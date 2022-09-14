FÄLGRENGÖRING OCH FÄLGTVÄTT

Bästa sättet att tvätta fälgar: steg för steg

Vackra fälgar förhöjer utseendet på varje bil. Väta, vägsmuts, bromsdamm och vägsalt tar dock ofta ut sin rätt. Detta är smuts som med tiden verkligen gror fast i fälgarna. När så sker blir det tyvärr allt svårare att helt bli av med dammet och smutsen. Därför är det en god idé att tvätta fälgarna grundligt med jämna mellanrum. Ett mycket bra tillfälle att göra detta är när du ändå ska byta mellan sommar- och vinterdäck. Hjulen kan då rengöras och förvaras. De behöver dock rengöras regelbundet även under resten av året.

Det här behöver du för att tvätta dina fälgar ordentligt:

Högtryckstvätt eller hink med vatten

Fälgrengöring

En (fälg)borste

En svamp

En mjuk trasa, t.ex. av mikrofiber eller läder

Så här gör du: