SC 5 EasyFix Iron med full rengöringskraft: Ett enastående ångtryck på 4,2 bar gör den till den bästa ångtvätten i sin klass. Fyrstegs ångreglering gör det möjligt att justera ångflödet efter behov. Grundlig rengöring med ångtvätt eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Tack vare ett brett utbud av tillgängliga tillbehör kan den rengöra släta ytor, fläktkåpor, hörn och springor perfekt. Det särskilt praktiska ångtryksjärnet som också ingår snabbar upp strykningen med 50 %. VapoHydro-funktionen gör det dessutom möjligt att tillsätta varmvatten och envis smuts blir lättare att avlägsna. Det flexibla EasyFix-golvmunstycket har imponerande och effektiv lamellteknik. Med hjälp av kardborresystemet kan rengöringsduken enkelt fästas på golvmunstycket utan att behöva komma i kontakt med smuts. Vattentanken kan tas bort och fyllas på kontinuerligt. den kommer också med ett integrerat kabelförvaringsfack, tillbehörsförvaringsfack, parkeringsläge för golvmunstycket.