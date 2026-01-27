Ångtvätt SC 2 Deluxe
Basmodellen för ångrengöring utan kemikalier: Kompakta SC 2 Deluxe med LED-ljusring som indikerar driftläge. Idealisk för alla hårda ytor i bostaden.
Nya kompakta och lätta SC 2 Deluxe ångtvätt av basmodell har ångreglering i två steg, så att ångintensiteten kan anpassas till underlaget och graden av smutsighet. Vid omsorgsfull rengöring avlägsnar apparaten 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier från alla hårda ytor – helt utan kemikalier. SC 2 Deluxe indikerar när som helst aktuellt driftläge med den innovativa LED-ljusringen, som är inbyggd i handtaget. Rött anger att apparaten håller på att värmas upp, medan grönt anger att ångtvätten är klar för användning. Alla tillbehör, inklusive de två förlängningsrören, kan förvaras i en extra lång tillbehörsväska eller på själva apparaten. EasyFix golvmunstycke med flexibel led ger utmärkt ergonomi och, tack vare lamelltekniken, perfekt rengöringsresultat. Tack vare det smidiga systemet med kardborreband kan golvduken av mikrofiber snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket och tas av igen utan att du behöver komma i kontakt med smutsen. De olika tillbehörens användningsområden gör att kakel och klinker, spishällar, köksfläktar och de minsta springor rengörs hygieniskt. Även hårt sittande smuts är enkel att avlägsna.
Egenskaper och fördelar
LED-display på enheten
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsduken
Tillbehörsförvaring och parkeringsposition
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
Multifunktionella tillbehör
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
Ångmängdsreglering på handtaget
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 75
|Värmeeffekt (W)
|1500
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,2
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|6,5
|Tankkapacitet (l)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|2,7
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|304 x 231 x 287
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Tillbehörsväska
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Kakelfogar
