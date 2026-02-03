Ångtvätt SC 4 EasyFix Ångstrykjärn
SC 4 EasyFix Iron ångtvätt med EasyFix golvmunstycke och ångtrykstrykjärn.
Den extremt bekväma SC 4 EasyFix Iron rengör utan kemikalier och kan användas var som helst i hemmet. Med hjälp av tvåstegs ångreglering kan ångintensiteten anpassas till ytan och smutsen. Grundlig rengöring med Kärcher ångtvätt eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Med hjälp av rätt tillbehör säkerställer ångtvätten exemplariska rengöringsresultat på kakel, hällar, köksfläktar och även i de minsta springorna. Även envis smuts tas bort på ett tillförlitligt sätt. Det medföljande ångtryksjärnet halverar den vanliga stryktiden. EasyFix golvmunstycke har en imponerande kombination av en flexibel led för utmärkt ergonomi och lamellteknik för perfekta rengöringsresultat. Tack vare det bekväma kardborresystemet kan golvrengöringsduken snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket och tas bort igen utan att behöva komma i kontakt med smuts. Den avtagbara vattentanken kan fyllas på kontinuerligt – för oavbruten rengöring. Övriga utrustningsdetaljer: integrerat kabelförvaringsfack, tillbehörsförvaringsfack, parkeringsläge för golvmunstycket.
Egenskaper och fördelar
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentankRengöring utan avbrott och bekväm påfyllning av vatten.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenTack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Integrerat förvaringsfack för kabelSäker förvaring av sladdar och övriga tillbehör.
EasyFinish ångstrykjärn
- Ångstrykjärn med fast temperaturinställning och automatisk avstängning. Upp till 50% tidsbesparing.
Multifunktionella tillbehör
- Effektiv rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborste och mycket mer.
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
- Ett låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Ångmängdsreglering på handtaget
- Ångmängden kan anpassas individuellt till ytan och smutsen.
Tillbehörsförvaring och parkeringsläge
- Praktisk tillbehörsförvaring. Parkeringsläge för golvmunstycket vid uppehåll i arbetet.
On/off knapp på maskinen
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 100
|Värmeeffekt (W)
|2000
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,5
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|4
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|0,8
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|7,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|380 x 251 x 273
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- EasyFinish ångstrykjärn
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.3 m
- Ångstrykjärnanslutning
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Strykning
Tillbehör
Rengöringsmedel
SC 4 EasyFix Ångstrykjärn Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.