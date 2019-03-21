Spolhandtag med snabbkoppling/knapp

Om du har snabbkoppling på pistolen så att du lossar slangen genom att trycka på en gul knapp, ska du ha ett av följande handtag.

Vi har tre olika handtag med snabbkoppling och det gäller att du matchar rätt med din högtrycksmodell.

Har du K7 FC Plus / K5 FC Plus högtryckstvätt? Välj G 180 Q Full Control Plus spolhandtag. Passar enbart på maskiner som har Plus-funktion eftersom det krävs ett chip i maskinen för att plusfunktionen ska fungera.

Har du K4 FC / K5 FC / K7 FC Högtryckstvätt? Välj G 145 Q Full Control spolhandtag. Passar K4–K7 Full Control-maskiner, både premiumversioner och standardversioner.

Har du K3 Full Control högtryckstvätt? Välj G 120 Q Full Control spolhandtag.

Har du högtryckstvätt med snabbkoppling men ingen Full Control högtryckstvätt? Välj G 180 Q, som passar alla K2–K7 högtryckstvättar med snabbkoppling. Har ingen leddisplay.