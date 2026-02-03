Ångtvätt SC 5 EasyFix Ångstrykjärn
SC 5 EasyFix Iron ångtvätt med 4,2 bar ångtryck inkluderar ett ångtryksjärn, VapoHydro-funktion, golvmunstycke och tillbehör.
SC 5 EasyFix Iron med full rengöringskraft: Ett enastående ångtryck på 4,2 bar gör den till den bästa ångtvätten i sin klass. Fyrstegs ångreglering gör det möjligt att justera ångflödet efter behov. Grundlig rengöring med ångtvätt eliminerar upp till 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor. Tack vare ett brett utbud av tillgängliga tillbehör kan den rengöra släta ytor, fläktkåpor, hörn och springor perfekt. Det särskilt praktiska ångtryksjärnet som också ingår snabbar upp strykningen med 50 %. VapoHydro-funktionen gör det dessutom möjligt att tillsätta varmvatten och envis smuts blir lättare att avlägsna. Det flexibla EasyFix-golvmunstycket har imponerande och effektiv lamellteknik. Med hjälp av kardborresystemet kan rengöringsduken enkelt fästas på golvmunstycket utan att behöva komma i kontakt med smuts. Vattentanken kan tas bort och fyllas på kontinuerligt. den kommer också med ett integrerat kabelförvaringsfack, tillbehörsförvaringsfack, parkeringsläge för golvmunstycket.
Egenskaper och fördelar
VapoHydro functionTillsätter hetvatten till ångan och smutsen avlägsnas enklare och kan enkelt tvättas bort. För ännu bättre rengöringsresultat.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenTack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentankFör non-stop rengöring och bekväm vattenpåfyllning.
Multifunktionella tillbehör inklusive ångstrykjärn
- Effektiv rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborste och mycket mer.
- Ångstrykjärn med fast temperaturinställning och automatisk avstängning. Upp till 50% tidsbesparing.
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
- Ett låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Fyrstegs ångflödesreglering
- Ångmängden kan anpassas individuellt till ytan och smutsen.
Tillbehörsförvaring och parkeringsläge
- Praktisk tillbehörsförvaring. Parkeringsläge för golvmunstycket vid uppehåll i arbetet.
På/av knapp på enheten
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Integrerat förvaringsfack för kabel
- Säker förvaring av sladdar och övriga tillbehör.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 150
|Värmeeffekt (W)
|2250
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 4,2
|Kabellängd (m)
|6
|Uppvärmningstid (min)
|3
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,5
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|10,4
|Mått (L × B × H) (mm)
|439 x 301 x 305
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- EasyFinish ångstrykjärn
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: på enheten (fyr-stegs)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.3 m
- Ångstrykjärnanslutning
- Integrerad på/av-brytare
- VapoHydro function
- Tillbehörsförvaring på enheten
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Strykning
Tillbehör
Rengöringsmedel
SC 5 EasyFix Ångstrykjärn Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.