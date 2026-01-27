Ångtvätt SC 5 Deluxe Signature Line
Ångtvätten SC 5 Deluxe visar temperaturen i realtid, med VapoHydro-funktion och smidig tillbehörsförvaring gör det möjlighet att rengöra utan avbrott.
Endast våra mest innovativa och högpresterande produkter är signerade av teknikpionjären och företagets grundare Alfred Kärcher. Vår högpresterande ångtvätt SC 5 Deluxe Signature Line gör hygienisk rengöring till en smidig aktivitet. Avancerade funktioner som ångmängden, som kan anpassas till ytan och nedsmutsningsgraden, eller VapoHydro-funktionen, som kan användas för att aktivera varmvatten utöver ånga, säkerställer att du kan rengöra utan avbrott. Tanken är avtagbar och permanent påfyllningsbar, vilket garanterar oavbruten rengöring. Tack vare LED-displayen som visar information i realtid kan du se hur lång tid det tar innan ångtvätten är redo att användas, och tack vare det inbyggda tillbehörsfacket är det inte bara ditt hem som är snyggt och prydligt när arbetet är slutfört.
Egenskaper och fördelar
Fördelar med Signature Line
LED-display som visar temperaturen i realtid
Bekväm tillbehörsförvaring och parkeringsläge
VapoHydro function
Kontinuerligt påfyllningsbar, avtagbar vattentank
Golvrengöringsset EasyFix med flexibel led på golvmunstycket och bekväm kardborrefäste för rengöringsduken
Multifunktionella tillbehör
Barnsäkerhetsspärr på ånghandtaget
Trestegs ångflödeskontroll
På/av knapp på enheten
Specifikationer
Tekniska data
|Testcertifikat¹⁾
|Tar bort upp till 99,99% av alla vanliga hushållsbakterier¹⁾
|Rengöringsprestanda per tank (ca.) (m²)
|cirka 130
|Värmeeffekt (W)
|2250
|Max. ångtryck (bar)
|4
|Kabellängd (m)
|6
|Uppvärmningstid (min)
|3
|Tankkapacitet (l)
|0,5
|Tankkapacitet (l)
|1,3
|Antal faser (Ph)
|1
|Spänning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Färg
|Vit
|Vikt utan tillbehör (kg)
|5,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|9,5
|Mått (L × B × H) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Vid grundlig rengöring av hårda ytor med Kärchers ångtvätt tas 99,99% av de vanligaste hushållsbakterierna Stafylokocker och Enterococcus hirae bort. Kakel, spishällar, köksfläktar och även de allra minsta fogar blir fläckfritt rena. Även envis smuts elimineras på ett ögonblick.
Följande ingår
- Universell EasyFix golvrengöringsduk: 2 Del(ar)
- Mikrofiberskydd för handmunstycke: 1 Del(ar)
- Avkalkningspulver: 3 Del(ar)
- Detaljborste
- Handmunstycke
- Powermunstycke
- Rund borste, liten (svart): 1 Del(ar)
- Stor rundborste
- Detaljborste
- Golvmunstycke: EasyFix
- Antal ångrör: 2 Del(ar)
- Ångrörens längd: 0.5 m
- Mattglidare
Standardutrustning
- Barnlås
- Säkerhetsventil
- Ångflödeskontroll: på enheten (tre-steg)
- Tank: avtagbar och kan fyllas på vid behov
- Ångslang med handtag: 2.3 m
- Ångstrykjärnanslutning
- Integrerad på/av-brytare
- VapoHydro function
- Tillbehörsförvaring på enheten
Användningsområden
- Hårda golv
- Beslag
- Handfat
- Kakel
- Fönster och glasytor
- Köksfläktar
- Spishällar
- Kakelfogar
