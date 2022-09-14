BILVÅRD: TIPS FÖR UTSIDA OCH INSIDA
Om du vill att din bil ska skänka glädje i många år framöver, måste du ta hand om den. God bilvård är mer än att bara tvätta den då och då. Du måste även vårda lacken och karossen, och städa och hålla rent på insidan. Allt som behövs är lite tid, rätt rengöringsutrustning och några bra vårdprodukter. Här finner du de bästa tipsen för en väl omhändertagen bil.
Bilvård är att bevara värde
När du tar hand om bilen ser du inte bara till att den behåller sitt utseende, utan hjälper den även att bevara sitt värde under en längre tid. Genom att regelbundet putsa upp lacken skyddar du t.ex. bilen från väderrelaterade skador, som salt och smuts på vintern eller pollen och insekter på sommaren. Därmed förebyggs även rost, som med tiden luckrar upp ytorna och skadar bilen.
Ta hand om din bil
Innan du börjar ta hand om lack, tyg- eller läderklädsel, plast, glas och metall ska du börja med att rengöra hela bilen. Utsidan och insidan är lika viktiga för att bilen ska behålla sitt värde. Tvätta bilen utvändigt med jämna mellanrum, inte bara när den är extra smutsig. Det är alltid bra för bilen att tvättas ofta, oavsett om det sker i en automatisk eller manuell biltvätt, eller hemma med en högtryckstvätt och rätt tillbehör. Bilen bör även städas invändigt med jämna mellanrum, gärna med en våt- och torrdammsugare, en mjuk trasa och ett lämpligt rengöringsmedel. Rengör även hjulen regelbundet, t.ex. med en högtryckstvätt och fälgrengöring. Hur ofta du ska tvätta bilen beror inte bara hur smutsig den är, utan också på vilka hygienkrav du själv ställer. På vintern är dock bilvård ofrånkomligt, eftersom smuts, is och salt som inte avlägsnas regelbundet kan täppa igen fönstren och skada både kaross och lack.
Med rätt utrustning, rätt rengöringsprodukter och några bra bilvårdstips, är det lätt att ta hand om bilen året runt. Att polera och ta hand om lacken är dessutom mycket lättare på en bil som är ren och väl underhållen:
Invändig bilvård
När du har dammsugit bilen invändigt och instrumentbrädan är fri från damm är det dags att sätta igång med de olika ytorna inne i bilen. Med ett särskilt interiörrengöringsmedel frigör du plast, gummi och tyg från intorkade kaffefläckar, fettrester från mat eller solkräm. Samtidigt blir du av med otrevlig lukt, och klädselns färger och fibrer får nytt liv. En annan fördel med interiörrengöringsmedel är att ytorna håller sig renare längre och blir lättare att rengöra i framtiden.
Tips
När du köper medel för interiörrengöring, kontrollera noga vilka material det kan användas på. En och samma produkt kan ofta användas för att rengöra hela interiören, inklusive klädseln. Du bör dock vara medveten om att vissa ytor, t.ex. exklusiv klädsel av äkta läder, kräver särskilda produkter. Läder bör inte rengöras oftare än en till två gånger per år, och ska då alltid smörjas med en särskild lädervårdsprodukt för att bevara sitt utseende.
Om du inte har interiörrengöring hemma kan du rengöra instrumentbrädan och den övriga inredningen med varmt vatten och lite diskmedel. Torka av alla ytor med en fuktig trasa och torka sedan torrt med en trasa av bomull eller mikrofiber, så att inte fukten kommer in i de elektroniska komponenterna. Metoden ger dock ingen antistatisk effekt och minskar inte den tid det tar innan ytan blir smutsig igen, vilket är en fördel med specialprodukter för interiörrengöring.
Med tiden kan lätta repor bli synliga på instrumentbrädan eller dörrpanelerna. Släta, vatten- och smutsavvisande material bör därför helst slutbehandlas efter rengöring med en ett mattrengöringsmedel. Spraya på produkten, låt verka kort och polera sedan ytan en sista gång om det behövs. Detta avlägsnar ytliga skador och ger materialet ny färg och glans - så att förarplatsen ser ut som ny igen.
Det här tricket hjälper för att neutralisera dålig lukt i bilen: ställ en behållare med kaffebönor i benutrymmet. Kaffet binder fukt och absorberar lukt. Samma effekt uppnås med ris eller mjöl.
Tänk på sikten
På soliga dagar syns fingeravtryck och kladd extra tydligt på fönster och speglar. Dessa är inte bara fula utan försämrar även sikten när du kör. Glöm alltså inte fönstren när du tar hand om bilen. När du håller på att städa bilen invändigt bör du även rengöra insidan av fönstren. Detta gör du genom att spraya rikligt med bilglasrengöring på fönstren och ta bort alla fläckar och ränder med en luddfri och mjuk trasa. Applicera sedan glasputs på fönstrens utsida och på speglarna, och lös upp smutsen med en mjuk mikrofiberduk.
Tips
Med vårt rengöringskit, som används med den elektriska isskrapan EDI 4, avlägsnar du ingrodd smuts på vindrutorna, bakrutan och sidorutor snabbt och utan ansträngning.
När bilen körs bildas det snabbt ny smuts på vindrutan och bakrutan. På sommaren är det insekter, när det regnar stänker smuts från bilen framför, och på vintern hamnar både salt och slask på rutorna. Du bevarar god sikt genom att regelbundet kontrollera vindrutetorkarna och fylla på med vatten och spolarvätska vid behov. För detta är det bäst att använda spolarvätska som är särskilt anpassad för sommar- eller vinterbruk. Sommar-spolarvätska verkar aktivt på insektsfläckar m.m., medan Spolarvätska Vinter även innehåller frostskyddsmedel som hindrar rengöringssystemet för vindruta och strålkastare från att frysa. Blanda alltid vätskan med vatten i de proportioner som anges på produktförpackningen.
Vård av gummilister
Bilens gummilister, som sitter t.ex. på dörrarna och i bagageutrymmet, måste tåla mycket, t.ex. is, snö och salt, särskilt på vintern. För att de inte ska spricka och börja läcka bör du använda en gummivårdsprodukt som håller listen smidig. Detta hindrar även dörrarna från att fastna i sommarhettan. Var dock försiktig så att produkten inte hamnar på lacken, där den kan lämna envisa fläckar. Om du inte har specialprodukten hemma kan du också använda vanligt vaselin.
Fylla i och polera lack
Korrekt bilvård innebär även att ta hand om lacken. Ytliga repor och s.k. hologram kan vara irriterande och syns särskilt tydligt i solsken, i synnerhet på mörk lack. Fina linjer uppstår ofta vid rengöring, om du använder borste eller svamp för att få bort mindre smutskorn. Dessa avlägsnas enkelt med lite vax. Medlet rengör lacken och polerar samtidigt. Bäst resultat nås genom att applicera produkten i cirkelrörelser med en mjuk trasa eller lite absorberande bomull, och sedan, efter att ha torkat en stund, polera lätt med en ren trasa. Så får du lacken att skina igen, och polermedlet med vaxet skyddar även mot väder och vind, UV-strålning, smuts och vägsalt.
Djupare repor, som inte kan avlägsnas med vaxpolish, kan fyllas i med ett lackstift och sedan förseglas med klarlack. Lacker och finish i samtliga färger, dvs. metallic, solid eller matt, kan som regel beställas direkt från biltillverkaren. Större skador på karossen bör dock alltid repareras av proffs, t.ex. på verkstäder som utför SMART-reparation (reparation av små och medelstora områden). Det är en metod för punktreparation som oftast är billigare och går snabbare än normal reparation, där hela bildelar byts ut. Detta är en bra metod för biluppgradering och kan vara en god idé om du t.ex. vill sälja din bil eller innan du lämnar tillbaka en leasad bil.