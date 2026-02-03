Ångtvätten SC 4 Deluxe rengör vid 4,0 bar, är permanent påfyllningsbar och garanterar med sin avtagbara vattentank oavbruten rengöring. Ångtvätten tar bort upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Med det extra stora, integrerade tillbehörsfacket har du bekväm förvaring av tillbehör, kablar och slangar direkt på enheten. Dessutom har denna ångtvätt med innovativ lamellteknik en LED-upplyst ring som visar driftläget, EasyFix golvmunstycke med flexibel led för maximal ergonomi, ett praktiskt kardborreband för golvduken av mikrofiber och olika tillbehör som klarar envis smuts på såväl kakel, hällar, köksfläktar samt i sprickor och fogar. Med ångmängdregleringen i tre steg anpassar du smidigt ångflödet till ytan och smutsnivån för perfekt resultat.