golvmunstycke, fönstermunstycke och textilmunstycke finns som valbara tillbehör
Avtagbar färskvattentank
- Renvattentanken kan fyllas på när som helst
- Långa arbetspass med ånga eller VapoHydro utan några avbrott
Redo för användning på kort tid
- Redo inom 3 minuter efter man startat den
- Alla tillbehör kan enkelt nås när som helst tack vare allt-i-ett lådans design
Specifikationer
Tekniska data
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,5
|Ångtryck (bar)
|Max. 4
|Värmeeffekt (W)
|2250
|Temperatur värmare (°C)
|Max. 145
|Kabellängd (m)
|5
|Spänning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|7,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|460 x 298 x 265
Följande ingår
- Handmunstycke med borste: 165 mm
- Ångslang med handtag: 2.5 m
- Klädsteamer
- Handmunstycke med mikrofiberöverdrag
- Nätväska för tillbehör
Standardutrustning
- Ergonomiskt bärhandtag
- Powermunstycke
- Punktstrålemunstycke, lång
Användningsområden
- Perfekt för använding i hotellbranschen, restaurangbranschen, i butiksrengöring samt lokalvårdsbranschen
- För rengöring i alla typer av sanitära utrymmen i turistanläggningar
- För rengöring av arbetsbänkar, handfat, huvar, kökskranar
- Hygienisk rengöring och sanering utan kemikalier
- För rengöring i frekvent använda ytor som kassor, serveringsytor, produkthyllor
- För rengöring av handfat, dushar, badkar, speglar och glas
- Perfekt på campingar, i båtmiljö och semesterboenden