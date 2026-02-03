SC 5 EasyFix – den mest kraftfulla maskinen i sin klass. Med möjlighet att ansluta ett ångstrykjärn. Kärcher SC 5 EasyFix ångtvätt rengör utan kemikalier! Den tar 99,99 % av hushållsbakterierna på alla typer av hårda ytor utan ansträngning. Mångsidiga tillbehör håller kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar skinande rena. Även hårt sittande smuts är enkel att avlägsna. Denna ångtvätt är en högeffektiv maskin med ett ångtryck på 4,2 bar. Funktionen VapoHydro tar lätt bort hårt sittande smuts. Den upplösta smutsen sköljs enkelt bort med varmt vatten. Ångintensiteten kan anpassas till ytan och smutsen med det variabla ångreglaget. Vattentanken kan tas av och fyllas på kontinuerligt: perfekt för rengöring utan avbrott. Andra funktioner: integrerad kabelförvaring, tillbehörsförvaring och parkeringsläge för golvmunstycket. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.