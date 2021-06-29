Professionell teknik för underhåll av grönområden
Klippa gräsmattor, landskapsutformning av gräsbevuxna områden, hålla ordning på häckar och träd: Listan över arbetsuppgifter med trädgård och utomhusunderhåll är lång. Nu finns det kraftfulla sladdlösa maskiner på marknaden för en rad olika uppgifter, allt från trimrar till stolpmonterade beskärare och häcksaxar. Dessutom finns det olika typer av gräsklippare för redskapstransportörer, hållbara alternativ för ogräsbekämpning och säkerhetsdammsugare som kan hjälpa till i kampen mot ekprocessionsspinnaren.
Varför bör man använda sladdlösa maskiner vid underhåll av grönområden?
Det är knappast någon som tycker att hanteringen av bränsledrivna trädgårdsredskap är smidig – de bullrar, är tunga och måste tankas på rätt sätt. Men sladdlösa maskiner är inte så populära bland professionella användare. Anledningen är att deras prestanda, batteritider och laddtider inte har passat för underhåll av grönområden. Sedan dess har batteriutvecklingen gått framåt med stora steg och i många fall är det nu enklare att arbeta med de batteridrivna varianterna.
Många manuella åtgärder behövs inte längre och driftskostnaderna minskar.
Från perioden på våren då allt börjar gro och fram till hösten är trimrar, häcksaxar och gräsklippare oumbärliga för att hålla grönområden i ordning. Med bränsledrivna modeller krävs flera arbetssteg innan maskinerna är klara att användas. Före användning måste man kontrollera att det finns tillräckligt med bränsle. Risken för feltankning finns alltid där, och det är obehagligt att tanka när maskinen är varm. Driftskostnader uppstår på grund av kontinuerlig bränsleförbrukning och för service och reservdelar.
I jämförelse med detta är sladdlösa maskiner mer praktiska:
- Om man använder en gemensam batteriplattform alla modeller räcker det att ha tillräckligt många likadana batterier.
- Tack vare litiumjontekniken slipper man självurladdning vid lagring.
- Ställtiderna är praktiskt taget noll – man byter bara ut det tomma batteriet mot ett fulladdat.
- Sladdlösa maskiner har lågt underhållsbehov, vilket minimerar arbete och kostnader för regelbunden service i jämförelse med bränsledrivna modeller.
Effektivare drift och lägre driftskostnader kompenserar mycket snabbt för de högre inköpskostnaderna.
Områden där sladdlösa maskiner slår alla övriga – och med vilka funktioner
Batteridrivna trädgårdsredskap har många fördelar, särskilt i innerstäder eller bullerkänsliga områden – till exempel kring skolor, förskolor, sjukhus och bostadsområden. Detta gäller även för skötsel av medelstora till stora ytor. Men maskinerna behöver ha de egenskaper som krävs för den avsedda användningen.
Tips vid val av gräsklippare
För en gräsklippare behöver man kunna använda basenheten med en uppsamlingspåse. Dessutom bör klippare ha funktionerna mulching samt sido- och bakutkast. För alla som ofta måste arbeta i sluttningar eller på ojämna ytor är det bästa valet en modell med drivning på båda sidorna, vilket säkerställer att man klarar att klippa i rak linje. Med central justering av skärhöjden kan gräsklipparen användas på en rad olika sätt, även under svåra förhållanden. Maskinen bör vara tystgående och ha låga vibrationsnivåer för att minska den fysisk påfrestningen och underlätta ergonomiskt arbete.
Tips för trimrar och lövblåsar
Trimrar är särskilt lämpade för borttagning av underväxtlighet eller högt gräs, och även för gräsklippning i branta sluttningar. Skärblad som är slipade på båda sidorna innebär att bladet kan vändas och har därmed räcker längre. Modeller med trimmerhuvud som skyddar mot skador på blad och föremål tack vare trimmertråden rekommenderas för finputsning runt träd och vägskyltar. För längre arbetsperioder passar lätta modeller i aluminium bättre eftersom de fortfarande är robusta men kräver mindre ansträngning tack vare lägre vikt. Lika viktigt är ergonomisk placering av handtagen, vilket förhindrar felaktiga arbetsställningar.
När hösten drar närmar blir batteridrivna lövblåsar viktiga. Exempelvis är de viktiga redskap i offentliga parker för att blåsa bort blad som samlats under parkbänkar eller få ut löv från andra svåråtkomliga platser på gångvägarna, där de kan samlas upp med sopmaskiner. Modeller med fjädermonterade blåsar dämpar vibrationerna avsevärt för användaren – Kärchers har 0,8 m/s2, medan värdet för jämförbara bränsledrivna maskiner är 3,5 m/s2. Det finns även handhållna maskiner med upphängningsöga så att man kan hänga dem i ett avlastningsband och få ett betydligt mindre tröttsamt arbete.
Tips för häcksaxar, stolpmonterade beskärare och motorsågar
Vid beskärning av träd och buskar måste gällande nationella eller regionala föreskrifter om tillväxtfaser respekteras, samtidigt som skonsam formgivning och underhållsbeskärning vanligtvis tillåts hela året. Även i detta fall kan olika maskinfunktioner göra arbetet lättare. Ett exempel är att när man klipper sidorna av en häck blir arbetet lättare om det går att vrida handtaget. Dessutom är modeller med bärrem eller rygghållare för batterierna bekväma, eftersom användaren då får mindre vikt att lyfta över axelhöjd. För trädunderhåll är batteridrivna stolpmonterade beskärare eller multiverktyg med låg vikt praktiska att hantera. Kedjor med korta länkar ger stolpmonterade beskärare den jämna gång som krävs. Förlängningar gör det lättare att använda utrustningen när man arbetar i trädtopparna.
Med en motorsåg är det viktigt att se till att effekten anpassas till arbetsuppgiften. Om du rensar upp efter stormskador eller fäller småträd är modeller som kan kapa cirka 30 centimeter tjocka träbitar idealiska. Ljudnivåerna är betydligt lägre än för konventionella motorsågar, och även underhållsbehovet är mycket lägre med batteriversionen. En annan fördel för användaren är att man inte behöver dra åt sågkedjan eller fylla på bränsle.
Tips:
Buller är lika skadligt för hälsan, liksom avgaser. En batteridriven motorsåg har en ljudnivå på 105 dB medan den bränsledrivna modellen har 113 dB – människans upplever en minskning på 10 dB som en halverad ljudnivå. Därför är de sladdlösa varianterna ofta mer accepterade och uppskattade vid underhåll av grönområden. Samtidigt ligger de inom föreskrivna gränser för bullernivåer, så att arbetet vanligtvis kan utföras under dagtid utan några avbrott.
Gräsvård över stora ytor: Slåtterbalkar blir allt populärare
Vård av gräsmattor utgör en stor del av underhållsarbetet i grönområden. För detta ändamål används ofta slåtterbalken. Den passar mycket väl för parker, växter i vägrenar, idrottsplatser och lekplatser, eftersom det erbjuder utmärkt ytkapacitet och justerbar skärhöjd. De finns i olika konstruktionsvarianter så att användarna kan välja det alternativ de föredrar:
- Frontgräsklippare är mycket lättmanövrerade och ger god sikt över redskapet. Slåtterbalken är åtkomlig och går snabbt att montera.
- Mittgräsklippare imponerar med sina konsekventa köregenskaper, med monterad balk och systemets lyhördhet. Tack vare detta blir det lättare att klippa i raka linjer.
- Sopmaskiner för gräs samlar upp det klippta gräset från marken med en vals och kastar det bakåt i en behållare.
- Grässugare som kopplas till gräsklipparen extraherar det klippta gräset med en vakuumfläkt och deponerar det i en avfallsbehållare.
Tips:
Oavsett önskad skärhöjd och motsvarande skärfrekvens är det viktigt att inte klippa för lågt. Anledningen är att på grässtjälkar växer foderblad som transporterar fukt från roten till stjälkens spets. Om dessa foderblad skärs av kommer grässtrået att dö.
Mer information: Hållbara metoder för hantering av ogräs
Regelbunden sopning är den effektivaste metoden för att förhindra att ogräs sprider sig. Det beror på att frön fastnar i damm och smuts och sedan gror till maskrosor, tistlar och annat ogräs. Om regelbunden sopning inte är möjlig på grund av begränsade resurser finns det olika effektiva sätt att hålla ogräset under kontroll utan kemikalier.
- Varmluft: Luft värms upp till 450 °C med en gasbrännare. Växter som ännu inte hunnit växa sig stora bokstavligen torkas ut.
- Varmvatten: Vatten värms upp till högst 99 °C vilket är effektivt på ogräset ända ner till dess rötter. Det innebär att alla växter, även de som är höga, kan förstöras.
- Vattenånga: Ett alternativ till varmvatten, men kan inte tränga ner till rötterna och behöver upprepas oftare.
- Sopmaskin med ogräsborste: Vid mycket höga växter är belastningen på borstarnas armar och kopplingen mellan redskap och fordon mycket hög.
Ogräsbekämpning
Effektiv ogräsbekämpning är en stor utmaning för kommuner och lantbrukare. Det finns kemiska produkter, men de är ofta miljöskadliga och får endast användas på specifika sätt på offentliga platser. Maskrosor, tistlar m.m. kan avlägsnas helt med varmt vatten och utan bekämpningsmedel – ett förfarande som skyddar både miljön och markytorna.
Mer information: Användning av säkerhetsdammsugare mot ekprocessionsspinnare
Ekprocessionsspinnare kan, i områden där det bor människor, bli en hälsorisk på grund av deras giftiga brännhår. Deras fina stickande hår kan orsaka hudutslag, andfåddhet och chockreaktioner. De kan bekämpas med kemiska eller biologiska medel, men andra, nyttiga arter skadas ofta genom förfarandet. Ett angripet träd på en förskola eller i en offentlig park måste därför rensas noggrant från skadedjuren.
En mekanisk, miljövänlig och användarvänlig metod är att avlägsna insekter och bon med certifierade säkerhetsdammsugare i dammklass H. Med säkerhetsfiltersatser är det möjligt att säkert bortskaffa dem, hela vägen till förbränningsanläggningen, vilket är en lösning för kommuner och andra användare utan större ansträngningar eller kostnader.
Bekämpning av ekprocessionsspinnare
Sedan några år har antalet ekprocessionsspinnare ökat som en följd av klimatförändringarna och bristen på naturliga konkurrenter eller rovdjur. De kan utgöra en hälsorisk på platser där människor bor på grund av deras giftiga och stickande hår som kallas för brännhår. Därför är det avgörande att använda rätt tillvägagångssätt för att åtgärda dessa insekter. En miljövänlig metod är att samla upp larverna och deras bon med hjälp av säkerhetsdammsugare i dammklass H.