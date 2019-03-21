SPOLHANDTAG
Det finns inte ett handtag som passar alla högtryckstvättar utan beroende på slangkoppling och högtrycksmodell så får man fram ett passande handtag. De grå flikarna nedan leder dig rätt.
Förklaring av beteckningarna i produkttexterna
G = Spolhandtag (Gun)
Q = Quick Connect / Snabbkoppling
120/145/160/180 = Antal bar som högtryckspistolen beräknas klara
Full Control (FC) = Full Control-handtag. Passar Full Control-maskiner
Plus = Plus-handtag. Passar enbart på Plus-maskiner
Spolhandtag med snabbkoppling/knapp
Om du har snabbkoppling på pistolen så att du lossar slangen genom att trycka på en gul knapp, ska du ha ett av följande handtag.
Vi har tre olika handtag med snabbkoppling och det gäller att du matchar rätt med din högtrycksmodell.
Har du K7 FC Plus / K5 FC Plus högtryckstvätt? Välj G 180 Q Full Control Plus spolhandtag. Passar enbart på maskiner som har Plus-funktion eftersom det krävs ett chip i maskinen för att plusfunktionen ska fungera.
Har du K4 FC / K5 FC / K7 FC Högtryckstvätt? Välj G 145 Q Full Control spolhandtag. Passar K4–K7 Full Control-maskiner, både premiumversioner och standardversioner.
Har du K3 Full Control högtryckstvätt? Välj G 120 Q Full Control spolhandtag.
Har du högtryckstvätt med snabbkoppling men ingen Full Control högtryckstvätt? Välj G 180 Q, som passar alla K2–K7 högtryckstvättar med snabbkoppling. Har ingen leddisplay.
Spolhandtag med clips/bygel
G 160 med artikelnummer 2.641-959.0 passar alla våra högtryckstvättar där slangen låses fast med en bygel/ett clips. Detta handtag har alltså ingen gul knapp/ingen Quick Connect-koppling.
Genom åren har bygeln suttit på olika ställen och handtaget haft olika utformning men detta spolhandtag ersätter alla de versionerna.
Spolhandtag med skruvkoppling
Om du har en maskin som är över 20 år gammal, har du kanske ett handtag som måste skruvas isär för att du ska kunna lossa slangen. Dessa handtag med skruvkoppling har utgått och ersatts av en slangsats som består av spolhandtag, slang och adapter. Välj mellan dessa uppsättningar:
12 m – art nr 2.643-909.0
7,5 m - art nr 2.643-910.0