BILVÅRD: TIPS FÖR UTSIDA OCH INSIDA

Ta hand om din bil

Innan du börjar ta hand om lack, tyg- eller läderklädsel, plast, glas och metall ska du börja med att rengöra hela bilen. Utsidan och insidan är lika viktiga för att bilen ska behålla sitt värde. Tvätta bilen utvändigt med jämna mellanrum, inte bara när den är extra smutsig. Det är alltid bra för bilen att tvättas ofta, oavsett om det sker i en automatisk eller manuell biltvätt, eller hemma med en högtryckstvätt och rätt tillbehör. Bilen bör även städas invändigt med jämna mellanrum, gärna med en våt- och torrdammsugare, en mjuk trasa och ett lämpligt rengöringsmedel. Rengör även hjulen regelbundet, t.ex. med en högtryckstvätt och fälgrengöring. Hur ofta du ska tvätta bilen beror inte bara hur smutsig den är, utan också på vilka hygienkrav du själv ställer. På vintern är dock bilvård ofrånkomligt, eftersom smuts, is och salt som inte avlägsnas regelbundet kan täppa igen fönstren och skada både kaross och lack.

Med rätt utrustning, rätt rengöringsprodukter och några bra bilvårdstips, är det lätt att ta hand om bilen året runt. Att polera och ta hand om lacken är dessutom mycket lättare på en bil som är ren och väl underhållen: