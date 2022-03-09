Klippa gräsmattan: Rätt klipphöjd för gräsmattan

Principen för klipphöjden för gräsmattan är inte för kort men inte heller för långt. Det kan tyckas låta lite vagt, men hur kort eller långt gräsmattan faktiskt ska klippas beror på några faktorer. Om den klipps för kort skadas gräsmattan och till och med gräsrötterna, särskilt under torra och varma perioder av året. Konsekvensen blir då fläckar med brunt gräs. Eller med andra ord: (För mycket) direkt solljus är skadligt! Om gräsmattan är för kort klippt drabbas den hårt av solljuset och förlorar styrka. Detta kan leda till att ogräs sprider sig och gradvis tar över gräsmattan. Detta kan i sin tur också hända om gräset är för långt. För att gräsmattan ska ha optimal klipphöjd kan gräsklippare justeras manuellt mellan olika klipphöjder.

”Tredjedelsregeln” och det som kallas vegetationspunkten är viktiga i detta sammanhang. Denna sitter ungefär halvvägs upp på ett grässtrå. Om du klipper mer tar det ganska lång tid innan stråna återhämtar sig. Det är knappast möjligt med någon välmående gräsväxt, särskilt då den ökade nivån av solljus också stör den klippta gräsmattan. Vad innebär detta, mer konkret? En gräsmatta bör bara förkortas med en tredjedel av den höjd som den för närvarande har nått. Det innebär att två tredjedelar återstår, vilket är helt i linje med respektive rekommenderad klipphöjd. Låt oss säga att du åker på semester och gräsmattan under den här tiden växer till 15 centimeter. Då ska du klippa ner den endast cirka fem centimeter, dvs. inte kortare än 10–11 centimeter. Experttipset är följande: För en frisk gräsmatta är det bättre att klippa lite varje gång, att klippa regelbundet och att ta hänsyn till vädret och tillståndet hos grässtråna.

Ett knep för att få en jämn klipphöjd på gräsmattan är att inte gå in på de oklippta gräsmattorna, eftersom gräsbladen då viks ner och inte reser på sig omedelbart.