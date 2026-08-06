Stor rundborste
Använd den stora rundborsten för snabbare rengöring av stora ytor.
Mer yta på samma tid – med den stora rundborsten rengör du stora ytor snabbare. Hårt sittande smuts kan på samma tid tas bort från en betydligt större yta med den stora rundborsten än med små borstar.
Egenskaper och fördelar
Stora rengöringsytor
- Snabb rengöring av stora ytor.
Högkvalitativt material av borsten
- Med den stora och robusta rundborsten kan hårt sittande smuts lätt avlägsnas.
Enkel rengöring av runda ytor tack vare formen på borsten
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|50 x 50 x 48