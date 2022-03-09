Klippa gräsmattan: Allt du behöver veta
När trädgårdssäsongen drar igång är det dags igen: trädgården behöver en vårstädning. Och det finns mycket att göra! Det är då buskar och häckar behöver få stöd och träd ska beskäras. Särskild uppmärksamhet bör du ägna åt gräsmattan, eftersom den kräver mycket skötsel under våren och under de följande månaderna för att förbli grön under hela säsongen. Vilka är de vanligaste frågorna och fokuspunkterna när det gäller att klippa gräsmattan? En guide till den perfekta gräsmattan.
Klippa gräsmattan: Rätt klipphöjd för gräsmattan
Principen för klipphöjden för gräsmattan är inte för kort men inte heller för långt. Det kan tyckas låta lite vagt, men hur kort eller långt gräsmattan faktiskt ska klippas beror på några faktorer. Om den klipps för kort skadas gräsmattan och till och med gräsrötterna, särskilt under torra och varma perioder av året. Konsekvensen blir då fläckar med brunt gräs. Eller med andra ord: (För mycket) direkt solljus är skadligt! Om gräsmattan är för kort klippt drabbas den hårt av solljuset och förlorar styrka. Detta kan leda till att ogräs sprider sig och gradvis tar över gräsmattan. Detta kan i sin tur också hända om gräset är för långt. För att gräsmattan ska ha optimal klipphöjd kan gräsklippare justeras manuellt mellan olika klipphöjder.
”Tredjedelsregeln” och det som kallas vegetationspunkten är viktiga i detta sammanhang. Denna sitter ungefär halvvägs upp på ett grässtrå. Om du klipper mer tar det ganska lång tid innan stråna återhämtar sig. Det är knappast möjligt med någon välmående gräsväxt, särskilt då den ökade nivån av solljus också stör den klippta gräsmattan. Vad innebär detta, mer konkret? En gräsmatta bör bara förkortas med en tredjedel av den höjd som den för närvarande har nått. Det innebär att två tredjedelar återstår, vilket är helt i linje med respektive rekommenderad klipphöjd. Låt oss säga att du åker på semester och gräsmattan under den här tiden växer till 15 centimeter. Då ska du klippa ner den endast cirka fem centimeter, dvs. inte kortare än 10–11 centimeter. Experttipset är följande: För en frisk gräsmatta är det bättre att klippa lite varje gång, att klippa regelbundet och att ta hänsyn till vädret och tillståndet hos grässtråna.
Ett knep för att få en jämn klipphöjd på gräsmattan är att inte gå in på de oklippta gräsmattorna, eftersom gräsbladen då viks ner och inte reser på sig omedelbart.
Gräsklippare, trimmer, robot? Klippa gräsmattan utifrån behov
Många amatörträdgårdsmästare frågar sig vilket trädgårdsredskap som kan hjälpa dem att få gräsmattan perfekt. Ska du använda en klassisk gräsklippare med uppsamlare, en gräsklippare för mulching eller en 2-i-1-lösning med en mulchingsats (inkluderas i leveransen från Kärcher)? Eller kanske hellre en trimmer, och om ja, bör den vara batteridriven eller inte? Dessutom finns det robotgräsklippare som tar över klippningsarbetet helt, medan du kan luta dig tillbaka i din trädgårdsstol. Det kan stå kvar en gammal gräsklippare med elsladd någonstans, men att klippa med den är inte särskilt roligt. Den är för stor, för tung och har för liten effekt! Det finns många frågor och alternativ som snabbt kan göra dig förvirrad.
Valet av produkt beror på vissa kvalitetsfunktioner utöver trädgårdens behov och din personliga smak. Först och främst bör den nya produkten för klippning av gräsmatta sköta uppgiften tillförlitligt. Om du bestämmer dig för batteridrivna produkter ska du kunna arbeta med batteriet så länge som möjligt. Det som kallas ytkapacitet (m² per batteriladdning för gräsklippare, m per batteriladdning för grästrimmer samt gräs- och busktrimmer) anger alltså drifttiden för produkten. Ytkapaciteten kan variera beroende på gräsmattans kvalitet och profil. Du bör också ha klippbredd och klipphöjd med i beräkningen. Särskilt vilken klipphöjd som är lämplig beror på hur förhållandena i trädgården är. Är gräsmattan platt eller finns det lutningar?
Klassikern för att klippa gräsmattan: Gräsklipparen
Du kan i huvudsak välja mellan gräsklippare med sladd, en bensindriven modell eller en med batteri. Vad är bäst? Moderna batteridrivna gräsklippare är inte på något sätt sämre än bensindrivna gräsklippare. Tvärtom! Med hänsyn till volym, igångsättningstid och underhåll är det fler och fler amatörträdgårdsmästare som väljer batteridrivna gräsklippare. Det faktum att dessa har fördelar jämfört med äldre gräsklippare med strömsladdar kan förklaras mycket snabbt. De är både lättare och tystare, och genom sin avsaknad av sladd utgör de ingen snubbelrisk.
Särskilt när det kommer till hantering bör du tänka igenom exakt vilka egenskaper du inte vill vara utan. Ska gräsklipparen vara så lätt som möjligt, så att den är lätt att skjuta framför sig och lätt att ställa undan? Ska den dessutom vara hopfällbar, ha ett bärhandtag och bekväm inställning av klipphöjd? Kompakta 18-volts gräsklippare med klippbredder på upp till 36 centimeter passar bra för små gräsmattor. Om du ska klippa större gräsmattor kan 36-voltsprodukter med klippbredder på upp till 46 centimeter vara bättre, för att spara tid.
Isolerade och ojämna fläckar på gräsmattan? En batteridriven grästrimmer är till hjälp.
Hemligheten bakom perfekta kanter på gräsmattan: För svåråtkomliga delar av gräsmattan kan du använda en batteridriven grästrimmer. Den är utrustad med en snabbroterande timmertråd eller plastblad och trimmar gräs och ogräs på ett tillförlitligt sätt.
Tack vare att de drivs med batteri är trimrar mycket tysta, och ljudnivån kan minskas ytterligare genom att du använder plastblad. När det gäller hantering gör den medföljande axelremmen och de roterbara trimmerhandtagen som kan justeras i höjdled arbetet betydligt mycket enklare.
Eftersom trimmertråden roterar med hög hastighet och material från gräsmattan eller småsten kan flyga runt är det viktigt att du bär skyddsglasögon och kraftiga skor. Av samma anledning bör du hålla avstånd från träd och prydnadsväxter samt uteplatser i trä för att undvika att de skadas.
Väldigt praktiskt: Du kan köpa trimmertråd per meter i ett byggvaruhus om de blir slitna, och själv linda in i den i trimmertrådsspolen ganska enkelt.
Fem vanliga frågor om att klippa gräsmattan
Alla amatörträdgårdsmästare vet att man knappt kan lämna trädgården i några dagar innan gräsmattan börjar växa helt okontrollerat. Men att bara klippa ner den utan att ta del av några tips och tricks skulle inte vara smart. Många sprider halvsanningar när de samtalar med någon granne eller när de träffas i grupp, men vad är egentligen sant?