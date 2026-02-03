Den extremt bekväma SC 4 EasyFix Iron rengör utan kemikalier och kan användas var som helst i hemmet. Med hjälp av tvåstegs ångreglering kan ångintensiteten anpassas till ytan och smutsen. Grundlig rengöring med Kärcher ångtvätt eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Med hjälp av rätt tillbehör säkerställer ångtvätten exemplariska rengöringsresultat på kakel, hällar, köksfläktar och även i de minsta springorna. Även envis smuts tas bort på ett tillförlitligt sätt. Det medföljande ångtryksjärnet halverar den vanliga stryktiden. EasyFix golvmunstycke har en imponerande kombination av en flexibel led för utmärkt ergonomi och lamellteknik för perfekta rengöringsresultat. Tack vare det bekväma kardborresystemet kan golvrengöringsduken snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket och tas bort igen utan att behöva komma i kontakt med smuts. Den avtagbara vattentanken kan fyllas på kontinuerligt – ​​för oavbruten rengöring. Övriga utrustningsdetaljer: integrerat kabelförvaringsfack, tillbehörsförvaringsfack, parkeringsläge för golvmunstycket.