Rensa ogräs med våra praktiska tips
Alla trädgårdsälskare vet hur underbart det känns när våren kommer, när trädgårdssäsongen är igång och allt står i blom igen. Om det inte var för naturens mest irriterande “fiende”, som skapar sådan oreda i rabatterna, på gräsmattan, längs gångarna och på uteplatsen – ogräs! Den goda nyheten är att rätt redskap och tålamod är allt som krävs för att få bukt med ogräset. Men vad ska jag tänka på när jag börjar rensa ogräs? Här följer fem frågor och svar.
Finns det hushållsprodukter som hjälper mot ogräs?
Absolut, om de används på rätt sätt kan hushållsprodukter vara ett effektivt alternativ när du inte har tillgång till professionella hjälpmedel. Naturligtvis beror det lite på hur mycket tid du vill lägga på problemet. För att få bort ogräset så snabbt och enkelt som möjligt är det alltid bättre att ta till professionella hjälpmedel. Botaniker och trädgårdsentusiaster vet dock att vissa hushållsprodukter underlättar ogräsrensandet.
Hett vatten är en vanlig metod som dödar ogräset permanent. Du kan t.ex. hälla kokande potatis- eller pastavatten över ogräset istället för att bara hälla ut det i diskhon. Det bubblande heta vattnet förstör ogräsets celler, men för bästa effekt måste det upprepas flera gånger. Ogräset försvinner inte heller med en gång, utan det tar lite tid.
Ett annat sätt är att "kväva" ogräset. Detta fungerar bra med barkmull, som kan köps i trädgårdsbutiker. Barkmull innehåller tanniner som försämrar ogräsets grobarhet.
Finns det en perfekt tidpunkt för att rensa ogräs?
Bästa tidpunkten för att rensa ogräs är när det har regnat eller efter att du har vattnat, eftersom jorden då är fuktig och lösare. Rötter och trådar blir oftast svagare när marken är mjuk.
Oavsett vilka metoder eller redskap som används för ogräsbekämpning är det bättre att rensa flera gånger per år och inte vänta för länge, eftersom det krävs mer tid och arbete ju längre du väntar. Det är dessutom bättre för dina blommor och nyttoväxter att inte behöva konkurrera med ogräs om vatten. Förresten, när du klipper häckar och buskar bör du kasta alla kvistar och grenar så fort du kan, så att inte ogräs och mossa får tillfälle att börja växa.
Vad hjälper mot ogräs mellan plattor?
Med ogräs avses växter som växer utan mänsklig inblandning, till skillnad från odlade växter och prydnadsväxter. Ogräset växer planlöst och permanent både här och där i trädgården, och därför är det inte så lätt att “få bukt med det”. Ogräs som maskrosor och groblad växer främst i rabatter och på gräsmattan. Du finner dem även i stenläggningens skarvar. Det vanligaste är att ta till en fogskrapa, spade eller renshacka. Att rensa manuellt med sådana redskap är förstås möjligt, men det tar lång tid och blir snabbt mycket ansträngande.
Det finns flera metoder för att bekämpa ogräs effektivt och samtidigt ta hand om miljön, som bäst används i kombination. Manuell rensning är en sådan metod, men det är mycket tidskrävande. Innan du rensar skarvarna bör stenläggningen frigöras från löst skräp, t.ex. löv, med hjälp av en kvast. Bästa sättet är att använda en särskild fogskrapa mellan stenarna. Det kan ta en stund om skarvarna är många. Avlägsna sedan ogräsresterna med en kvast. Nästa steg är att ta bort mossa och svamp från plattorna.
Rensa ogräs snabbt och effektivt
Nu för tiden finns det särskilda trädgårdsredskap som underlättar rensningen och kraftigt minskar arbetsinsatsen. Det är t.ex. maskiner som en batteridriven ogräsborttagare. Dessa rensar stenlagda uteplatser och uppfarter från ogräs på ett mycket praktiskt sätt och utan att anstränga ryggen. Ett fåtal steg är allt som behövs:
- Om du vill använda en ogräsborttagare bör du välja en torr dag. Maskinen fungerar bäst när det är torrt ute.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning när du använder ogräsborttagaren. I detta ingår handskar, hörselskydd, ordentliga skor och skyddsglasögon.
- Börja med att ställa in teleskophandtaget på lämplig höjd. Fäst sedan borstarna, justera rotationshuvudet och tryck in batteriet i hållaren tills du hör ett klick.
- Precis som på en vanlig gräsklippare måste du trycka in och hålla nere låsknappen innan ogräsborttagaren kan startas med strömbrytaren. Sedan kan du släppa upp låsknappen.
- För sedan ogräsborttagaren lätt vinklad över marken med långsamma rörelser, utan att trycka. Därmed avlägsnar nylonborsten allt ogräs från underlaget. För mycket envis växtlighet kan detta steg upprepas några gånger.
Kemisk ogräsbekämpning?
Du har nog många gånger läst om kemiska ogräsborttagare som späds med vatten och sedan används på ogräset. Detta rekommenderas dock inte, eftersom kemikalierna angriper både växterna och marken. Sedan kan ämnen också hamna i grundvattnet. Användningen av bekämpningsmedel är därför ofta förbjudet enligt lag.
Bränna bort ogräs?
En annan populär metod är att bränna bort ogräs. Det är dock inte heller en metod som rekommenderas, eftersom det kan utgöra en brandrisk för växter, byggnader och små djur i närheten.