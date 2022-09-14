Cykelrengöring och tips för att tvätta cykeln
Att cykla är roligt, miljövänligt och bra för hälsan. Om du vill kunna njuta av din mountainbike, standardcykel eller e-cykel så länge som möjligt, bör du sköta och rengöra den regelbundet. Med rätt utrustning och tillbehör går det snabbt och enkelt, oavsett om det görs framför garaget, i trädgården eller på vägen.
Cykelrengöring hemma
Det är en god idé att tvätta cykeln när du har cyklat genom skogar, ängar, grusvägar eller dammiga gator. Du bör avlägsna grövre smuts och damm från ram, kedja och känsligare komponenter såsom växlar och lager. Anledningen är att smuts verkar slipande på rörliga delar och gör att de slits snabbare. Med tiden bildas rost som lägger sig över komponenterna och försämrar deras funktion. Den som cyklar vintertid bör rengöra och sköta sin cykel regelbundet, eftersom vägsalt kan skada lacken på cykelramen liksom andra delar av cykeln. En ren cykel är inte bara trevligare att cykla utan bevarar sin funktion och sitt värde bättre. Detsamma gäller förresten cykelvagnar, som också kan rengöras på samma gång.
Om du vill tvätta cykeln hemma behöver du bara några få saker:
- ett cykelställ eller en vägg
- valfri rengöringsmaskin
- ett lämpligt rengöringsmedel
- en mjuk borste
- en mjuk trasa (t.ex. mikrofiber)
- olja till kedja och lager
En högtryckstvätt eller en mellantryckstvätt passar bra för att rengöra en cykel. En högtryckstvätt behöver oftast anslutas till både vatten och el, medan en mellantryckstvätt går på batteri så att du endast behöver tillgång till vatten. Detta gör att den lämpar sig särskilt väl, precis som en batteridriven högtryckstvätt, för att tvätta cykeln snabbt i trädgården eller där det saknas eluttag. Med högt eller medelhögt tryck får du snabbt och enkelt bort även ingrodd smuts. För att få bort lättare smuts från cykeln räcker det med en trädgårdsslang med spolhandtag.
När du använder högtryckstvätt på din cykel är det viktigt att alltid hålla minst 30 cm avstånd från känsliga komponenter. Om du kommer närmare kan den starka vattenstrålen deformera tätningarna så att vatten tränger in och spolar ut smörjfettet. I värsta fall kan fukten stängas in och leda till allvarliga rostskador på längre sikt. Men om du håller säkerhetsavståndet och sänker trycket på maskinen till tryckläge 1 eller “mjuk” är det säkert att tvätta cykeln med högtryckstvätten. Var dock särskilt försiktig med e-cyklar: elektroniken är känslig för vatten och ska inte tvättas direkt med en högtryckstvätt. Här är det bättre att torka av batterikomponenten med en fuktig trasa eller en mjuk borste.
Tips
Om du saknar anslutning till rinnande vatten kan Kärchers högtryckstvättar K 4 till K 7, liksom lågtryckstvätten, även ta upp vatten från en dunk eller regntunna. Allt som behövs är en lämplig sugslang eller en handhållen sugslang.
Cykelrengöring längs vägen
Om du vill tvätta bort smuts och damm från din mountainbike när du är ute, till exempel så att det inte ska komma smuts i bilens bagageutrymme, är en portabel lågtryckstvätt ett utmärkt alternativ. Den kompakta storleken gör att du till och med kan lägga den i cykelkorgen, och spolhandtaget och en 2,8 m spiralslang förvaras smidigt under den avtagbara 4- eller 7-literstanken.
När du vill tvätta cykeln tar du bara av tanken och fyller den med rent vatten, lösgör spolhandtaget från maskinen och sätter tillbaka tanken korrekt. Peka sedan spolhandtaget mot cykeln och tryck på avtryckaren. Hela cykeln kan rengöras med vattenstrålen. Det inbyggda litiumjonbatteriet räcker i 15 minuter. Med biladaptern går det även att driva enheten med bilbatteriet eller, om batteriet tar slut när du är ute, ladda upp det igen med biladaptern. I tillvalet Tillbehörslåda Äventyr ingår en universalborste, ett särskilt cykelrengöringsmedel och en mjuk mikrofiberduk - så att du alltid är redo. Med en extra sugslang går det även att pumpa vatten från en tunna.
Cykelrengöring Steg för steg guide
1. Placera cykeln och förbered utrustning
När du ska rengöra cykeln bör du först placera den stadigt på ett cykelställ eller luta den mot en vägg eller ett stort träd. För rengöring på väg: ta loss tanken från din portabla utomhustvätt, lösgör spolhandtaget, sätt tillbaka tanken och starta enheten. För rengöring hemma: anslut din högtryckstvätt eller mellantryckstvätt till vattenkranen och, vid behov, eluttaget, och starta enheten. För cyklar bör flatmunstycke användas med alla enheter.
2. Spruta vatten på cykeln
Spruta nu vattenstrålen jämnt över cykeln. Peka inte vattenstrålen direkt på lager, stötdämpare eller elanslutningar på t.ex. elcyklar. När du använder högtryckstvätt bör du endast tvätta med en låg inställning och alltid hålla tillräckligt avstånd till däck, kedja, lager och smådelar (ca. 30 cm).
Tips
Bästa sättet att tvätta är nerifrån och upp. Då blir det lättare att se var cykeln redan är ren.
3. Applicera cykelrengöringsmedel
För envisa fläckar kan det hjälpa att ta till ett cykelrengöringsmedel. Ett universalrengöringsmedel eller, ännu bättre, en särskild tvåhjulsrengöring, är en god idé. Applicera medlet jämnt på de smutsigaste ställena, låt verka i 3-5 minuter och skölj sedan med rent vatten. Bäst resultat fås om cykeln är torr när medlet appliceras.
Viktigt: för att skydda miljön bör rengöringsmedel endast användas på täta underlag (t.ex. asfalt) nära ett avlopp.
4. Ta bort avlagringar
Om det fortfarande finns avlagringar på ramen kan dessa avlägsnas snabbt med en borste eller svamp. Torka sedan de rengjorda ställena på ramen med en mjuk trasa (av t.ex. mikrofiber). För att spara vatten när du använder den portabla utomhustvätten, fukta universalborsten lätt och borsta cykeln med den. Spruta sedan av den lösa smutsen och torka cykeln med en mjuk trasa.
Tips: rengör kedjan noggrant
Kedjan är oftast lite svårare att rengöra än resten av cykeln, eftersom blandningen av olja, smuts och damm med tiden blir till en kletig beläggning. Innan du börjar, lägg ett stycke kartong eller en gammal trasa under hjulen. Ta sedan en grov borste och avlägsna först all grövre smuts. Spruta sedan på tvåhjulsrengöring eller en särskild kedjerengöring och låt verka. Prova det här tricket för att lösa upp smuts: vira en trasa runt kedjan och dra den fram och tillbaka längs kedjan flera gånger. Smutsen lossnar och sugs upp direkt av trasan.
Jämförelse: maskiner för cykelrengöring
Modellnamn
Högtryckstvätt
OC 3
Mellantryckstvätt
KHB 6 / KHB 4-18
Högtryckstvätt
K 2 - K 7
Användningsområden
Högtryckstvätt
På väg
Mellantryckstvätt
Hemma
Högtryckstvätt
Hemma
Förberedelsetid
Högtryckstvätt
Kort, du behöver endast fylla vattentanken
Mellantryckstvätt
Kort, endast vattenanslutning behövs
Högtryckstvätt
Medel, rinnande vatten och eluttag krävs
Rengöringseffekt
Högtryckstvätt
Låg, lågt tryck (strömningshastighet max. 2 l/min)
Mellantryckstvätt
Medel, medelhögt tryck (max. 24 bar, strömningshastighet max. 200 l/h)
Högtryckstvätt
Hög, variabelt tryck mellan 20 och 110 (K2) till 180 (K 7) bar
lämplighet för cykelrengöring
Högtryckstvätt
För snabb rengöring på väg.
Extra skonsam rengöring tack vare lågt tryck.
Batteriet och tankvolymen räcker inte för djuprengöring.
Mellantryckstvätt
För noggrann rengöring hemma.
Medelhögt tryck räcker för cykeltvätt och är samtidigt skonsamt.
Enda begränsningen är batteritiden.
Högtryckstvätt
För noggrann rengöring hemma.
Inga begränsningar, eftersom el och vatten ansluts.
Håll avstånd till känsliga komponenter för att undvika skada.
Använd det lägsta trycket.
Skötsel efter cykelrengöring
Skötsel efter rengöring är viktigt för en cykel. Första steget är att alltid torka cykeln ordentligt, eftersom vatten snabbt kan göra att cykeln börjar rosta. Skötselprodukter fördelas även bättre på torra hjul.
När cykelkedjan har rengjorts bör den först torkas torr med en trasa och sedan smörjas. I det här steget är det praktiskt med ett cykelställ som håller cykeln på plats. Se till att det inte kommer in olja i bromsbeläggen eller bromsplattan i det här steget, eftersom bromseffekten då försämras. Avlägsna sedan överflödig olja från kedjan med en trasa.
Generellt sett bör alla rörliga delar, t.ex. kablar, bromsfogar, broms- och växelspakar smörjas regelbundet. Om cykeln har gaffelfjäder bör gaffelrören rengöras och smörjas regelbundet.
Sist men inte minst rekommenderas det även att regelbundet kolla trycket i däcken, särskilt om det var länge sedan du använde cykeln. På sidan av däcket står det oftast hur mycket däcket tål att pumpas med minimi- och maximitryck. Ju högre tryck, desto bättre rullar däcket.