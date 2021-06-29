Rengöring av parkeringsplatser, gångvägar och utomhusytor
Oavsett om du besöker en restaurang, handlar i en stormarknad, en möbelaffär eller ett köpcentrum går till doktorn eller besöker ett museum – ofta är det första besökaren gör vid ankomsten att parkera bilen och gå en kort bit till en byggnad. Det finns ett antal metoder för att göra ett gott intryck redan från början, för att förebygga risken för olyckor och förhindra att smuts kommer in utifrån.
Sopning av utomhusytor – borttagning av lös smuts
Damm och lös smuts bör tas bort från parkeringen och entrén med en manuell eller åkbar sopsugmaskin, beroende på hur stort utrymmet är. Sugfunktionen förhindrar att smuts sparkas upp och i förekommande fall, läggs på parkerade bilar eller utomhusmöbler, t.ex. bänkar.
För mindre ytor, upp till 300 kvadratmeter, används manuella sopmaskiner med en smutskapacitet upp till 42 liter.
För medelstora ytor, upp till 1000 kvadratmeter, använd du gå-bakom sopsugmaskin med drivning och ett sugsystem med bland annat ett filtersystem.
För större ytor på över 1500 kvadratmeter använder du åkbar sopsugmaskin. De har en stor containervolym och vissa modeller har hög hydraulisk containertömning. För mycket stora parkeringsplatser är även entreprenadmaskiner med sopsug ett alternativ.
Den klassiska åkbara sopmaskinen
Liksom med alla andra arbetsuppgifter är inte all sopning densamma. Valet av maskin och tillbehör beror på typ av yta, typen av smuts och storleken på det område eller det avstånd som ska täckas. Den klassiska åkbara sopmaskinen tenderar att användas för en fast uppsättning tillämpningar t.ex. för enskilda objekt, såsom parkeringsplatser eller områden kring arenor. Dessutom passar maskinens sidoborste väl för sopning av kanter och hörn. Den uppsamlade vägsmutsen hämtas sedan upp av huvudborstvalsen. Dessutom kan sopmaskinen nå upp till arbetshastigheter på 14 km/h, vilket gör det möjligt att arbeta snabbt och effektivt.
Kommunala sopmaskiner och sopsugmaskiner
Beslutet över om man ska använda maskiner som drivs med batterier, gasol, bensin eller diesel måste fattas beroende på användningsområdet. Mindre ytor kan även rengöras med batteridrivna maskiner. Deras begränsade förmåga att köra uppför i backar gör dem mindre lämpliga, eller rentav olämpliga, för brantare stigningar. Kommunala sopmaskiner och sopsugmaskiner använder sina sidoborstar för att dra samman smuts, som sedan sugs upp via sugfunktionen. Dessa maskiner kan snabbt rengöra större områden och klarar även längre vägsträckor med en hastighet på upp till 40 km/h. Dessutom kan kommunala maskiner användas året runt tack vare att hytten erbjuder förarkomfort med bland annat luftkonditionering.
Från sopmaskinens tillbehör till dess filter
Det är avgörande för sopningens kvalitet att man använder rätt borstvals. Hårdare borstvalsar klarar att samla upp större och tyngre smuts effektivare och är också lämpliga för användning i fuktiga förhållanden eller på mycket grova underlag. Å andra sidan passar mjuka borstvalsar bättre för stora mängder fint damm eller lätt skräp eftersom de rör upp mindre damm vid användningen. Vi rekommenderar särskilt att du använder mjuk borstvalsar på släta och känsliga underlag. Dessutom är det inte bara huvudborstvalsen som kan ha borst av varierande hårdhet, detsamma gäller för sidoborstarna, som har samma egenskaper.
Det finns flera metoder i hur man använder en sopmaskin för att förhindra att det dammar.
I synnerhet på torra och dammiga ytor är det lämpligt att inaktivera sidoborstarna och endast arbeta med huvudborstvalsen. Om det inte går att inaktivera sidoborstarna, kan mängden damm som rörs upp minskas genom att sänka arbetshastigheten. Dessutom kan man, beroende på maskintyp, binda eller minska dammet med hjälp av tillbehörssatser, såsom vattensprutningssystem och sidoborstskydd eller hastighetsreglering av sidoborsten.
Vad många inte inser är att sopsugmaskiner kan användas även när det regnar utan att fukten skadar filtret för frånluftsrening.
Vid torra luftförhållanden säkerställer filtret att färre fina dammpartiklar släpps ut i omgivningen. När det regnar kan du antingen stänga av fläkten eller styra frånluften förbi filtret med hjälp av en bypass. Regnet binder dammet och eliminerar problemen med frånluftens kvalitet.
Vi rekommenderar att du använder en sladdlös lövblås för att hantera höstlöven – de är lätta att använda och genererar låga bullernivåer som inte stör någon.
Åkbara sopmaskiner har också användbara tillbehör för att få stora mängder löv under kontroll. Detta inkluderar en separat lövuppsamlingssats för stora volymer.
Våtrengöring av utomhusytor
Det finns en mängd alternativ för våtrengöring, inklusive rengöring vid lågt, medelhögt eller högt tryck, skurning med borstteknik och hetvattentvätt. Återigen är det viktigt att beskriva situationerna för de vanligaste tillämpningarna. Ska denna teknik användas för daglig rengöring av gångvägar eller passar den bättre för att avlägsna oljig smuts? Vilken metod passar för vilka tillämpningar och finns det några situationer då det är bättre att kontakta en tjänsteleverantör?
Tvättning: Det önskade resultatet avgör vilket tryck som ska användas
Kommunala maskiner med tvättfunktion används ofta för tvätt, medan manuellt körda maskiner, såsom högtryckstvättar, kan vara ett annat alternativ. I samtliga fall är det viktigt att välja rätt munstycken och att ställa in trycket utifrån avsett behov. För grovrengöring använder man vanligtvis ett lågt tryck på upp till 12 bar. Det låter dig binda stora mängder damm eller skölja rent leriga vägar efter ett oväder. De tillgängliga lösningarna är relativt billiga men kräver stora mängder vatten och tillräckligt stora tankar.
Tvätt med medelhögt tryck är ett alternativ för mångsidig användning. Man har kommit fram till att tryck upp till 40 bar är särskilt lämpliga för underhållsrengöring av vägar och trottoarer. Man kan dock med denna lösning inte utföra noggrann, fiberdjup rengöring – för vilken vattentrycket är otillräckligt.
Högtryckstvätt används ofta för särskilt krävande rengöringsuppgifter, t.ex. intensiv rengöring efter en gatufest. Vattnet tränger djupt in i ytornas porer med upp till 250 bar och sköljer dem rena. Dessutom går det åt mindre mängd vatten än vid tvätt med lågt eller medelhögt tryck.
Om man använder en högtryckstvätt med kallt vatten kan den också användas för följande specifika tillämpningar.
Maskinen kan ta bort hårt sittande fläckar och smuts, till exempel med mossa, lavar, fågelspillning eller matrester. Man måste se till att man har tillräckligt med vatten, beroende på hur stor yta som ska rengöras och vilken typ av smuts som ska tas bort, för att enkelt kunna lossa och avlägsna smutsen.
Mycket effektivt och mångsidigt: Skura med borstrondell
Våtrengöring med borstningsteknik blir allt populärare i utomhusmiljöer i takt med att kraven på denna typ av rengöring växer. I vissa fall handlar det till och med om att skydda högkvalitativa vägytor från att försämras och att bevara dem på ett så hållbart sätt som möjligt.
Medan man vid rengöring inomhus brukar använda rondeller eller borstvalsar, använder man normalt borstrondeller vid rengöring utomhus. De har mindre slitage, högre ytkapacitet och arbetar dessutom med låg rotationshastighet och lågt anläggningstryck. Dessutom kan du använda rengöringsmedel och samla upp smutsvattnet för att erhålla bästa möjliga rengöringsresultat.
Tack vare deras manövrerbarhet, transporthastighet, markfrigång och fyrhjulsdrift, som vissa modeller har, erbjuder kommunala maskiner betydande fördelar i innerstadsområden vad det gäller flexibilitet, snabb tillgänglighet och brett utbud av tillämpningar jämfört med större maskiner, avsedda för industriell användning.
De som tänker sig för när de köper maskiner kommer att leta efter en leverantör, vars maskiner är mångsidiga och kan användas året runt. Modellerna ska kunna sopa och våtrengöra och snabbt kunna växla mellan olika redskap. Det låter dig att omväxlande schemalägga skurningsmaskiner och sopmaskiner för att uppnå önskat resultat, beroende på kraven på renlighet.
Om man i något speciellt fall behöver använda rengöringsmedel är det värt att kontakta tillämpningsingenjören eller tillverkarens tekniska rådgivare för att välja rätt kombination av borstar och rengöringsmedel beroende på underlagets skick och mängden smuts.
För synnerligen krävande rengöringsuppgifter: Hetvattentvättar
Manuell rengöring med högtryckstvättar med varmt vatten är lämplig för en rad olika ytor och för att avlägsna olika typer av smuts. Hit hör exempelvis effektiv borttagning av organisk missfärgning/påväxt eller ogräs, smuts från utsläpp samt rester eller fläckar från mat och dryck.
Om du exempelvis behöver hög ytkapacitet för golvrengöring bör du inte bara överväga önskat arbetstryck utan framför allt maskinens flödesvolym vid val av lämplig modell. En ytrengörare är ett idealiskt specialtillbehör som även kan ta bort smutsvattnet, beroende på modell.
Dessutom kan man med valet av maskintyp bredda sopmaskinens mångsidighet och möjliga tillämpningar. Det finns till exempel högtryckstvättar för varmt vatten med eldrift eller förbränningsmotor. Det finns också mindre, mobila maskiner och släpvagnsmonterade lösningar. I detta fall är de släpmonterade maskinerna utrustade med diesel- eller bensinmotorer och tillräckligt stora vattentankar, så att användaren kan använda dem självständigt i upp till över en timme, beroende på maskinen.
Säkerheten främst: Vad användarna ska hålla koll på
Det är viktigt att de olika rengöringsteknikerna utförs på ett korrekt sätt för att förhindra olycksfall i arbetet. Därför är det viktigt att känna till riskerna. Hit hör:
- För tvättapplikationer är det inte kritiskt att använda ett lågt tryck (upp till 12 bar). Vid medelhögt (upp till 40 bar) och högt tryck (upp till 250 bar och högre) måste kroppskontakt undvikas eftersom det höga trycket kan orsaka vävnadsskador.
- Vid sopning och skurning bör försiktighet iakttas vid hantering av borstar. Lämpliga skyddskläder måste bäras eftersom borstarna kan ge skärsår, beroende på hur hårda de är.
- Om rengöringsmedel används gäller olika säkerhetsåtgärder beroende på hur koncentrerade de är, vilket pH-värde och vilka tensider de har. I samtliga fall måste man dock alltid först hälla vatten i behållaren innan man tillsätter rengöringsmedlet och se till att använda lämplig personlig skyddsutrustning vid hantering av olika rengöringsmedel. Detta förhindrar stänk uppåt av rent koncentrat med eventuell fysisk kontakt och skador.
Borttagning av tuggummi
Tuggummi som har trampats fast i marken är svårt och besvärligt att ta bort. Det finns dock maskinlösningar, såsom högtryckstvättar och mobila ångtvättar, som kan ge god hjälp i detta mödosamma arbete. Vid användning av högtryckstvätt måste man säkerställa att det finns anslutningar för vatten och el och att ingen riskerar att snubbla över de slangar och sladdar som behövs. För att undvika säkerhetsrisker måste de områden som rengörs vara avspärrade.
Maskiner för borttagning av tuggummi, å andra sidan, möjliggör avbrottsfritt arbete under längre tidsperioder, ställer lägre krav på skyddsåtgärder och kan användas för en lång rad olika tillämpningar.
Rengöringsmedlet värms upp av maskinen och sprutas på tuggummit. Efter en kort kontakttid på endast tre till fem sekunder kan tuggummit avlägsnas med hjälp av vattenånga och borsten som sitter på munstycket. Slutligen rekommenderar vi att du använder en sopmaskin för samla upp eventuella lösa tuggummirester.
Ogräsborttagning
Beroende på marktyp kan ogräs sprida sig mer eller mindre mycket på offentliga platser, på gångvägar eller på parkeringsplatser. Även om knappt något ogräs kan tränga igenom förseglade asfaltytor, drabbas asfalterade områden mycket hårdare.
Om du vill förhindra att ogräs sprids, bör du ta bort den bördiga marken där dessa oönskade gäster kan gro. Ogräs växer ut från pollen som sätter sig i damm och smuts och sedan gror som maskrosor, tistlar osv. Regelbunden sopning är det effektivaste sättet att hålla ogräset under kontroll. Sopningen innebär samtidigt att dessa ytor är väl underhållna och att nedsmutsningen med fint damm minskas. Den nödvändiga arbetskapaciteten ställer dock höga krav på personal och maskiner.
Bland metoder för effektiv borttagning av befintligt groende ogräs ingår varmluft, varmvatten, vattenånga och en ogräsborstar, beroende på graden av tillväxt. Dessa metoder tillämpas exempelvis med hjälp av lämpliga hetvattentvättar eller med kommunala maskiner, utrustade med lämpliga redskap. Dessutom bör gräsets naturliga tillväxtkurva registreras så att arbetet kan utföras vid rätt tidpunkt.
Ogräsbekämpning
Det är en stor utmaning att bekämpa ogräs effektivt. Det finns kemiska produkter, men de är ofta miljöskadliga och får endast användas på specifika sätt på offentliga platser. Maskrosor, tistlar m.m. kan avlägsnas helt med varmt vatten och utan bekämpningsmedel – ett förfarande som skyddar både miljön och markytorna.
Underhåll av grönytor
När det gäller underhåll av grönområden tar gräsmattor upp stort utrymme. Oavsett önskad skärhöjd och motsvarande skärfrekvens är det viktigt att inte klippa för lågt. Det växer foderblad på grässtrån som transporterar fukt från rötterna till stråets topp. Om de bladen skärs av, kommer grässtrået att vissna och dö.
Stora, lättillgängliga grönområden kan man underhålla snabbt, effektivt och ergonomiskt med kommunala maskiner i lämplig storlek, utrustade med lämpliga redskap, beroende på tillämpningen. För mindre eller mer svåråtkomliga ytor används vanligtvis manuellt drivna maskiner.
Batteridrivna handhållna maskiner används nu ofta för att på lämpligt sätt formge omgivningens växande träd och buskar m.m. Sådana maskiner passar för alla underhållsuppgifter och batteridrivna trimrar, motorsågar, lövblåsar och häcksaxar ger användarna tydliga fördelar. De har upp till 50 procent lägre bullernivåer och ger inga utsläpp. Dessutom genererar de, beroende på märke, upp till 80 procent mindre vibrationer, vilket gör dem mycket mer ergonomiska för det dagliga arbetet och har mindre påverkan på användarnas blodcirkulation. Dessutom låter maskinernas synnerliga kompakta utförande användaren arbeta enkelt och exakt i trånga och besvärliga utrymmen.
Underhåll av grönytor
Klippa gräsmattor, landskapsutformning av gräsbevuxna områden, hålla ordning på häckar och träd: Listan över arbetsuppgifter med trädgård och utomhusunderhåll är lång. Nu finns det kraftfulla sladdlösa maskiner på marknaden för en rad olika uppgifter, allt från trimrar till stolpmonterade beskärare och häcksaxar. Dessutom finns det olika typer av gräsklippare för redskapstransportörer, hållbara alternativ för ogräsbekämpning och säkerhetsdammsugare som kan hjälpa till i kampen mot ekprocessionsspinnaren.