FÄLGRENGÖRING OCH FÄLGTVÄTT
Med tiden bildas envisa smutsavlagringar på fälgarna från bromsdamm, vägsalt och andra orenheter. Det är en god idé att tvätta fälgarna regelbundet, både aluminiumfälgar så att de bevarar sin glans, och stålfälgar så att de inte rostar. Med dessa fälgrengöringstips går det både snabbt och enkelt.
Bästa sättet att tvätta fälgar: steg för steg
Vackra fälgar förhöjer utseendet på varje bil. Väta, vägsmuts, bromsdamm och vägsalt tar dock ofta ut sin rätt. Detta är smuts som med tiden verkligen gror fast i fälgarna. När så sker blir det tyvärr allt svårare att helt bli av med dammet och smutsen. Därför är det en god idé att tvätta fälgarna grundligt med jämna mellanrum. Ett mycket bra tillfälle att göra detta är när du ändå ska byta mellan sommar- och vinterdäck. Hjulen kan då rengöras och förvaras. De behöver dock rengöras regelbundet även under resten av året.
Det här behöver du för att tvätta dina fälgar ordentligt:
- Högtryckstvätt eller hink med vatten
- Fälgrengöring
- En (fälg)borste
- En svamp
- En mjuk trasa, t.ex. av mikrofiber eller läder
Så här gör du:
1. Applicera fälgrengöring
För envis smuts, t.ex. ingrott damm eller vägsalt, spruta fälgrengöringen på aluminium- eller stålfälgen och låt verka. Fälgen ska vara torr när rengöringsmedlet appliceras. Rengöringsmedlet verkar bäst på torrt underlag.
Se till att det rengöringsmedel som används är syrafritt, då det är mer skonsamt mot materialet. Sura fälgrengöringsmedel (pH mellan 1 och 5) angriper fälgens yta över tid och lämpar sig därför inte för blanka material, t.ex. fälgar med krom eller legeringar.
2. Skölj fälgen och avlägsna grov smuts
Nästa steg är att skölja fälgen med högtryckstvätten, en lågtryckstvätt eller en hink med ljummet vatten och en svamp. Om du tvättar för hand bör du bära skyddshandskar, så att huden inte kommer i kontakt med smutsen.
Så här kan du göra för att tvätta fälgarna även utan rengöringsmedel, dvs. först ta bort grövre smuts som förberedelse för noggrannare rengöring.
3. Tvätta hjulhusen
Samtidigt kan du passa på att tvätta hjulhusen på bilen, gärna med högtryckstvätten. Tips: om du behöver göra rent på ställen som är svåra att komma åt går det mycket lättare med ett flexibelt munstycke på högtryckstvätten.
4. Tvätta fälgen noggrant
Nu är det dags att tvätta fälgen på djupet: Det är vanligt att smuts sitter kvar på fälgen trots rengöringsmedel och förrengöring, särskilt i smala springor. Dessa rengör du effektivt med en fälgborste. För riktigt knepiga ställen kan du även använda en mjuk gammal tandborste eller en mjuk borste.
Om du inte får bort alla rester genom att göra så här, kan du köra en till omgång med rengöringsmedlet: applicera, låt verka och skölj med rent vatten.
Därefter låter du kanten torka, eller torkar den med en läderduk. Det senare rekommenderas särskilt för kromfälgar och svarta fälgar, eftersom vattenfläckar syns tydligare på dessa.
Obs: följ gällande regler
Oftast är det endast tillåtet att tvätta fälgar på de platser där du får tvätta bilen - på en biltvätt. Använd dock alltid den fälgrengöring som erbjuds på inrättningen, då det oftast inte är tillåtet att använda fälgrengöringsmedel från tredje part. Fälgtvätt på privat egendom kan vara tillåtet, beroende på gällande bestämmelser.
Tips: Fälgar och däck bör alltid tvättas separat från resten av bilen. Anledningen är för att vägsmuts, småsten och envisa avlagringar från fälgarna kan skada lacken på bilen. Dessa skador kan t.ex. uppstå om du använder samma borste för att tvätta både kaross och däck.
Vanliga frågor och svar
Hur får jag bort bromsdammet från fälgarna?
Intorkat bromsdamm och däckrester avlägsnas snabbt från fälgar av stål eller aluminium med hjälp av ett särskilt fälgrengöringsmedel. Spruta rengöringsmedlet på den torra fälgen, låt verka i 1-3 minuter och skölj sedan med rent vatten. Envis smuts kan avlägsnas med en tvättborste när rengöringsmedlet har fått verka en stund.
Hur får jag bort saltrester från fälgarna?
Om du kör med häftiga legeringsfälgar, även på vintern, bör du regelbundet rengöra dem från saltavlagringar, då dessa med tiden gör att materialet förstörs. Senast vid byte från vinter- till sommardäck bör alla avlagringar avlägsnas noggrant från fälgar av både aluminium och stål. Det är bäst att använda fälgrengöringsmedel för detta. Vissa biltvättar har även särskilda tillval för fälgrengöring.
Hur får jag bort rost från fälgarna?
På stålfälgar är det lätt att avlägsna rost manuellt med en stålborste. Putsa sedan med en smärgelduk.
Fälgar av aluminium eller krom rostar inte, men fukt och vägsalt sätter spår även på dessa. Materialet kan oxidera eller utsättas för saltkorrosion. För dessa material måste du vara mycket försiktig vid rengöringen. Använd t.ex. en mjuk borste, då både aluminium och krom lätt repas. Polera sedan ytan. Om du är säker på din sak kan du göra poleringen själv. Annars rekommenderas det att du anlitar ett proffs.
Vilken tvättborste är lämplig för fälgrengöring?
En fälgborste är ett bra tillbehör till högtryckstvätten. Den särskilda formen och den mångsidiga borsten möjliggör extremt effektiv rengöring i 360°. Med en sådan borste gör du rent även på ställen som kan vara svåra att komma åt, liksom i de allra minsta springorna på fälgen. Den jämna fördelningen av vatten löser upp smutsen jämnt och sköljer bort den.
Vilka hushållsprodukter kan du använda för att tvätta fälgarna?
Om du inte har fälgrengöringsmedel hemma finns det andra vanliga hushållsprodukter som verkar lika bra:
Tips 1: Rengör legeringsfälgar med tandkräm
Tandkräm fungerar bra för att rengöra aluminium. Fukta en ren trasa och tillsätt lite tandkräm. Gnugga sedan hårt på aluminiumfälgarna tills smutsen lossnar. Skölj trasan med rent vatten flera gånger och vrid ur den. Skölj sedan aluminiumfälgarna med rent vatten och låt torka. Eftersom tandkräm innehåller slipande partiklar kan du även använda den för att polera mindre repor. Var dock försiktig med blankpolerade fälgar och kromfälgar, då de slipande partiklarna kan göra att de repas eller tappar glansen.
Tips 2: Rengör legeringsfälgar med rengöringspasta
Aluminiumfälgar m.m. kan även rengöras med rengöringspasta: fukta en svamp med vatten och gnugga den över rengöringspastan tills ett skum uppstår. Skummet kan sedan användas för att rengöra aluminiumfälgar. Skölj sedan fälgarna med rent vatten. Även med rengöringspasta bör du se upp med blankpolerade fälgar och kromfälgar.
Tips 3: rengör lackerade fälgar med diskmedel
På lackerade fälgar kan smuts och ingrott bromsdamm orsaka skador på lacken. Diskmedel är ett särskilt skonsamt sätt att lösa upp smutsen. Spruta lite diskmedel i ljummet vatten och rengör sedan ytan med en svamp, helst av mikrofiber. Skölj sedan med rent vatten och torka med en mjuk trasa. Om metoden inte räcker för att få bort smutsen bör du försöka med ett fälgrengöringsmedel utan syra.
Tips!
Innan du börjar använda hemmagjort rengöringsmedel eller någon annan ny rengöringsprodukt bör du alltid testa på ett mindre synligt ställe först.
Hur tvättar jag kromfälgar på bästa sätt?
Med tiden kan kromfälgar tappa glansen och mattas av. På kromfälgar går det inte alltid att använda fälgrengöringsmedel för att få bort bromsdamm och rost, eftersom medlen innehåller syra som kan skada den känsliga kromytan. Använd istället skonsamma rengöringsmedel, t.ex. diskmedel och vatten. Bikarbonat är också en bra produkt som många har hemma: lägg tre matskedar bikarbonat i en skål, tillsätt lite vatten och rör om tills du får en pasta. Ta sedan en mjuk trasa och gnid pastan i cirkelrörelser över hela fälgen tills alla avlagringar är borta. Det finns även rengöringsmedel som tagits fram särskilt för att lösa upp smuts effektivt på fälgar av krom.
Förutom själva rengöringen bör krom även poleras regelbundet för att bevara glansen och sitt särskilda utseende.