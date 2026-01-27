Kärcher SC 3 EasyFix är tidernas snabbaste ångtvätt! SC 3 EasyFix är klar att användas efter en uppvärmningstid på bara 30 sekunder. Den snabbt och kontinuerligt påfyllningsbara vattentanken spar tid genom att möjliggöra rengöring utan avbrott. Avkalkningspatronen avkalkar vattnet automatiskt och förlänger därmed maskinens livslängd. Kärcher SC 3 är en mångsidig ångtvätt som rengör utan kemikalier! Rengör alla typer av hårda ytor och tar bort 99,99 % av hushållsbakterierna. Mångsidiga tillbehör håller kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar skinande rena. Avlägsnar även hårt sittande smuts. Med flexibel koppling för perfekta rengöringsresultat. Ångintensiteten kan anpassas till ytan och smutsen med ett tvåstegs ångreglage. Andra funktioner: tillbehörsförvaring och parkeringsläge för golvmunstycket. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.