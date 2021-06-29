Rengöring av verkstad

Vikten av renlighet och ordning

Att ha en ren och ordnad verkstad är mycket viktig på flera plan. Å ena sidan ger dessa faktorer kunderna ett positivt helhetsintryck av företaget och visar dem att deras fordon är i professionella händer och kommer att hanteras med försiktighet.

Å andra sidan är en ren och städad miljö en viktig komponent för effektiva och säkra arbetsprocesser. Om man i varje arbetssteg måste avbryta sig för att först hitta rätt verktyg eller om smuts förhindrar nästa åtgärd kommer även de enklaste uppgifterna att ta mycket längre tid än nödvändigt och produktiviteten blir lägre.