Rengör dina campingtillbehör effektivt och enkelt

Vilket sätt är effektivast för att rengöra campingutrustningen på resan?

Campingutrustningen måste tvättas, och fällstolar och cyklar bör rengöras efter användning. Den som semestrar vid havet och älskar att surfa vet nog dessutom att våtdräkt och surfbräda måste sköljas från saltrester och sand för att hålla längre efter en tur på vågorna.

Samma regel gäller mer eller mindre för alla campingtillbehör. Det är bäst att rengöra dem direkt efter användning istället för att vänta till nästa gång. De redskap och produkter du behöver för rengöringen ska alltid förvaras på samma plats, så att de finns nära till hands. När du campar bör du ha borste, svampar, hink, vattenkanna, vattenslang och kvast liksom diskmedel och andra rengöringsmedel till hands.