Rengöring av parkeringsplatser, gångvägar och utomhusytor

Mycket effektivt och mångsidigt: Skura med borstrondell

Våtrengöring med borstningsteknik blir allt populärare i utomhusmiljöer i takt med att kraven på denna typ av rengöring växer. I vissa fall handlar det till och med om att skydda högkvalitativa vägytor från att försämras och att bevara dem på ett så hållbart sätt som möjligt.

Medan man vid rengöring inomhus brukar använda rondeller eller borstvalsar, använder man normalt borstrondeller vid rengöring utomhus. De har mindre slitage, högre ytkapacitet och arbetar dessutom med låg rotationshastighet och lågt anläggningstryck. Dessutom kan du använda rengöringsmedel och samla upp smutsvattnet för att erhålla bästa möjliga rengöringsresultat.

Tack vare deras manövrerbarhet, transporthastighet, markfrigång och fyrhjulsdrift, som vissa modeller har, erbjuder kommunala maskiner betydande fördelar i innerstadsområden vad det gäller flexibilitet, snabb tillgänglighet och brett utbud av tillämpningar jämfört med större maskiner, avsedda för industriell användning.



De som tänker sig för när de köper maskiner kommer att leta efter en leverantör, vars maskiner är mångsidiga och kan användas året runt. Modellerna ska kunna sopa och våtrengöra och snabbt kunna växla mellan olika redskap. Det låter dig att omväxlande schemalägga skurningsmaskiner och sopmaskiner för att uppnå önskat resultat, beroende på kraven på renlighet.

Om man i något speciellt fall behöver använda rengöringsmedel är det värt att kontakta tillämpningsingenjören eller tillverkarens tekniska rådgivare för att välja rätt kombination av borstar och rengöringsmedel beroende på underlagets skick och mängden smuts.