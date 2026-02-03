Ångtvätt SC 4 Deluxe
Med SC 4 Deluxe med LED-upplyst ring och perfekt tillbehörsförvaring slipper du avbrott under rengöringen tack vare den permanent påfyllningsbara och avtagbara vattentanken.
Ångtvätten SC 4 Deluxe rengör vid 4,0 bar, är permanent påfyllningsbar och garanterar med sin avtagbara vattentank oavbruten rengöring. Ångtvätten tar bort upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Med det extra stora, integrerade tillbehörsfacket har du bekväm förvaring av tillbehör, kablar och slangar direkt på enheten. Dessutom har denna ångtvätt med innovativ lamellteknik en LED-upplyst ring som visar driftläget, EasyFix golvmunstycke med flexibel led för maximal ergonomi, ett praktiskt kardborreband för golvduken av mikrofiber och olika tillbehör som klarar envis smuts på såväl kakel, hällar, köksfläktar samt i sprickor och fogar. Med ångmängdregleringen i tre steg anpassar du smidigt ångflödet till ytan och smutsnivån för perfekt resultat.
Egenskaper och fördelar
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentankRengöring utan avbrott och bekväm påfyllning av vatten.
Bekväm tillbehörsförvaring och parkeringslägeBekväm förvaring av tillbehör, förlängningsrör, kablar och ångslang. Parkeringsläge för enkel placering av golvmunstycket vid uppehåll i arbetet.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenOptimala städresultat på alla typer av hårda golv i hemmet tack vare effektiv lamellteknik. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
LED-display på enheten
- När LED-displayen lyser röd håller enheten på att värmas upp. När den blir grön är enheten klar för användning.
Multifunktionella tillbehör
- Effektiv rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborste och mycket mer.
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
- Ett låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Trestegs ångflödeskontroll
- Ångflödet kan anpassas till ytan och nivån av smuts.
På/av knapp på enheten
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 130
|Värmeeffekt (W)
|2200
|Max. ångtryck (bar)
|4
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|3
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,3
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: på enheten (tre-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Kakelfogar
Tillbehör
SC 4 Deluxe Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.