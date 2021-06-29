Rengöring av verkstad
Oavsett om det gäller golv, andra ytor eller själva fordonen finns det många olika rengöringsuppgifter att utföra på verkstäder. För att säkerställa att hela verkstaden är prickfritt ren bör rengöringsmaskiner och rengöringsmetoder alltid användas utifrån de uppställda rengöringskraven. I slutändan stärker detta inte bara värdebevarandet – att ha en ren verkstad leder också till nöjdare medarbetare och kunder och högre produktivitet inom hela företaget.
Vikten av renlighet och ordning
Att ha en ren och ordnad verkstad är mycket viktig på flera plan. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet.
Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta sig för att först hitta rätt verktyg eller om smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.
Renligheten och säkerheten går hand i hand
Dessutom är verkstadsrengöring inte bara ett nödvändigt ont när det gäller säkerheten: Att ha rena golv – till exempel utan några oljepölar – innebär minimerade halkrisker, vilket är ett krav, och det förebygger risken för fallolyckor. Genom att ta bort lös smuts med en sopmaskin eller dammsugare minimerar man till exempel risken för skador på grund av vassa föremål. Regelbunden sopning av gården förhindrar att lös smuts ens kommer in i verkstaden, vilket innebär mindre smuts redan från början. Genom att på ett smart sätt integrera rengöringsmaskiner i arbetsprocesserna kan man spara ytterligare rengöringsarbete. Om man till exempel utför slipningsarbete bör man ha en lämplig våt- och torrdammsugare tillhands för att se till att dammet inte sprids ut i omgivande utrymmen utan omedelbart samlas upp vid källan med dammsugaren.
Upprätta ett rengöringsschema
Att ta fram en sofistikerad plan för regelbunden städning av verkstaden kan till en början låta som extra arbete för personalen. Men på längre sikt lönar det sig att ha konsekvent rengöring av verkstaden. Det kommer till och med att ge kostnadsbesparingar. Det beror på att väl underhållna anordningar, såsom verktyg, golvbeläggningar och möbler, bevarar sitt värde längre så att de inte behöver bytas ut lika ofta.
Omfattande grundrengöring
Icke desto mindre behöver man fortfarande utföra grundligare rengöring med jämna mellanrum. Till exempel bör golvet få noggrann våtrengöring, fönster bör rengöras, gamla verktyg ska kasseras, sällan använda områden behöver rengöras, filter bör rengöras eller ersättas, fläckar tas bort och specialavfall kasseras på rätt sätt och så vidare.
Grundrengöring av verkstaden ska schemaläggas med fasta, regelbundna intervaller. Om möjligt baserar man denna plan utifrån erfarenhet om när företaget har mindre att göra och de områden som ska rengöras är mindre upptagna än vanligt.
Rengöring av golv i verkstäder: Strikta krav beroende på golvbeläggningen
Kraven för golvbeläggningar varierar kraftigt mellan olika verkstäder och mellan exempelvis kundutrymmen och kontor: Förutom de nödvändiga robusta och fasta egenskaperna är resistensen mot baser och syror också en mycket viktig punkt. Exempelvis kan man flera gånger tappa tunga verktyg på golvet, vilket inte omedelbart bör leda till synliga skador på golvet. Oljor, fett och fukt gör ytorna halare. Därför krävs det halkskydd för att förebygga olyckor. Ytdamm som ligger på golvet kan avsevärt sänka friktionen hos hårda golv. Omkring 30 procent av alla rapporterade arbetsolyckor orsakas av att man springer eller går. De är alltså resultatet av att någon snubblar, halkar eller faller. Inte minst bidrar regelbundet underhåll och grundrengöring till att säkerställa att golvbeläggningens värde upprätthålls. Det beror på att sand, damm och andra smutspartiklar kan skada dess yta genom att rugga upp den. Detta skapar inte bara bättre grepp för smuts, utan leder också till större slitage på golvytan.
För att säkerställa att kraven på renlighet, värdebevarande och halkskydd är uppfyllda måste golvet rengöras regelbundet med maskiner. Vilken metod som behövs beror på golvbeläggningen: