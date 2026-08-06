Batteridrivna gräsmattetrimmern LT 380/36 Bp är särskilt lämpad för svåråtkomliga platser såsom under parkbänkar eller runt vägskyltar, kantstolpar eller trottoarkanter. Men även i sluttningar och på större ytor är detta lätta kraftpaket ett övertygande alternativ till bensindrivna trimmers. Och till skillnad från dessa kan den också utan problem användas i bullerkänsliga områden. LT 380/36 Bp har stor skärbredd och lång varaktighet, producerar inga avgaser eller vibrationer, och imponerar med sitt ergonomiska, justerbara handtag och optimala viktfördelning. Den låter dig arbeta under långa perioder utan att bli trött.