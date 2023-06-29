Rengör jag grillen före eller efter användning?

En vanlig rengöringsmetod inför varje användning kan vara att sätta grillen på hög värme i 15 minuter och sedan rengöra gallret med en grillrengöringsborste. På så sätt kan eventuella matrester eller rost som blir kvar enkelt tas bort. Denna process dödar också bakterier.

Det finns också några knep för att minimera fett och rester från grillen. Använd marinad och andra såser sparsamt för att säkerställa att det inte droppar för mycket på grillen. Använd en "droppbricka" i aluminium så att fett och andra vätskor samlas upp och inte kommer in i gallret, grillgolvet eller trånga öppningar. Grov smuts på en grill kan undvikas genom "indirekt grillning", speciellt med kolgrillar. För att göra detta, placera en droppbricka i mitten av kolet. Matlagningsrester samlas sedan upp på ett kontrollerat sätt.

Efter användning värm på grillen på hög värme, gärna med locket stängt, så att det mesta av resterna inuti grillen bränns av. En stålborste kan användas för att rengöra gallret – helst är borsten enkel-, dubbel- eller trippelsidig beroende på grillens design. Töm droppskålarna efter användning eller släng dem i återvinningen.