Rengöring av garaget och garageporten

Så här rengör du fönstren

Många garage har små fönster, som inte bör förbises. Garageportar har ofta rutor av plast som ofta tar skada av vädret. För att rengöra detta glas noggrant kan en högtryckstvätt användas. Var noga med att ställa in trycknivån på "SOFT" så att fönstren inte utsätts för för mycket tryck vid rengöring.

Ett alternativt sätt att rengöra glasrutor är att använda en ångtvätt, som inte använder kemikalier och ser till att dina fönster blir rena med endast vatten. Använd handmunstycket med en mikrofiberduk och gnugga medan du ångar fönstret. Ångvattnet måste sedan avlägsnas med en skrapa eller en torr mikrofiberduk. Plastfönster ska däremot inte rengöras med ångtvätt, eftersom ångan kan nå en temperatur på över 100 °C och kan skada plasten.

En fönstertvätt är också ett bra alternativ när det kommer till att städa garaget. Det ger rena och streckfria fönster. För att göra detta, blanda enkelt vatten med fönsterputskoncentrat, spraya det på fönstret med en sprayflaska, lossa smuts med mikrofiberduken och låt sedan fönstertvätten suga upp det överblivna vattnet.