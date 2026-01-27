Ångtvätt SC 3 EasyFix
Ångtvätten SC 3 med golvrengöringssetet EasyFix och avkalkningspatron möjliggör rengöring utan avbrott tack vare den kontinuerligt påfyllningsbara vattentanken. Värms upp på 30 sekunder!
Kärcher SC 3 EasyFix är tidernas snabbaste ångtvätt! SC 3 EasyFix är klar att användas efter en uppvärmningstid på bara 30 sekunder. Den snabbt och kontinuerligt påfyllningsbara vattentanken spar tid genom att möjliggöra rengöring utan avbrott. Avkalkningspatronen avkalkar vattnet automatiskt och förlänger därmed maskinens livslängd. Kärcher SC 3 är en mångsidig ångtvätt som rengör utan kemikalier! Rengör alla typer av hårda ytor och tar bort 99,99 % av hushållsbakterierna. Mångsidiga tillbehör håller kakel, spishällar, spiskåpor samt små springor och fogar skinande rena. Avlägsnar även hårt sittande smuts. Med flexibel koppling för perfekta rengöringsresultat. Ångintensiteten kan anpassas till ytan och smutsen med ett tvåstegs ångreglage. Andra funktioner: tillbehörsförvaring och parkeringsläge för golvmunstycket. Tack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix stannar ångan länge på golvet för perfekta rengöringsresultat. Det platta utförandet och munstyckets flexibla led gör att golvmunstycket EasyFix enkelt kommer in under möbler. Golvduken byts utan kontakt med smutsen genom att trampa på golvdukens fotflik och dra golvmunstycket EasyFix uppåt.
Egenskaper och fördelar
Kort uppvärmningstidMed en uppvärmningstid på endast 30 sekunder är enheten redo att användas på nolltid.
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsdukenTack vare lamellerna på undersidan av golvmunstycket EasyFix blir det ett optimalt rengöringsresultat på alla typer av hårda golv i hemmet. Beröringsfri duk som byts utan att komma i kontakt med smuts och bekvämt fäste av golvrengöringsduken tack vare kardborresystemet. Ergonomisk, effektiv rengöring med full golvkontakt, oavsett användarens längd, tack vare den flexibla munstycket.
Non-stop ånga och integrerad avkalkningspatronVattentanken kan enkelt fyllas på när som helst – för non-stop användning utan avbrott. Tack vare den intelligenta avkalkningspatronen avlägsnas kalken automatiskt från vattnet.
Multifunktionella tillbehör
- Effektiv rengöring av olika ytor med golvmunstycke, handmunstycke, rundborste och mycket mer.
Golvrengöringsduk och överdrag till handmunstycket
- För grundligt rena resultat och bättre borttagning och upptagning av smuts.
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
- Ett låssystem ger ett tillförlitligt skydd mot felaktig användning av barn.
Ångmängdsreglering på handtaget
- Ångmängden kan anpassas individuellt till ytan och smutsen.
Tillbehörsförvaring och parkeringsläge
- Praktisk tillbehörsförvaring. Parkeringsläge för golvmunstycket vid uppehåll i arbetet.
On/off knapp på maskinen
- Det är enkelt att slå på och av enheten.
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 75
|Värmeeffekt (W)
|1900
|Max. ångtryck (bar)
|Max. 3,5
|Kabellängd (m)
|4
|Uppvärmningstid (min)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|4,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|360 x 236 x 253
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick. / ³⁾ Den minimala faktor med vilken produktens livslängd förlängs, baserat på interna tester med en vattenhårdhet på 20 °dH och karbonathårdhet på 15 °dH.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 1 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspatron: 1 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: ett handtag (två-steg)
- Tank: kan fyllas på när det behövs
- Ångslang med handtag: 2.2 m
- Integrerad på/av-brytare
- Tillbehörsförvaring på enheten
Videos
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
