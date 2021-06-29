Professionell teknik för underhåll av grönområden

Tips för häcksaxar, stolpmonterade beskärare och motorsågar

Vid beskärning av träd och buskar måste gällande nationella eller regionala föreskrifter om tillväxtfaser respekteras, samtidigt som skonsam formgivning och underhållsbeskärning vanligtvis tillåts hela året. Även i detta fall kan olika maskinfunktioner göra arbetet lättare. Ett exempel är att när man klipper sidorna av en häck blir arbetet lättare om det går att vrida handtaget. Dessutom är modeller med bärrem eller rygghållare för batterierna bekväma, eftersom användaren då får mindre vikt att lyfta över axelhöjd. För trädunderhåll är batteridrivna stolpmonterade beskärare eller multiverktyg med låg vikt praktiska att hantera. Kedjor med korta länkar ger stolpmonterade beskärare den jämna gång som krävs. Förlängningar gör det lättare att använda utrustningen när man arbetar i trädtopparna.