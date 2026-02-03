Ångtvätt SC 5 EasyFix
SC 5 EasyFix med 4,2 bar ångtryck och möjlighet att ansluta ångstrykjärn. Med vattenångfunktion, kontinuerligt påfyllningsbar vattentank och golvrengöringssetet EasyFix.
SC 5 EasyFix – den mest kraftfulla maskinen i sin klass. Med möjlighet att ansluta ett ångstrykjärn. Kärcher SC 5 EasyFix ångtvätt rengör utan kemikalier! Den tar 99,99 % av hushållsbakterierna på alla typer av hårda ytor utan ansträngning. Mångsidiga tillbehör håller kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar skinande rena. Även hårt sittande smuts är enkel att avlägsna. Denna ångtvätt är en högeffektiv maskin med ett ångtryck på 4,2 bar. Funktionen VapoHydro tar lätt bort hårt sittande smuts. Den upplösta smutsen sköljs enkelt bort med varmt vatten. Ångintensiteten kan anpassas till ytan och smutsen med det variabla ångreglaget. Vattentanken kan tas av och fyllas på kontinuerligt: perfekt för rengöring utan avbrott. Andra funktioner: integrerad kabelförvaring, tillbehörsförvaring och parkeringsläge för golvmunstycket. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.
Egenskaper och fördelar
VapoHydro functionTillsätter hetvatten till ångan och smutsen avlägsnas enklare och kan enkelt tvättas bort. För ännu bättre rengöringsresultat.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenTack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentankFör non-stop rengöring och bekväm vattenpåfyllning.
Multifunktionella tillbehör
- Effektiv rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborste och mycket mer.
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
- Ett låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Fyrstegs ångflödesreglering
- Ångmängden kan anpassas individuellt till ytan och smutsen.
Tillbehörsförvaring och parkeringsläge
- Praktisk tillbehörsförvaring. Parkeringsläge för golvmunstycket vid uppehåll i arbetet.
På/av knapp på enheten
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Integrerat förvaringsfack för kabel
- Säker förvaring av sladdar och övriga tillbehör.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 150
|Värmeeffekt (W)
|2250
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 4,2
|Kabellängd (m)
|6
|Uppvärmningstid (min)
|3
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,5
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|8,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: på enheten (fyr-stegs)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.3 m
- Ångstrykjärnanslutning
- Integrerad på/av-brytare
- VapoHydro function
- Tillbehörsförvaring på enheten
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
Tillbehör
Rengöringsmedel
SC 5 EasyFix Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.