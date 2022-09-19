Rensa ogräs med våra praktiska tips

Finns det hushållsprodukter som hjälper mot ogräs?

Absolut, om de används på rätt sätt kan hushållsprodukter vara ett effektivt alternativ när du inte har tillgång till professionella hjälpmedel. Naturligtvis beror det lite på hur mycket tid du vill lägga på problemet. För att få bort ogräset så snabbt och enkelt som möjligt är det alltid bättre att ta till professionella hjälpmedel. Botaniker och trädgårdsentusiaster vet dock att vissa hushållsprodukter underlättar ogräsrensandet.

Hett vatten är en vanlig metod som dödar ogräset permanent. Du kan t.ex. hälla kokande potatis- eller pastavatten över ogräset istället för att bara hälla ut det i diskhon. Det bubblande heta vattnet förstör ogräsets celler, men för bästa effekt måste det upprepas flera gånger. Ogräset försvinner inte heller med en gång, utan det tar lite tid.

Ett annat sätt är att "kväva" ogräset. Detta fungerar bra med barkmull, som kan köps i trädgårdsbutiker. Barkmull innehåller tanniner som försämrar ogräsets grobarhet.