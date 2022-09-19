Rengör dina campingtillbehör effektivt och enkelt
Ta med familjen och husdjuret och åk ut i naturen med husvagnen! Förr eller senare är det dags för nästa campingresa eller äventyr i naturen - vare sig det är en helgtur eller en planerad semester. Utrustning och tillbehör för camping måste rengöras regelbundet för en optimal hygien. Här kommer några bra tips om hur du får campingutrustningen, vandringskängorna, cykeln m.m. riktigt rena igen.
Vilket sätt är effektivast för att rengöra campingutrustningen på resan?
Campingutrustningen måste tvättas, och fällstolar och cyklar bör rengöras efter användning. Den som semestrar vid havet och älskar att surfa vet nog dessutom att våtdräkt och surfbräda måste sköljas från saltrester och sand för att hålla längre efter en tur på vågorna.
Samma regel gäller mer eller mindre för alla campingtillbehör. Det är bäst att rengöra dem direkt efter användning istället för att vänta till nästa gång. De redskap och produkter du behöver för rengöringen ska alltid förvaras på samma plats, så att de finns nära till hands. När du campar bör du ha borste, svampar, hink, vattenkanna, vattenslang och kvast liksom diskmedel och andra rengöringsmedel till hands.
Smutsiga campinggrejer? Så här får du tält, disk och stolar rena igen
Tvätta markisen på husvagnen: När du tar ner markisen bör du skaka av den ordentligt och sedan packa den noggrant (torrt). Om det har hamnat pollen eller lös smuts på markisen eller tältet kan den avlägsnas försiktigt med en mjuk kvast. För att skydda markisens eller tältets impregnering bör du undvika rengöringsmedel. Förresten: Om du rengör markisen eller tältet ofta håller den vattentäta impregneringen längre. Detta beror på att smuts från väder och vind minskar impregneringens effektivitet. Du kan testa impregneringen på tältet eller markisen med hjälp av en vattenslang eller en hink vatten. Om vattnet bildar pärlor på tältet betyder det att det fortfarande är vattentätt.
Campingdisk: På de flesta campingplatser eller under en biltur har du oftast inte tillgång till en diskmaskin. De flesta husvagnar och husbilar har istället en färskvattentank och ett handfat där du kan diska tallrikar, kastruller och glas för hand. Men för att hålla husvagnen ren är det bättre att diska utomhus i en balja med ljummet vatten. Här är svamp, borste och diskmedel lämpliga hjälpmedel. Naturligtvis kan du även ta en vattenslang, särskilt om matresterna har torkat in och är svåra att få bort. Ett populärt tips bland campare: koka upp vatten, blanda i lite citronsyra och häll över disken, låt verka i några minuter och torka sedan rent med en trasa.
Rengöra campingstolar: Campingstolar av aluminium och plast är ganska lätta att rengöra. Oftast räcker det att torka av dem med en fuktig trasa och lite diskmedel. För hårt sittande smuts hjälper en vattenslang med spolhandtag. Du kan även använda en mellantryckstvätt på de smutsiga ställena. Fördela rengöringsmedlet med en sprayflaska eller med ett skummunstycke på mellantryckstvätten. Skölj sedan allt med rent vatten. Avsluta med att torka de rena stolarna med en torr trasa för att undvika fula vattenmärken.
Om du inte vill lägga onödig tid på att tvätta campingutrustningen är det bara att ta högtryckstvätten. Den rengör campingutrustningen både snabbt och effektivt. Men om du är ute på vägen utan tillgång till el kan du också använda en batteridriven högtryckstvätt med sugslang, eller en portabel tvätt med inbyggt batteri och vattentank. Portabla rengöringslösningar gör det så lätt att tvätta alla campinggrejer!
Hur rengör jag vandringskängor, cykel och surfbräda när jag är ute och reser?
Rena vandringskängor: För att ha fortsatt glädje av dina högkvalitativa vandringskängor under lång tid framöver bör de rengöras och skötas ordentligt efter varje användningstillfälle. Börja med att ta bort den värsta smutsen. För polyester räcker det oftast att lösa upp smutsen med en svamp, vatten och lite diskmedel. För läderskor rekommenderas en något hårdare borste. Om kängorna är mycket smutsiga kan du tvätta dem med en vattenslang eller en lågtryckstvätt tillsammans med en borste. Ta bort snören och innersulor innan du börjar. Tvätta sedan kängorna invändigt med tvål och vatten. Skölj sedan insidan och, vid behov, utsidan av kängan igen med rent vatten tills du har fått bort alla rester av smuts och rengöringsmedel. Torka kängorna genom att fylla dem med tidningspapper. Skor bör helst inte torkas i direkt solljus eller under ett element, då det kan göra att materialet skadas. Skovax kan användas för att skydda vandringskängorna och hålla dem rena en längre tid.
Rengöra cykeln: Efter en lång tur i skog och mark är det förstås normalt att cykeln blir smutsig. För att förebygga rost och bibehålla optimal växling och bromsfunktion är det bäst att rengöra alla komponenter direkt efter cykelturen. För detta behöver du en hink vatten och två svampar. Börja med att tvätta ramen med den ena svampen och rengör övriga komponenter med en separat svamp. Detta hindrar rester av vax eller olja från att komma i kontakt med ramen. Du rengör effektivast med ett särskilt cykelrengöringsmedel.
När du har sköljt och rengjort alla komponenter kan du ta en vattenhink eller trädgårdsslang för att skölja av cykeln. Detta går särskilt enkelt med en portabel tvätt. När du kommer hem kan du ta dig lite tid till en grundligare cykelrengöring, t.ex. med högtryckstvätten.
Tvätta surfbräda och våtdräkt: När du har simmat eller surfat i havet bör du rengöra våtdräkten och surfbrädan ordentligt för att bli av med sand och saltvattenrester, eftersom båda kan försvaga materialet. Särskilt impregneringen på en våtdräkt kan få sprickor av salt. Ett snabbt sätt att göra det är att skölja av surfbrädan och våtdräkten med en trädgårdsslang. Men om du är ute och reser är det ofta inte möjligt. I så fall kan det vara bra med en portabel lågtryckstvätt. Vänd ut och in på våtdräkten för att torka den. Detta händer förstås mer eller mindre automatiskt när du tar av den. Du bör aldrig låta dräkten torka i direkt solsken, då neoprenmaterialet kan skadas av värmen och UV-strålarna. Välj ett ställe i skuggan istället.
Campa med hund? Så får du din fyrbenta vän ren igen
Långa promenader är det bästa hundar vet. De bryr sig inte om att tassar och päls blir smutsiga under tiden. För att slippa få smuts i bagageutrymmet på bilen eller inne i husvagnen efter promenaden bör du som ägare alltid tvätta hundens tassar och, vid behov, deras päls. Smuts samlas särskilt enkelt under tassarna. Tassarna kan tvättas skonsamt med t.ex. lite varmt vatten och en mjuk borste.
Tips
Med den valbara tillbehörslådan för husdjur till din portabla tvätt har du det som behövs för att få din fyrbenta vän ren på campingturen. Lådan innehåller ett konmunstycke, särskilt konstruerat för hundar, som ger en skön och mjuk duschstråle för rengöring av päls och tassar. Den innehåller även en pälsborste som får bort envisare smuts från pälsen, och en extra absorberande mikrofiberhandduk för torkningen.