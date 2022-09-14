Cykelrengöring och tips för att tvätta cykeln

Cykelrengöring längs vägen

Om du vill tvätta bort smuts och damm från din mountainbike när du är ute, till exempel så att det inte ska komma smuts i bilens bagageutrymme, är en portabel lågtryckstvätt ett utmärkt alternativ. Den kompakta storleken gör att du till och med kan lägga den i cykelkorgen, och spolhandtaget och en 2,8 m spiralslang förvaras smidigt under den avtagbara 4- eller 7-literstanken.

När du vill tvätta cykeln tar du bara av tanken och fyller den med rent vatten, lösgör spolhandtaget från maskinen och sätter tillbaka tanken korrekt. Peka sedan spolhandtaget mot cykeln och tryck på avtryckaren. Hela cykeln kan rengöras med vattenstrålen. Det inbyggda litiumjonbatteriet räcker i 15 minuter. Med biladaptern går det även att driva enheten med bilbatteriet eller, om batteriet tar slut när du är ute, ladda upp det igen med biladaptern. I tillvalet Tillbehörslåda Äventyr ingår en universalborste, ett särskilt cykelrengöringsmedel och en mjuk mikrofiberduk - så att du alltid är redo. Med en extra sugslang går det även att pumpa vatten från en tunna.