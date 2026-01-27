Nya kompakta och lätta SC 2 Deluxe ångtvätt av basmodell har ångreglering i två steg, så att ångintensiteten kan anpassas till underlaget och graden av smutsighet. Vid omsorgsfull rengöring avlägsnar apparaten 99,99 % av alla vanliga hushållsbakterier från alla hårda ytor – helt utan kemikalier. SC 2 Deluxe indikerar när som helst aktuellt driftläge med den innovativa LED-ljusringen, som är inbyggd i handtaget. Rött anger att apparaten håller på att värmas upp, medan grönt anger att ångtvätten är klar för användning. Alla tillbehör, inklusive de två förlängningsrören, kan förvaras i en extra lång tillbehörsväska eller på själva apparaten. EasyFix golvmunstycke med flexibel led ger utmärkt ergonomi och, tack vare lamelltekniken, perfekt rengöringsresultat. Tack vare det smidiga systemet med kardborreband kan golvduken av mikrofiber snabbt och enkelt fästas på golvmunstycket och tas av igen utan att du behöver komma i kontakt med smutsen. De olika tillbehörens användningsområden gör att kakel och klinker, spishällar, köksfläktar och de minsta springor rengörs hygieniskt. Även hårt sittande smuts är enkel att avlägsna.