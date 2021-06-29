Rengöring av verkstad

Oavsett om det gäller golv, andra ytor eller själva fordonen finns det många olika rengöringsuppgifter att utföra på verkstäder. För att säkerställa att hela verkstaden är prickfritt ren bör rengöringsmaskiner och rengöringsmetoder alltid användas utifrån de uppställda rengöringskraven. I slutändan stärker detta inte bara värdebevarandet – att ha en ren verkstad leder också till nöjdare medarbetare och kunder och högre produktivitet inom hela företaget.

Cleaning at workshops

Vikten av renlighet och ordning

Att ha en ren och ordnad verkstad är mycket viktig på flera plan. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet.

Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta sig för att först hitta rätt verktyg eller om smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.

Du kan använda 5S-metoden från principerna om Lean Management för smart organisering av arbetsplatser och få ett slut på kaoset. I fem steg skapar denna metod ordning och bättre struktur hos företag, och härrör från de japanska koncepten seiri, seiton, seiso, seiketsu och shitsuke:

  • Sortera (seiri): Detta innebär att noggrant sortera igenom alla artiklar och bara behålla dem som faktiskt krävs. Detta förkortar den tid som går åt till att söka efter verktyg och andra föremål.
  • Ordna (seiton): Varje objekt har sin fasta plats och alla föremål som används ofta finns inom räckhåll. Detta kräver ett systematiskt tillvägagångssätt. Målet är att skapa kortast möjliga avstånd.
  • Glans (seiso): Detta steg handlar om att städa arbetsplatsen och inspektera verktygen. Även underhållscykler och ansvarsområden bör anges. Syftet med detta är att skapa en ren och trivsam arbetsmiljö. Det minimerar även risken för arbetsplatsolyckor.
  • Standardisera (seiketsu): Hit hör att fästa serienummer och etiketter på alla berörda föremål. Var hör olika saker hemma? Fastställ era relevanta standarder. Man kan visualisera verkstaden genom att använda skuggtavlor som hjälper alla medarbetare att direkt se hur arbetsplatsen är organiserad.
  • Bibehållande/självdisciplin (shitsuke): Detta innebär att nya regler ska bli till vanor. Fördelarna med dessa behöver förklaras. Metoden fungerar bara om varje medarbetare är villig att ansvara för sina handlingar.

 

Renligheten och säkerheten går hand i hand

Dessutom är verkstadsrengöring inte bara ett nödvändigt ont när det gäller säkerheten: Att ha rena golv – till exempel utan några oljepölar – innebär minimerade halkrisker, vilket är ett krav, och det förebygger risken för fallolyckor. Genom att ta bort lös smuts med en sopmaskin eller dammsugare minimerar man till exempel risken för skador på grund av vassa föremål. Regelbunden sopning av gården förhindrar att lös smuts ens kommer in i verkstaden, vilket innebär mindre smuts redan från början. Genom att på ett smart sätt integrera rengöringsmaskiner i arbetsprocesserna kan man spara ytterligare rengöringsarbete. Om man till exempel utför slipningsarbete bör man ha en lämplig våt- och torrdammsugare tillhands för att se till att dammet inte sprids ut i omgivande utrymmen utan omedelbart samlas upp vid källan med dammsugaren. 

Upprätta ett rengöringsschema

Att ta fram en sofistikerad plan för regelbunden städning av verkstaden kan till en början låta som extra arbete för personalen. Men på längre sikt lönar det sig att ha konsekvent rengöring av verkstaden. Det kommer till och med att ge kostnadsbesparingar. Det beror på att väl underhållna anordningar, såsom verktyg, golvbeläggningar och möbler, bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.

Omfattande grundrengöring

Icke desto mindre behöver man fortfarande utföra grundligare rengöring med jämna mellanrum. Till exempel bör golvet få noggrann våtrengöring, fönster bör rengöras, gamla verktyg ska kasseras, sällan använda områden behöver rengöras, filter bör rengöras eller ersättas, fläckar tas bort och specialavfall kasseras på rätt sätt och så vidare.

Grundrengöring av verkstaden ska schemaläggas med fasta, regelbundna intervaller. Om möjligt baserar man denna plan utifrån erfarenhet om när företaget har mindre att göra och de områden som ska rengöras är mindre upptagna än vanligt.

Rengöring av golv i verkstäder: Strikta krav beroende på golvbeläggningen

Kraven för golvbeläggningar varierar kraftigt mellan olika verkstäder och mellan exempelvis kundutrymmen och kontor: Förutom de nödvändiga robusta och fasta egenskaperna är resistensen mot baser och syror också en mycket viktig punkt. Exempelvis kan man flera gånger tappa tunga verktyg på golvet, vilket inte omedelbart bör leda till synliga skador på golvet. Oljor, fett och fukt gör ytorna halare. Därför krävs det halkskydd för att förebygga olyckor. Ytdamm som ligger på golvet kan avsevärt sänka friktionen hos hårda golv. Omkring 30 procent av alla rapporterade arbetsolyckor orsakas av att man springer eller går. De är alltså resultatet av att någon snubblar, halkar eller faller. Inte minst bidrar regelbundet underhåll och grundrengöring till att säkerställa att golvbeläggningens värde upprätthålls. Det beror på att sand, damm och andra smutspartiklar kan skada dess yta genom att rugga upp den. Detta skapar inte bara bättre grepp för smuts, utan leder också till större slitage på golvytan.

För att säkerställa att kraven på renlighet, värdebevarande och halkskydd är uppfyllda måste golvet rengöras regelbundet med maskiner. Vilken metod som behövs beror på golvbeläggningen:

Kitchen cleaning_11_Floor cleaning

Rengöring av stengodsklinker

Cement screed

Rengöring av cementspacklade golv

Ceramic tile

Rengöring av keramikplattor

Rengöringsuppgifter på verkstäder

Car workshop dry ice blasting
Setting up a wash bay
Vehicle interior preparation and cleaning
Car workshop parts cleaning
Car park cleaning
Warehouse
Cleaning restrooms
Office cleaning

Produkter som lämpar sig för ditt användningsområde

Hårt sittande smuts och feta oljor kan ansamlas var som helst och är ibland svåra att ta bort. Alla föroreningar som uppstår bör rengöras noggrant för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten i verkstaden.

Att ha ett rent och städat lager bidrar inte bara till bättre arbetsmiljö, utan också till högre effektivitet och att skydda de lagrade produkterna. 

Effektiv fordonsrengöring tar bort både små smutsrester och hårt sittande smuts. För detta krävs rätt rengöringsmedel och lämpliga rengöringsmaskiner. Varje fordon ställer sina individuella rengöringskrav. Skillnader i form och material och typ av nedsmutsning måste beaktas vid rengöring, skötsel och underhåll av fordon.

Din reception skapar kundernas första och bestående intryck. För att hissa flaggan högt redan från början bör du hålla detta utrymme extra rent. Verkstäder har nytta av renlighet, inte bara på synliga platser. En hygienisk miljö i kontorslokaler garanterar också en trevlig arbetsatmosfär. 

Det är avgörande att ha utomhusytorna fria från smuts för att skapa ett rent helhetsintryck. Olika typer av smuts kan snabbt ansamlas i dessa områden på grund av deras intensiva användning och de kontinuerliga effekterna av slitage. Med kraftfulla rengöringsmaskiner kan man hålla detta under kontroll under hela året.

Tvättbåsen måste ge perfekt resultat när det gäller rengöring av fordon. Kunderna efterfrågar högkvalitativ rengöring som uppfyller deras förväntningar. Det krävs kraftfull och professionell rengöringsutrustning för att uppnå detta.

Toalettutrymmen kan snabbt samla på sig smuts och kräver därför noggrann rengöring. Det innebär att ni förebygger halkrisker, avlägsnar hårt sittande smuts och säkerställer hygieniska förhållanden. Speciella rengöringsmaskiner klarar dessa krav.

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