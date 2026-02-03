Ångtvätt SC 1 Multi & Up Textile Edition
Den kompakta och handhållna ångtvätten SC 1 Multi är redo att användas på 30 sekunder och möjliggör smidig och djupgående rengöring. Inklusive klädsteamer.
Den kompakta och handhållna ångtvätten SC 1 Multi rengör utan kemikalier och är redo för djupgående rengöring på ett ögonblick. Grundlig rengöring tar bort upp till 99,999% av virus och 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier från hårda ytor. Enhetens kompakta och praktiska design gör den bekväm att använda och enkel att förvara även i de minsta utrymmen. SC 1 Multi är klar att användas på 30 sekunder och har en avtagbar vattentank som gör den enkel att fylla på – för längre driftstider och färre avbrott. Den utbytbara avkalkningspatronen ser till att avkalkningen sker automatiskt och förlänger produktens livslängd med upp till fem gånger. LED-displayen med kontrollpanel gör användningen enkel och smidig. Olika lägen, såsom uppvärmning, redo att använda, ångläge och byte av patron, visas alltid tydligt. Dessutom finns det möjlighet att uppgradera till den innovativa multifunktionella 4-i-1-ångmoppen.
Egenskaper och fördelar
Innovativ och otroligt mångsidig 4-i-1-applikation
- Det unika 3-i-1-konceptet med tre olika mopplägen gör att du kan välja den optimala moppkonfigurationen när som helst.
- Överst: maximal manövrerbarhet under möbler och sporadisk ångning. Mitten: kombination av bra manövrerbarhet under möbler och en bekväm vikt i handen. Nederst: enheten känns lätt som en fjäder i handen och är självstående för korta pauser.
Kompakt och praktisk enhetsdesign
- Lätt hantering tack vare enhetens kompakta design.
- Ergonomisk form för enkel och ansträngningsfri rengöring.
- Maskinen kan förvaras på plats för enkel åtkomst.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatron
- Den avtagbara tanken är lätt att fylla när som helst – för kontinuerlig ånga utan att avbryta ditt arbete.
- Den intelligenta avkalkningspatronen tar automatiskt bort kalk från vattnet, vilket förlänger enhetens livslängd.
- LED-indikatorlampan visar när filtret behöver bytas, med en förvarning på en timme.
LED-ljuskontrollpanel med display
- För enkel och smidig användning.
- Tryck lätt på kontrollpanelen en gång för att aktivera ångan – ingen ansträngning krävs.
- Den lättförståeliga ljusdisplayen visar följande lägen: uppvärmning, redo att användas, ångläge och avkalkningspatronsbyte.
Kort uppvärmningstid
- Med en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
Stort EasyFix golvmunstycke med flexibel skarv och kardborrefäste för golvrengöringsduken
- Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet.
Specifikationer
Tekniska data
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 30
|Värmeeffekt (W)
|1300
|Kabellängd (m)
|5
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (ml)
|200
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|1,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|3,3
|Mått (L × B × H) (mm)
|345 x 113 x 190
Följande ingår
- Universell EasyFix Large golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Klädsteamer
- Handmunstycke
- Golvmunstycke: EasyFix Large
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Praktisk sladdförvaring
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
Tillbehör
SC 1 Multi & Up Textile Edition Sök reservdelar
Hitta reservdelar och sprängskisser till din Kärcherprodukt här. För beställning kontakta auktoriserad Kärcher-återförsäljare eller Kärcher Center.