Rengöring av garaget och garageporten
Det är normalt att det samlas smuts i garaget över tiden, särskilt om de även används som en verkstad. Garageporten blir också en magnet för damm och smuts eftersom den ofta inte är ordentligt skyddad mot vädret. Med hjälp av dessa tips kan du dock enkelt ta bort smuts i garaget och verkstaden, oavsett om du använder en grovdammsugare, högtryckstvätt eller ångtvätt.
Hur ofta bör garageporten rengöras?
Garageporten bör rengöras minst en gång om året. Om du bor i ett område med växlande väder är det klokt att rengöra garageporten varannan till var tredje månad. Hur ofta du rengör den beror helt på hur skyddat garaget är och hur extremt klimatet är där du bor. Efter mycket kalla och hårda vintrar, översvämningar, hagel eller stark vind kommer mycket smuts att samlas på garageporten, då bör rengöras oftare. Detta är inte bara av estetiska skäl, utan det är också viktigt för funktionaliteten, eftersom att den kan sluta fungera om delar av den blir igentäppt, exempelvis på grund av pollen och damm, eller envis smuts som permanent sätter sig på ytan.
Hur börjar jag rengöra min garageport?
Garageporten kan rengöras för hand på det klassiska sättet med hjälp av lite varmt vatten och diskmedel. Detta kan dock ta ganska mycket tid och energi. För att få en mycket smutsig garageport att se ut som ny igen, rekommenderar vi att du rengör den med en högtryckstvätt. Högtryckstvätten avlägsnar till och med den mest envisa smutsen tack vare det höga vattentrycket. På själva pistolen kan du välja mellan tre trycknivåer, beroende på vad du ska använda maskinen till. För mer känsliga ytor finns en "SOFT" inställning som kan ställas in på pistolen utan att behöva justera på högtryckstvätten. För mer robusta material kan du välja en högre trycknivå. Genom att använda en terrasstvätt undviker du stänk.
Att tänka på när du rengör din garageport
När du rengör garageporten bör du tänka på vilket material den består av:
- För målade metallportar är det klokt att först använda en speciell målningsrengöring för att jämna ut ytan och ta bort fina repor. Efteråt kan du använda en poleringsprodukt för att öka glansen.
- Efter rengöring av en trägarageport kan du behandla den med vax eller lack för att förbättra effekten och skydda ytan.
- Efter rengöring av en plastgarageport kan du skydda ytan mot väderpåverkan och miljöpåverkan med speciella plastrengöringsprodukter.
Så här rengör du fönstren
Många garage har små fönster, som inte bör förbises. Garageportar har ofta rutor av plast som ofta tar skada av vädret. För att rengöra detta glas noggrant kan en högtryckstvätt användas. Var noga med att ställa in trycknivån på "SOFT" så att fönstren inte utsätts för för mycket tryck vid rengöring.
Ett alternativt sätt att rengöra glasrutor är att använda en ångtvätt, som inte använder kemikalier och ser till att dina fönster blir rena med endast vatten. Använd handmunstycket med en mikrofiberduk och gnugga medan du ångar fönstret. Ångvattnet måste sedan avlägsnas med en skrapa eller en torr mikrofiberduk. Plastfönster ska däremot inte rengöras med ångtvätt, eftersom ångan kan nå en temperatur på över 100 °C och kan skada plasten.
En fönstertvätt är också ett bra alternativ när det kommer till att städa garaget. Det ger rena och streckfria fönster. För att göra detta, blanda enkelt vatten med fönsterputskoncentrat, spraya det på fönstret med en sprayflaska, lossa smuts med mikrofiberduken och låt sedan fönstertvätten suga upp det överblivna vattnet.
Rengöring av uppfarten
Uppfarten framför garaget är ofta en plats där grov smuts gärna samlas. För att ta bort lös smuts som löv, jord och damm är en sopmaskin idealisk. Med det det höj- och sänkbara, ergonomiska handtaget slipper du böja dig fram och bak, och det tar inte mycket ansträngning att rengöra området noggrant. Även grus som finns kvar efter vintern kan tas bort med sopmaskinen. Om uppfarten är mycket smutsig kan högtryckstvätten användas igen:
- Innan du använder högtryckstvätten ska all lös smuts på marken avlägsnas med en sopmaskin.
- Då gör högtryckstvätten i kombination med skurborste eller uteplatsrengörare det enkelt och snabbt att rengöra uppfarten.
Enkel rengöring
Många människor har ingen egen verkstad, så de använder ofta garaget för gör-det-själv-projekt. Detta kan göra att garaget blir dammigt och smutsigt, särskilt när vissa apparater och verktyg inte används ofta. Därför är det första steget att ta reda på hur du ska organisera ditt garage eller verkstad. Hyllor och organisationssystem gör städningen av verkstaden mycket enklare. Innan du börjar städa garaget eller verkstaden rekommenderas att ta bort allt som inte längre behövs.
Rengöring av garage och verkstad – så här gör du
De flesta garage och verkstäder har betonggolv eftersom de är ganska robusta och lätta att rengöra. För att rengöra ett betonggaragegolv rekommenderas det att först gå över det med en sopmaskin. Detta förhindrar att löst skräp som damm eller löv förs in i huset. Alternativt kan en grovdammsugare användas, eftersom den kan suga upp både våt och torr smuts.
När du städar din verkstad är det värt att titta på premiumprodukterna som erbjuds. Dessa är mer robusta och klarar därför av spetsiga eller hårda material som skruv eller spik. Grovdammsugaren är det rätta valet, speciellt för verkstäder, där små metallföremål ofta hamnar på golvet. Detta gör den idealisk för rengöring av verkstadsgolvet. Alla grovdammsugara är dessutom utrustade med en bred och smidig sugslang, vilket garanterar att du kan dammsuga utan att oroa dig för att slangen täpps igen.
Om garaget är mycket smutsigt, är en högtryckstvätt idealisk för rengöring av ett betonggaragegolv. Om garaget rengörs med vatten är det dock viktigt att i förväg se till att det smutsiga vattnet lätt kan rinna bort. Ett annat alternativ är att fästa en skurborste på högtryckstvätten för att rengöra garagegolvet. Den integrerade skrapan på skuren gör att vattnet enkelt kan tryckas ut ur garaget. Alternativt kan grovdammsugaren användas för att suga upp kvarvarande vatten.
Se upp för oljefläckar
Det är mycket viktigt att oljepölar i garaget blöts upp med ett bindemedel och sedan omhändertas på ett korrekt och miljövänligt sätt.
Fläcken som blir kvar kan sedan behandlas med en blandning av galltvål och varmt vatten. Häll först blandningen av varmt vatten och galltvål på oljefläcken och vänta tills lösningen reagerar, skrubba sedan fläcken noggrant med varmt vatten.