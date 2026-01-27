Ångtvätt SC 4 Deluxe Ångstrykjärn
SC 4 Deluxe möjliggör bekväm och oavbruten ångrengöring. Inklusive ångtryckstrykjärn och optimal förvaring av tillbehör direkt på ångtvätten.
SC 4 Deluxe Iron ångtvätt rengör kraftfullt vid 4,0 bar och eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Tanken är avtagbar och permanent återfyllbar, vilket garanterar oavbruten rengöring. Det extra stora integrerade tillbehörsförvaringsfacket garanterar bekväm förvaring av tillbehör, kablar och slangen direkt på enheten. Andra funktioner inkluderar den upplysta LED-remsan för att visa driftläget, EasyFix golvmunstycke med flexibel led för maximal ergonomi, innovativ lamellteknik, praktiskt kardborresystem för rengöringsduken och de olika tillbehör för borttagning av envis smuts på kakel, hällar, köksfläktar samt i springor och fogar. Med ångmängdregleringen i tre steg anpassar du smidigt ångflödet till ytan och smutsnivån för perfekt resultat. Det medföljande ångtryksjärnet minskar också stryktiden med cirka 50 %.
Egenskaper och fördelar
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentank
Bekväm tillbehörsförvaring och parkeringsläge
LED-display på enheten
EasyFinish ångstrykjärn
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsduken
Multifunktionella tillbehör
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
Trestegs ångflödeskontroll
På/av knapp på enheten
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 130
|Värmeeffekt (W)
|2200
|Max. ångtryck (bar)
|4
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|3
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,3
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Detaljborste
- EasyFinish ångstrykjärn
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: på enheten (tre-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.3 m
- Ångstrykjärnanslutning
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Strykning
- Kakelfogar
Tillbehör
SC 4 Deluxe Ångstrykjärn Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.