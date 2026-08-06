Grästrimmer Grästrimmer LT 380/36 Bp
Perfekt för svåråtkomliga platser, men också bra för platta områden: Vår högpresterande batteridrivna gräsmattetrimmer LT 380/36 Bp är extremt anpassningsbar och bekväm att hantera.
Batteridrivna gräsmattetrimmern LT 380/36 Bp är särskilt lämpad för svåråtkomliga platser såsom under parkbänkar eller runt vägskyltar, kantstolpar eller trottoarkanter. Men även i sluttningar och på större ytor är detta lätta kraftpaket ett övertygande alternativ till bensindrivna trimmers. Och till skillnad från dessa kan den också utan problem användas i bullerkänsliga områden. LT 380/36 Bp har stor skärbredd och lång varaktighet, producerar inga avgaser eller vibrationer, och imponerar med sitt ergonomiska, justerbara handtag och optimala viktfördelning. Den låter dig arbeta under långa perioder utan att bli trött.
Egenskaper och fördelar
Ergonomiskt, runt handtagGör att du kan arbeta bekvämt. Kanjusteras individuellt för varje användare.
Robust trimmerhuvudTryck bara på trimmerlinjen genom att trycka huvudet mot marken. Bekväm, enkel linjelastning.
Variabelt varvtalKan anpassas till den specifika användningen. Utökad körtid.
Bekväm axelrem
- Möjliggör smidig och bekväm positionering så att du kan arbeta utan att bli trött.
- Balanserad design.
Borstlös motor
- Minimal underhållsinsats och lång livslängd.
- Låg värmeutveckling och hög effektivitet.
Redo för omedelbar användning tack vare litiumjonteknik
- Startar med en knapptryckning.
- Självförsörjande, säker och sladdlös.
Komplett flexibilitet inom Kärcher 36 V-plattformen
- Batteriet kan snabbt bytas till andra maskiner efter behov.
- Ökar produktiviteten och säkerheten under arbetet.
Inga utsläpp av skadliga ämnen eller koldioxid
- Skyddar miljön och användarens hälsa.
Väsentligt lägre vibrationer jämfört med bensindrivna maskiner
- Långvarigt arbete utan ansträngning.
- Skyddar användarens hälsa.
Upp till 90 % lägre drift- och underhållskostnader jämfört med bensindrivna verktyg
- Särskilt ekonomiskt, eftersom det inte finns några bensinkostnader.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Tråddiameter (mm)
|1,6
|Hastighetsjustering
|ja
|Hastighet (varv/min)
|Nivå 1: 4600 / Nivå 2: 5600
|Skärare
|Trådhuvud
|Klippdiameter (cm)
|38
|Spänning (V)
|36
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 35 (6,0 Ah) / Max. 45 (7,5 Ah)
|Vikt utan tillbehör (kg)
|3,5
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|5,6
|Mått (L × B × H) (mm)
|1780 x 360 x 250
Följande ingår
- Handtag (tillsats)
- Axelrem
- Insexnyckel
- Rulle
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Användningsområden
- För gräsklippning på svåråtkomliga platser
- För gräsklippning runt vägskyltar, träd eller under parkbänkar
- För användning i brant terräng
- Lämplig för långt, segt gräs