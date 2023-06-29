Så här rengör du grillen
När det kommer till matlagning är det inget som slår grillning på sommaren. För många är det att grilla med familj och vänner i trädgården eller på terrassen sommarens höjdpunkt. Oavsett om grillen bara används under ljumma sommarkvällar eller året om så måste både el-, kol- och gasgrillar skötas så att de håller länge. Att rengöra din grill går snabbt och enkelt med dessa praktiska tips.
Regelbunden rengöring är viktig
Grillen bör rengöras regelbundet så att den alltid är redo att användas, detta säkerställer också att grillad mat kan tillagas perfekt varje gång. Hur ofta grillen rengörs in- och utvändigt beror på hur ofta grillen används och hur smutsiga saker och ting blir. En enkel rengöring bör göras efter varje användning, medan en grundlig rengöring, till exempel med ångtvätt, vanligtvis bara behövs en eller två gånger om året – gärna en gång före och en gång efter grillsäsongen.
Tips!
Innan en ny grill används för första gången bör den värmas upp och hållas vid hög temperatur i ca 30 minuter före användning. Det gör att produktions- och oljerester kan avdunsta.
Rengör jag grillen före eller efter användning?
En vanlig rengöringsmetod inför varje användning kan vara att sätta grillen på hög värme i 15 minuter och sedan rengöra gallret med en grillrengöringsborste. På så sätt kan eventuella matrester eller rost som blir kvar enkelt tas bort. Denna process dödar också bakterier.
Det finns också några knep för att minimera fett och rester från grillen. Använd marinad och andra såser sparsamt för att säkerställa att det inte droppar för mycket på grillen. Använd en "droppbricka" i aluminium så att fett och andra vätskor samlas upp och inte kommer in i gallret, grillgolvet eller trånga öppningar. Grov smuts på en grill kan undvikas genom "indirekt grillning", speciellt med kolgrillar. För att göra detta, placera en droppbricka i mitten av kolet. Matlagningsrester samlas sedan upp på ett kontrollerat sätt.
Efter användning värm på grillen på hög värme, gärna med locket stängt, så att det mesta av resterna inuti grillen bränns av. En stålborste kan användas för att rengöra gallret – helst är borsten enkel-, dubbel- eller trippelsidig beroende på grillens design. Töm droppskålarna efter användning eller släng dem i återvinningen.
Så här rengör du grillen med ånga
För att noggrant rengöra ytor av rostfritt stål, inklusive grillkåpan och sidopanelerna - använd en ångtvätt. Ånga först alla ytor med ångrengöringsborsten, upprepa sedan med en mikrofiberduk. Fett och matrester kan lösas upp av ångan och absorberas av mikrofiberduken.
Lätta fettrester på rostfritt stål kan även rengöras med ljummet vatten, diskmedel och en mikrofiberduk. Alternativt fungerar även fettlösande grillrengöring från fackaffärer.
För tuffare smuts på svåra ställen, som på en grillplåt i gjutjärn eller rostfritt stål, kan ångtvättaren användas i kombination med en liten mässingsborste. I fallet med ett emaljerat galler är det bättre att använda ett plastborsteset. Skrubba envis smuts med borsten samtidigt som du tillsätter ånga. Torka bort lös smuts med en gammal trasa. Om grillen är integrerad i ett utekök kan ångtvätten även användas för att ta bort fett och matrester från ytor som bänkskivan.
Tips!
När du rengör en grill med en ångtvätt kan vattendroppar lämna fläckar på golv, stenplattor eller på träterrasser. Det är därför en bra idé att skydda området under grillen med folie eller tidningspapper innan du rengör själva grillen. Alternativt finns speciella återanvändbara grillmattor för att skydda ytorna under din grill mot fett, mat och väder.
Rengöring med ask- och torrdammsugare
Med en kolgrill samlas avdunstat fett med tiden i grytan och locket. Detta kan tas bort med en ångtvätt eller fettlösande rengöringsmedel enligt beskrivningen ovan.
Att grilla med kol lämnar dock inte bara feta ytor, utan även aska i grillbrickan. Efter att glöden har kvävts ska kolet alltid kylas över natten (i cirka 12 timmar). Dagen efter kan allt som är kvar enkelt städas upp med en ask- och torrdammsugare och slängas med hjälp av en soptunna.
Tips!
Efter kylning och rengöring av grillen är det viktigt att förvara grillen väl. Om enheten inte används är ett skyddande skydd en bra idé. Det skyddar grillen från damm, fukt och repor. Grillar i rostfritt stål kan stå ute året runt utan problem om du använder lock.
Säkerhetsinformation för el-, kol- och gasgrillar
Gasgrill
- Tänd alltid med öppet lock.
- Kontrollera och rengör fettbehållaren regelbundet.
- Stäng alltid av gasen vid själva grillen och först därefter stäng av gasolflaskan.
- Kontrollera gasslangen regelbundet efter läckor - speciellt efter långa pauser.
- Förvara aldrig gasflaskor i stängda rum.
Kolgrill
- Använd ett kolrör på grillgallret, aldrig på golvet.
- Efter grillningen, kväv glöden genom att stänga alla ventiler och locket.
- Låt alltid kolen svalna över natten efter grillning och kassera den först efter 12 timmars kylning.
Elgrill
- Anslut alltid grillen endast till enskilda uttag och använd inte flera stickproppar.
- Skydda kontakterna från fukt.
- Använd inte elgrillar inomhus - de är endast lämpliga för utomhusbruk.