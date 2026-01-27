SC 4 Deluxe Iron ångtvätt rengör kraftfullt vid 4,0 bar och eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Tanken är avtagbar och permanent återfyllbar, vilket garanterar oavbruten rengöring. Det extra stora integrerade tillbehörsförvaringsfacket garanterar bekväm förvaring av tillbehör, kablar och slangen direkt på enheten. Andra funktioner inkluderar den upplysta LED-remsan för att visa driftläget, EasyFix golvmunstycke med flexibel led för maximal ergonomi, innovativ lamellteknik, praktiskt kardborresystem för rengöringsduken och de olika tillbehör för borttagning av envis smuts på kakel, hällar, köksfläktar samt i springor och fogar. Med ångmängdregleringen i tre steg anpassar du smidigt ångflödet till ytan och smutsnivån för perfekt resultat. Det medföljande ångtryksjärnet minskar också stryktiden med cirka 50 %.